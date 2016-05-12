Осторожно, белочка!

Дружба с белками

С тех пор, как у меня родился малыш, я практически не выхожу из лесопарков. И кормить белок, конечно, для меня было святой обязанностью! Мне казалось, мы с ними нашли общий язык. Белочки меня не боятся и едят орешки прямо с ладони - гордо хвасталась я раньше мужу. Тогда я даже не задумывалась, что просто так мне это с рук не сойдет...

Белка бывает кусачей...

Наша дружба с белками дала трещину в конце зимы. Я пришла на их аллею, когда ребенок крепко заснул в коляске, достала мешочек с орехами и стала угощать хвостатых знакомых. Орехи разошлись с рук молниеносно. Но две серых белочки не убегали и ждали еще! Я пошарила по карманам, в них оказалось пусто... А когда достала из последнего руку, одна из белок резко прыгнула и вцепилась зубами мне прямо в указательный палец. Больно было ужасно! Я быстро скинула белочку на землю, она вскочила на ближайшее дерево и скрылась, оставив на память кровавую рану...

Последствия укуса

На улице укус я промыла водой и побежала домой, сломя голову. Там обработала перекисью, зеленкой, но на душе было не спокойно. Все-таки дикий зверек укусил. Позвонила подруге, которая работает в контактном зоопарке. Она только подлила масла в огонь! "Срочно в травмпункт! Белки - переносчики серьезных инфекций! В том числе, бешенства!" - заявила подруга. Врачи в ближайшем травмпункте сказали мне то же самое. Причем вакцину необходимо было сделать в течение 48 часов после укуса. То есть времени на раздумья нет. А подумать было о чем... Ведь мой годовалый ребенок еще был грудной... Кормление грудью во время такой вакцинации - противопоказанно.

Вакцинация

Посоветовавшись с родными, я приняла решение ставить вакцину. Малыша пришлось резко отлучать от груди. Ох, чего мне это стоило! Только сейчас мы оба стали приходить в себя. А курс прививок до сих пор продолжается... Мне расписали его на 4 месяца!!! Болезненные уколы нужно ставить строго в те даты, которые указал в графике врач, опоздаю хотя бы на сутки, сказали медики, вакцина уже может потерять силу... А коварное бешенство способно таиться в организме около года, без всяких симптомов.

Только без рук!

Белочек в парках я больше не кормлю с рук. Теперь на всю жизнь усвоила : этим милым грызунам палец в рот не клади. Ребенка тоже к ним близко не подпускаю. Наблюдаем со стороны. Или ходим в зоопарки. Там все животные от инфекций привиты.