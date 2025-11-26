Форум
Подборка новогодних игрушек — символов Года лошади

Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь. Поэтому на вашей новогодней ёлке должна быть хотя бы одна лошадка подходящего цвета — красного или золотого.

Мы сделали подборку ёлочных игрушек из стекла, фарфора, керамики, ткани и других материалов, которые можно заказать на одном из популярных маркетплейсов. 

Деревянные лошадки

 

252 руб. www.ozon.ru/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-simvol-2026-goda-novogodniy-dekor-derevyannaya-elochnaya-2991839207/

570 руб. www.ozon.ru/product/novogodnie-elochnye-igrushki-loshadki-iz-naturalnogo-dereva-massiv-buka-idealnyy-podarok-na-1270695613/

 

281 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-8-sm-loshad-loshadka-kachalka-ruchnaya-rospis-1-sht-2685468141/

524 руб. www.ozon.ru/product/nabor-elochnyh-ukrasheniy-loshadki-simvol-2026-goda-novogodnie-igrushki-3-shtuki-1687487300/

874 руб (2 шт.) www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-iz-dereva-2sht-2829349862/

Стеклянные шары 

417 руб. www.ozon.ru/product/elochka-elochnyy-shar-5-sm-zolotoy-1-sht-2415722680/

569 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-shar-kolomeev-loshad-simvol-goda-2026-razmer-6-5-sm-iz-stekla-v-3049302383/

666 руб. www.ozon.ru/product/novogodnee-ukrashenie-elochnyy-steklyannyy-shar-zolotistaya-loshad-8-sm-elochnaya-igrushka-miland-2996382513/

611 руб. www.ozon.ru/product/elochnyy-shar-steklo-loshadka-6-sm-2824125736/

Лошадки из керамики и фарфора

795 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-simvol-2026-goda-christmas-bakery-loshadka-9-sm-2926463560/

437 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-2133260901/

1660 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-10-sm-loshad-raznotsvetnyy-1-sht-2719599256/

Лошадка-колокольчик 455 руб. www.ozon.ru/product/loshadka-simvol-2026-goda-3039322416/

Лошадки из ткани и искуственной кожи

183 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-5-sm-zelenyy-1-sht-2908530324/

515 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-3087460248/

597 руб. www.ozon.ru/product/igrushka-podvesnaya-tekstilnaya-loshadka-3128923688/

977 руб. www.ozon.ru/product/loshadka-elochnaya-igrushka-tekstil-ruchnaya-rabota-2992363100/

Лошадки под роспись с детьми

Из фарфора 347 руб.

https://www.ozon.ru/product/loshadka-poni-dlya-rospisi-9-sm-elochnaya-igrushka-farfor-2256449624/

Фигура из прессованной бумажной масс 1048 руб.

www.ozon.ru/product/nabor-dlya-tvorchestva-detskiy-dlya-izgotovleniya-igrushki-svoimi-rukami-zagotovka-dlya-2923891808/

Деревянная лошадка 345 руб.

www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-shar-3d-raskraska-loshad-simvol-goda-2026-2804982399/

С наступающим Новым годом!

