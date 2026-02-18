Что подарить на 23 февраля?

Каждый год женщины задаются вопросом, что подарить любимым мужчинам на 23 февраля. Задача упрощается, когда сам одариваемый знает, что ему хочется получить в подарок, остальные же 99,99 % мужчин только качают головой.

Опираясь на собственный опыт и опыт наших форумчанок, мы собрали список идей, которые, мы надеемся, помогут вам в выборе подарка на 23 февраля.

Очень удобно, что сейчас есть электронные сертификаты, которые значительно упрощают покупку подарков.

Сертификат в тир

В Екатеринбурге можно выбрать тир, в котором представлено множество видов стрелкового оружия.

Пострелять из винтовки, пневматического пистолета, лука, арбалета или пометать ножи можно в тире «Робин Гуд» (Екатеринбург, ул. Баумана, 9). Сертификат на 1 час безлимитной стрельбы из всего имеющегося оружия стоит 2000 руб.

Если хочется пострелять из пистолета, карабина или револьвера, выбирайте стрелковый клуб «Точка» (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 7). Там минимальная стоимость сертификата 2700 руб.

Тир «Спарта» (Екатеринбург, ул.Краснофлотцев, 48а/1) - клуб с широким выбором оружия от 5,6 до крупных калибров 7,62 и 12 К. Минимальная стоимость для взрослого от 4450 руб., но можно купить сертификат на произвольную сумму.

Сертификат на массаж

По отзывам жителей Екатеринбурга в ТОП массажных салонов входят:

В каждом можно приобрести электронный сертификат на определенную сумму.

Сертификат в мир виртуальных развлечений

VR для большинства всё ещё новинка – не то, что каждый день происходит. Эффект «открытия нового» сохраняется и сидит в памяти как фильм, в котором ты главный герой. Такое событие невозможно заменить аналогом.

Наши коллеги рекомендуют подарить сертификат в WARPOINT. Арены виртуальной реальности находятся в ТРЦ «Алатырь», ТРЦ «Веер Молл», ТРЦ «Карнавал», ТРЦ «Радуга Парк». Здесь каждый найдёт себе развлечение по вкусу.

Сертификат на картинг

По отзывам опять же наших коллег, рекомендуем Turba karting hall. Комплекс с открытым и крытым треком, где одновременно могут участвовать в заездах 11 картов. Сертификат можно приобрести на любую сумму.

А ещё можно подарить сертификат на полёт в аэротрубе,

сертификат на авиатренажер (кстати, сопровождает ваш полёт действующий пилот),

сертификат на мастер-класс по приготовлению стейков, билет на хоккей с участием клуба «Автомобилист».

Подарок автопутешественнику

Здесь широкий спектр подарков – органайзер для багажника, регистратор, холодильник для машины, вешалка для одежды, компрессор для накачивания колёс, работающий от «прикуривателя». А когда уже всё есть, можно подарить портативную кофеварку. Дорого, но красиво.

А ещё для тех, кто в дороге готов быстро приготовить горячую еду, хотя бы ту же гречку с мясом, рекомендуем компактную газовую горелку и набор посуды.

Мужчинам, которые любят и часто готовят шашлык, хорошим подарком будет воздуходувка для розжига. Моделей на маркет-плейсах много, ориентируйтесь на свой бюджет и отзывы покупателей.

Полезные подарки «трусы-носки» тоже допускаются, тут, на наш взгляд, главное – это качество этой повседневной одежды. На маркет-плейсах можно подобрать подарок на любой вкус и цвет.

Если у вашего мужчины есть хобби, то выбирайте подарок в этом направлении. Особенно приветствуется то, на что ему самому «жалко денег».

Ну и не забываем вкусно накормить наших мужчин в этот праздник.

Всех с наступающим 23 февраля!

Если у вас есть идеи, чем ещё порадовать мужчин, пишите в комментариях. А ещё на форуме есть тема, где обсуждаются подарки на 23 февраля.