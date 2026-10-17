«Мы не обсуждаем религию, политику и прививки»

Накануне Дня отца Юмама поговорила с Никитой Сушковым – создателем сообщества отцов Екатеринбурга, онлайн ресурса, который помогает молодым и не очень папам проводить больше времени с детьми и чувствовать в этом поддержку других отцов.

– Как родилась идея создания сообщества отцов и чата организации совместных прогулок?

– Я тату-мастер и блогер. Мой первый блог был посвящен собакам. У меня были две собаки, за жизнью которых наблюдали мои подписчики. Сейчас собаки уже пожилые, «на пенсии». Поэтому больше съемками я их не донимаю. Но блогерский опыт пригодился, когда у меня родился ребенок. Сейчас ему 2,5 года. Мы живем в загородном доме, и летом я начал обустройство площадки для него на участке у дома. Делился с подписчиками идеями и ходом строительства. Это было интересно.

А когда площадка была построена, оказалось, что играть на ней сыну одному не интересно. Друзьям приехать ко мне со своими детьми не всегда удобно. А ребенку нужна компания.

Кроме того, когда у мужчины рождается ребенок, он начинает испытывать дефицит общения. И дело не в том, что рядом нет друзей, а в том, что не у всех из них есть дети, а значит тебе бывает не с кем поговорить на тему отцовства, обсудить какие-то вопросы, связанные с детьми. Так и родилась идея создания специального чата для отцов, главная задача которого – организация совместных прогулок с детьми, онлайн и офлайн общения.

Идея, на самом деле, не новая. Подобный чат есть у отцов Нижнего Новгорода. Там они организуют совместные прогулки с детьми и общаются «в формате отцов». Прежде, чем создать чат в Екатеринбурге, я обсудил с ними «авторские права» и они были не против появления такого проекта у нас.

– Как проект развивался?

– В первые же сутки в чате зарегистрировалось 400 человек. На вторые сутки нас было 600, на следующий день уже 1000. Сейчас, спустя два месяца, у нас в чате почти 2000 отцов.

Чтобы подключиться к общению в чате, необходимо заполнить небольшую анкету в боте, который создал один из отцов–программистов. Таким образом, мы отсекаем случайных людей и тех, у кого нет детей. На мой взгляд, определенные сложности, связанные со вступлением в сообщество, делают это вступление осмысленным.

У нас очень «дружелюбное» сообщество, комфортное для мужчин, у которых есть дети. Мы обмениваемся отцовским опытом, обсуждаем важные для всех темы. Но есть и такие, на которые наложено табу: религия, политика и прививки.

В сообществе уже появились «ветки» общения. Например, создано сообщество отцов-айтишников. Там собственный вайб и темы. Есть сообщество отцов-рыбаков. Для меня важно, что эти люди ходят на рыбалку со своими детьми, прививают им любовь к процессу, к хобби, которое объединяет отца и ребенка. Есть сообщество любителей компьютерных игр. В нем отцы делятся советами, как сочетать свое хобби и счастливую семейную жизнь. Да, это возможно.

Не так давно появилась ветка «полезных советов». Это даже не советы в чистом виде, а скорее трансляция собственного родительского отцовского опыта. Например, один из отцов, папа 4-х летнего ребёнка, недавно написал большую колонку про кризис 2-х и 3-х лет. Интересен именно мужской взгляд на эту проблему. Есть отдельный чатик с «барахолкой». Вы даже не представляете, сколько отцов хотят продать модные навороченные коляски, которыми обзавелись накануне рождения ребенка.

– Главная цель все же офлайн общение? Как часто вы встречаетесь?

– Первая встреча сообщества отцов прошла в парке Маяковского. Собрались около 50 пап с детьми. Участниками встречи стали и просто прогуливавшиеся в парке родители с малышами. Мы всё организовали сами. Один из отцов, дизайнер, разработал для нас логотип. Участники проекта подготовили фирменные шарики и футболки. За два месяца состоялось уже больше 6 таких событий.

