ТОП-10 отечественных новогодних фильмов

U-mama.ru подготовила подборку «незаезженных» отечественных новогодних фильмов, которых обычно нет в ротации 31 декабря на центральных каналах.

Операция «С новым годом» (1996 г.)

Комедия. Режиссёр: Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Сергей Маковецкий.

В канун Нового года в отделение травмы попадают несколько человек, включая генерала. Сюда же привозят с вывихнутой челюстью бизнесмена, благодаря которому в больнице появляются шикарная выпивка и закуска. Из женского отделения приглашаются травмированные дамы, на территории выкапывается и наряжается ёлка.

Сирота казанская (1997 г.)

Мелодрама. Режиссёр: Владимир Машков. В ролях: Елена Шевченко, Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров.

Настя после смерти матери решила опубликовать её неотправленное письмо некоему Павлу. Так однажды в новогоднюю ночь в посёлке появляются сразу три Павла...





Бедная Саша (1997 г.)

Комедия.Режиссёр: Тигран Кеосаян. В ролях: Юлия Чернова, Александр Збруев, Вера Глаголева.

Накануне Нового года девочка Саша хочет ограбить банк своей богатой и постоянно занятой мамы, чтобы та перестала так много работать и начала уделять ей больше времени. По воле случая именно в квартиру Саши проникает вор-неудачник и талантливый инженер Берёзкин, у которого ворох своих проблем.

Старый Новый год (1980 г.)

Комедия. Режиссёр: Наум Ардашников. В ролях: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Георгий Бурков, Петр Щербаков, Евгений Евстигнеев.

Две семьи, живущие в новостройке, отмечают Старый Новый год. Недовольные жизнью мужья из семей, принадлежащих к разным социальным слоям, сбегают из дома и находят «мужскую» свободу в компании соседа-пенсионера...

Железнодорожный романс (2002 г.)

Мелодрама. Режиссёр: Иван Соловов. В ролях: Егор Бероев, Ольга Будина.

Москвич Алексей, пытаясь объясниться со своей возлюбленной, теряет работу и квартиру, начинает жить в вагоне на запасном пути и перебивается случайными заработками. И в один прекрасный день накануне Нового года давняя любовь Алексея вновь напоминает о себе и заставляет героя пойти на самую фантастическую и рискованную авантюру в его жизни.



Люби меня (2005 г.)

Мелодрама. Режиссер: Вера Сторожева. В главных ролях: Алёна Бабенко, Павел Деревянко.

Шурик - талантливый художник- дизайнер. Над ним нависла угроза увольнения. У него никак не складываются отношения с новой начальницей Кирой. Чтобы узнать вкус начальницы и сделать такую рекламу, которая ей точно должна понравиться, Шурик переодевается женщиной и нанимается к Кире домработницей...

Тариф Новогодний (2008 г.)

Фэнтези. Режиссёр: Евгений Бедарев. В ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская.

Андрей теряет в аэропорту телефон. В салоне связи продавщица вместе с телефоном предлагает в подарок «тариф его мечты». Позвонив по старой традиции друзей на случайный номер, чтобы поздравить незнакомого человека, он попадает на расстроенную девушку-скрипачку Алёну, которую только что бросил любимый человек, и договаривается о встрече.

Новогодний детектив (2010 г.)

Комедия. Режиссёр: Алексей Бобров. В ролях: Дарья Михайлова, Сергей Маковецкий.

Галина Мышкина, скромная кассирша, встречает свою первую любовь, одноклассника Эдуарда, накануне Нового года, и они решают его отпраздновать вместе. Праздничная ночь принесет много сюрпризов...

О чём ещё говорят мужчины (2011 г.)

Мелодрама. Режиссёр: Дмитрий Дьяченко. В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хайт.

Лёша, Слава, Камиль и Саша, пытаясь встретить Новый год, оказываются запертыми в офисе Саши, когда у него возникают проблемы с женщиной из силовых структур...

Приходи на меня посмотреть (2000 г.)

Мелодрама. Режиссёр: Михаил Агранович. В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко. Единственная режиссерская работа Олега Янковского

Софья Ивановна давно не встаёт со своего кресла. А её дочь Татьяна, похоже, смирилась с положением старой девы. Вся её жизнь — это заботы о больной матери. В один из предновогодних вечеров Софья Ивановна почувствовала, что скоро умрёт, но неожиданно в дверь квартиры постучался незнакомый мужчина с цветами и бутылкой шампанского.

Все фильмы можно найти в онлайн кинотеатрах в хорошем качестве.

С наступающим Новым годом!