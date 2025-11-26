Подборка новогодних игрушек — символов Года лошади
Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь. Поэтому на вашей новогодней ёлке должна быть хотя бы одна лошадка подходящего цвета — красного или золотого.
Мы сделали подборку ёлочных игрушек из стекла, фарфора, керамики, ткани и других материалов, которые можно заказать на одном из популярных маркетплейсов.
Деревянные лошадки
252 руб. www.ozon.ru/product/novogodnyaya-elochnaya-igrushka-simvol-2026-goda-novogodniy-dekor-derevyannaya-elochnaya-2991839207/
570 руб. www.ozon.ru/product/novogodnie-elochnye-igrushki-loshadki-iz-naturalnogo-dereva-massiv-buka-idealnyy-podarok-na-1270695613/
281 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-8-sm-loshad-loshadka-kachalka-ruchnaya-rospis-1-sht-2685468141/
524 руб. www.ozon.ru/product/nabor-elochnyh-ukrasheniy-loshadki-simvol-2026-goda-novogodnie-igrushki-3-shtuki-1687487300/
874 руб (2 шт.) www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-iz-dereva-2sht-2829349862/
Стеклянные шары
417 руб. www.ozon.ru/product/elochka-elochnyy-shar-5-sm-zolotoy-1-sht-2415722680/
569 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-shar-kolomeev-loshad-simvol-goda-2026-razmer-6-5-sm-iz-stekla-v-3049302383/
666 руб. www.ozon.ru/product/novogodnee-ukrashenie-elochnyy-steklyannyy-shar-zolotistaya-loshad-8-sm-elochnaya-igrushka-miland-2996382513/
611 руб. www.ozon.ru/product/elochnyy-shar-steklo-loshadka-6-sm-2824125736/
Лошадки из керамики и фарфора
795 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-simvol-2026-goda-christmas-bakery-loshadka-9-sm-2926463560/
437 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-2133260901/
1660 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-10-sm-loshad-raznotsvetnyy-1-sht-2719599256/
Лошадка-колокольчик 455 руб. www.ozon.ru/product/loshadka-simvol-2026-goda-3039322416/
Лошадки из ткани и искуственной кожи
183 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-5-sm-zelenyy-1-sht-2908530324/
515 руб. www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-loshadka-3087460248/
597 руб. www.ozon.ru/product/igrushka-podvesnaya-tekstilnaya-loshadka-3128923688/
977 руб. www.ozon.ru/product/loshadka-elochnaya-igrushka-tekstil-ruchnaya-rabota-2992363100/
Лошадки под роспись с детьми
Из фарфора 347 руб.
https://www.ozon.ru/product/loshadka-poni-dlya-rospisi-9-sm-elochnaya-igrushka-farfor-2256449624/
Фигура из прессованной бумажной масс 1048 руб.
www.ozon.ru/product/nabor-dlya-tvorchestva-detskiy-dlya-izgotovleniya-igrushki-svoimi-rukami-zagotovka-dlya-2923891808/
Деревянная лошадка 345 руб.
www.ozon.ru/product/elochnaya-igrushka-shar-3d-raskraska-loshad-simvol-goda-2026-2804982399/
С наступающим Новым годом!