К организации встреч и прогулок мы подходим очень тщательно. В локации должна быть инфраструктура для детей: площадки, игровые комплексы или детские комнаты. Это принципиально, потому что задача проекта – развитие культуры совместного времяпрепровождения ребенка с отцом. Это не мужские, а отцовские встречи. Бывает, что мы заранее приезжаем на место будущей прогулки и проверяем площадку на безопасность для детей разных возрастов. И еще одно важное условие таких встреч: как бы отцам не хотелось общаться между собой, самое главное – следить за детьми. И не только за своими.

Для «чисто мужского» общения отцов у нас есть встречи «после отбоя». Уложив ребенка спать, участники сообщества собираются поиграть в компьютерные игры и в футбол. Кстати, на тренировки по футболу мы собираемся каждый четверг в специально арендованном зале. Наша любительская отцовская футбольная команда играет на турнирах и участвует в товарищеских матчах.

– Как вы собираетесь провести День отца?

– У нас подготовлена целая программа. В пятницу, 16 октября, играем товарищеский матч в футбол. В субботу, 17 октября, по предложению Минздрава Свердловской области, группа отцов пройдет профилактическую проверку здоровья. А на утро воскресенья, 18 октября, у нас запланирована фотосессия с популярной сетью мужских парикмахерских. Мы будем делать «отцовские портреты» - это когда в кадре не вся семья, а только отец и его ребенок. Причем готовятся к этой фотосессии отцы самостоятельно – от инициативы участия до подбора образа. Во второй половине дня мы соберемся вместе с детьми в детском парке в одном из торговых центров. А вечером «после отбоя» сыграем в футбол.

– Не было желания как-то формализовать ваш проект? Например, создать на его базе общественную организацию?

– Нет. И думаю, такое желание не появится. Ценность именно в неформальном общении. Да и само создание должно иметь какой-то смысл. А мы свою задачу выполняем уже в таком формате.

– Тогда как проект может развиваться?

– Изначально у нас была идея проведения не только крупных мероприятий, но и камерных проулок «на районе», чтобы компанию для прогулки отца с ребенком можно было найти каждый день и рядом с домом. Это возможность интересно проводить время, быть включенным в процесс общения с ребенком и его воспитания. Сейчас мы работаем над ресурсом, где можно организовать прогулку в реальном времени – написать «иду гулять тогда-то туда то, присоединяйтесь». Мы хотим поощрять инициаторов таких прогулок, например, званием «главный батя района» или баллами. Еще докрутим.

Кроме того, уже сейчас наш чатик перерос просто общение. Мы создали сообщество взаимопомощи, где можно задать вопрос и получить совет от другого отца, например, когда и куда отдать ребенка в секцию для занятия спортом, с чего начать. Совет одного мужчины другому, на мой взгляд, сформулирован понятнее и содержит нужные акценты.

Нами уже заинтересовался бизнес. Появилась ветка с промокодами для членов сообщества. В том числе предложения от отцов другим отцам. Кроме того, участники пишут: «умею и знаю, помогу» - то есть ветка взаимопомощи.

Мы создали собственный телеграм канал. В нем есть анонсы наших мероприятий, колонки авторов, лайфхаки отцовства. Но там нет возможности обсуждения. Просто читайте, если вам интересно.

– Что для вас значит отцовство?

– Лично мне нравится быть отцом, и я хочу проводить с ребенком времени столько – сколько это возможно. Если я куда-то еду и понимаю, что могу взять ребенка с собой, я это сделаю.

Роль отца для меня – создание правильного ориентира для ребенка, а отцовство – возможность стать лучше для самого себя, в том числе.

Я хочу быть примером для своего ребенка. Примером отношения к любимому делу, примером взаимоотношения с людьми. Поэтому же я стал больше заниматься спортом. Пусть равняется на меня во всем.

Об авторе проекта. Никите Сушкову 38 лет, женат. Его сыну Мише 2.5 года.