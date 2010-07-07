Белый конь для принца

Север (по-домашнему – Сева, Севушка) – крупный (160 см в холке) костистый мерин светло-серой масти, помесь рабочей лошади и орловского рысака. В клубе Север появился три года назад и сразу же стал всеобщим любимцем.

«Надежный, добрый, уверенный, ласковый, спокойный, честный, душевный, старательный, терпеливый, отзывчивый» – вот неполный перечень эпитетов, которыми его награждают. Это идеальная учебная лошадь для новичка.

Он великодушно прощает неумелому всаднику его ошибки, терпеливо сносит неловкие движения, искренне старается понять, чего от него хотят добиться. А под умелым работает с полной отдачей, честно, без халтуры.

Север знает себе цену и умеет нравиться людям: он делает ушки «домиком», выразительно косит глазом и при этом кокетливо (другого слова подобрать не могу) изгибает шею, мол «смотри, какой я хороший!!! А если уже настолько хорош, то дай вкусненького?!» Обычно лошади попрошайничают достаточно нагло, пихают человека, лезут в карманы, а Сева делает это тактично и совершенно очаровательно. Отказать ему просто невозможно. Когда я увидела это впервые, то подумала несколько презрительно: «вот подлиза». Потом убедилась: этот конь действительно ЛЮБИТ людей и ХОЧЕТ им НРАВИТЬСЯ.

Требования всадника Север выполняет не спеша, вдумчиво и с удовольствием, особенно, когда люди дают «нужные», по его мнению, задания.

Север по-крестьянски консервативен, любое задание выполняет не сразу, а только после пробы «на зубок». Эта его особенность выяснилась, когда мы стали его напрыгивать. При виде нового препятствия (даже если это была обыкновенная жердь высотой в 20 см высотой) он откровенно трусил – «я… ЭТО (?!!)… ПРЫГАТЬ?!!!»

И трусил он тоже весьма выразительно – подбегал к жерди бодрой такой рысью, навострив уши и выгнув шею, перед препятствием останавливался, опускал голову, внимательно изучал жердь и решительно... шел на второй заход. Иногда, чтобы преодолеть себя, ему требовалось 2-3 захода. Зато после прыжка его прямо распирало от гордости за собственную смелость: он галопировал, встряхивал головой, даже слегка «подыгрывал», всем своим видом показывая: «Да! Да! Я сделал это! Вот я какой! Вот как я могу!!!»

Еще одна его особенность: ласковый к людям, осторожный на конкурном поле – к другим лошадям он относится жестко, даже агрессивно. Гоняет в леваде кобыл, наказывает их без причины (хотя, может быть, он им так мстит за то, что сам не жеребец?) Построил кобыл, построил молодняк, всех построил. Поэтому теперь гуляет отдельно.

Несмотря на достаточно большой рост, Север прекрасно подходит для иппотерапии: он спокоен, уравновешен, обладает ровными и правильными движениями, не боится необычных движений, поз, звуков; не напрягаясь, несет на себе двух всадников; а его открытый, доброжелательный характер просто привлекает к нему детей и родителей.

Именно на очередном сеансе иппотерапии Сева и сделал то, что меня поразило. Я, как обычно, водила Севу, минут через 10 он начал скучать и стал предлагать мне поиграть: сначала он трогал мой рукав губами, смешно сморщив нос и игриво кося глазом. Потом потолкался носом в руку. Я, конечно, погладила, потрепала его по мордочке. Он же подставил мне шею совершенно как собачка, когда просит хозяина его погладить.

Какое-то время шел, пофыркивая – как же: добился моего внимания. Потом снова стал играть, губешками по плечу, по рукаву шлепать, нечаянно прихватил кожу – вскинул голову, испуганно кося глазом («Боже, что я наделал – щас накажут!») Наказание не последовало, конечно, он ведь нечаянно это сделал.

В это время иппотерапевт попросил остановить коня, чтобы выполнить с ребенком сложное упражнение. Сева постоял, а потом… засунул свою большую белую голову мне под мышку и замер так, доверчиво и трогательно, закрыв блаженно глаза. Обычно так делают собаки, а тут – этакая махина, 500 кг, а нос под мышку запихал и сопит, довольный.…

Такой вот ласковый и нежный конь для маленького принца.