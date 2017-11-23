Какие паразиты могут встречаться у кошек

О паразитах, профилактике и лечении рассказывает ветеринарный врач, генеральный директор клиники "VetСфера-9" Малышева Юлия Валерьевна.

Нужно ли глистогонить животное , если оно сидит дома и не выходит на улицу?

Обязательно. Если питомец не выходит на улицу, это не значит, что он не может быть инвазирован. Животных, не покидающих пределов квартиры, дегельминтизируют по общей схеме: до года – 1 раз в три месяца; после года – 1 раз в полгода.

Если ваше животное не гуляет, но питается сырым мясом, субродуктами, фаршем, свежей рыбой, глистогонить его следует раз в 3-4 месяца.

Можно ли валяясь на входном коврике заразиться паразитами?

Можно. Яйца глистов запросто можно принести в дом на подошве обуви. Яйца и личинки могут находиться в почве, траве, воде из луж.

Есть ли универсальное средство , сразу от блох, глистов и клещей?

Этих средств достаточно много, как правило это капли на холку комплексного действия. Примером этих средств являются препараты Адвокат, Стронгхолд, Инспектор, Гельминтал и другие.

Может ли человек заразиться паразитами животных?

Разносчиками яиц гельминтов могут быть ветер и пыль, животные и насекомые, продукты питания, вода и прочие факторы, в том числе и любимые домашние животные.

Какими видами паразитов можно заразиться от кошки?

Теоритически кошка является источником заболеваний под названием лямблиоз и токсоплазмоз – это простейшие паразиты, которые способны вызвать у человека самые неприятные последствия. На этом наш список не заканчивается.

Аскариды – круглые черви, их яйца попадают в окружающую среду с фекалиями, а оттуда на своей шерсти их может принести в дом гуляющая кошка. Погладив ее и не помыв руки, вы заносите паразита в рот, где и начинается его цикл развития.

Эхинококк - это редкая глистная инвазия. Обычно такими глистами поражаются крупные хищники, волки или собаки, которые едят сырое мясо, зараженное личинками эхинококка. Кошка может заразиться, поев сырого мяса и став хозяином взрослого паразита, выделяющего яйца. Эти глисты у кошек передаются человеку с помощью яиц, которых будет достаточно в лотке и на шерсти животного.

Энтеробиоз - этот распространенный вид так называемых «детских» глистов чаще всего попадается в почве.

Яйца остриц кошка может принести после прогулки на шерсти и на лапах.

Но не надо паниковать! Глисты в основном не переходят от кошек к человеку. Официальная статистика зарегистрировала только единичные случаи.

Однако профилактика не помешает:

- владелец должен уяснить для себя, что давая кошке раз в квартал специальный препарат, он будет избавлен от вида глистов в лотке и на шерсти животного;

- не гладить домашнего питомца невозможно, поэтому возьмите за правило мыть руки перед едой или после процедур уборки лотка, кормления и прочих;

- чаще обрабатывайте лоток и миски животных дезинфицирующими средствами;

- не позволяете себе и детям гладить бродячих животных, именно они чаще всего и бывают источниками заражения;

- хорошее средство — профилактический прием противогельминтных препаратов для всех членов семьи, примерно раз в полгода или раз в квартал;

- если ваша кошка явно больна глистами – обратитесь к ветеринару, который правильно определит вид паразитом, расскажет, не опасен ли он для человека и назначит специальный препарат, убивающий именно этот вид.

Не зацикливайтесь – современная медицина шагнула далеко вперед, вылечить можно любую глистную инвазию, главное правильно ее диагностировать.