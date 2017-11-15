Болезни, передающиеся от собак человеку

Нужно ли глистогонить животное , если оно сидит дома и не выходит на улицу?

Обязательно. Если питомец не выходит на улицу, это не значит, что он не может быть инвазирован. Животных, не покидающих пределов квартиры, дегельминтизируют по общей схеме: до года – 1 раз в три месяца; после года – 1 раз в полгода.

Если ваше животное не гуляет, но питается сырым мясом, субродуктами, фаршем, свежей рыбой, глистогонить его следует раз в 3-4 месяца.

Можно ли валяясь на входном коврике заразиться паразитами?

Можно. Яйца глистов запросто можно принести в дом на подошве обуви. Яйца и личинки могут находиться в почве, траве, воде из луж.

Есть ли универсальное средство сразу от блох, глистов и клещей?

Этих средств достаточно много, как правило это капли на холку комплексного действия. Примером этих средств являются препараты Адвокат, Стронгхолд, Инспектор, Гельминтал и другие.

Может ли человек заразиться паразитами животных?

Разносчиками яиц гельминтов могут быть ветер и пыль, животные и насекомые, продукты питания, вода и прочие факторы, в том числе и любимые домашние животные

Собаки становятся переносчиками глистных инвазий чаще, нежели кошки, поскольку они больше времени проводят на улице, употребляют мясо в сыром виде.

Разница в кислотной среде желудочного тракта, температуре тела сводит риски инфицирования человека от животного к минимуму, но дети могут заразиться в силу несовершенного иммунитета и пищеварительной системы.

Основные пути передачи паразитов – шерсть, слюна, каловые массы.

Не все паразиты, которые обитают в организме собаки, опасны для человека. Но определённые гельминты могут стать причиной развития серьёзных заболеваний у людей.

Какие собачьи глисты опасны для людей?

Огуречный червь, вызывает дипилидиоз. Заболевание проявляется в виде сильных аллергических реакций, нарушений работы пищеварительной системы, слабости, бессонницы, повышенного слюноотделения, зуда в заднем проходе. По мере роста паразитов у человека развивается специфический холецистит, дуоденит, панкреатит, энтерит, кишечные колики.

Широкий лентец. При инфицировании у человека начинается тошнота и рвота, появляется боль в области эпигастрия. На фоне гельминтоза развивается анемия, непроходимость кишечника, повышенная утомляемость.

Свиной цепень. У человека эти паразиты часто вызывают серьёзные нарушения в работе тонкого кишечника.

Нематоды, круглые черви, поражают кожные покровы человека, развивается дерматит, экзема, крапивница.

Эхинококк. Заболевание может долгое время протекать бессимптомно, но после заражения в организме формируются кисты, которые быстро растут.

Как уже было сказано, соблюдение норм гигиены — важный фактор безопасности для здоровья человека. Существует несколько важных правил, обязательные для владельцев животных.

После общения с питомцем необходимо очень тщательно мыть руки. Ведь яйца глистов могут попасть на слизистую оболочку и поверхность тела.

У собаки, живущей вместе с людьми, должно быть свое специально отведенное место. Недопустимо позволять питомцу спать в постели хозяина.

Нужно стараться избегать контакта со слизистой четвероногого друга. Собака не должна, например, облизывать руки хозяина.

Не менее раза в неделю нужна влажная уборка помещения с применением дезинфицирующих средств.

Особое внимание следует уделить местам, где больше всего времени проводит животное.

Профилактическую дегельминтизацию с помощью специальных препаратов проводят не реже, чем один раз в шесть месяцев. Если глисты уже обнаружены, лечатся все члены семьи.

Забота о здоровье питомца — это гарантия безопасности человека. Собака должна быть источником только позитивных эмоций для любящего хозяина.