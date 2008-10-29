Жил-был Кот. Точнее, маленький котенок, которого злая судьба забросила на холодные улицы осеннего Екатеринбурга. Кот рос и учился жить в условиях острой конкуренции. Но однажды его схватили. Схватили, утащили, отмыли, и очень вкусно накормили. И стал Кот жить в теплом доме, где нужно было ходить в определенное место по своим делам, что его, впрочем, особо не обременяло.

У его нынешних хозяев кот дворовой породы завелся впервые. Хозяева привыкли иметь дело только с холеными представителями семейства кошачьих. Однако… Если исключить то, что пришлось выучить половину звериной фармацевтики и научится отличать в ванной кошачий шампунь от человеческого, голова этого Кота оказалась обременена мощным интеллектом. Кот был умен не в пример его собратьям, которые ранее делили квартиру с хозяевами. Но вид котенка был настолько жалок, что оставалось только надеяться, что со временем он станет чууууточку красивее. И началась у хозяев собачья… простите, кошачья жизнь.

Кот не желал становится безвольной игрушкой. Он с первых дней дал всем понять, кто здесь хозяин. Просыпался Кот последним. А может и не последним, но ни одна из его лап не касалась пола, пока все 8 хозяйских ног не оказывались там же. Кот очень любил путаться под ногами. Чем больше было ног, и громче звучали вопли падающих хозяев, тем шире становилась его морда, а глаза просто исчезали от умиления.

Кот считал, что все в этом доме должно пахнуть одинаково, то есть им. Не приведи Господь, если какая-то вещь была выстирана и вовремя не убрана в запирающийся шкаф, Кота тут же находили спящим на ней. О новых вещах и говорить нечего. Кот облюбовывал их еще до того, как хозяева выкладывали их из пакетов. Кота находили в пакете… И опять умиленная морда и узкие-узкие глаза.

Однажды в зоомагазине маленькая хозяйка увидела маленький мягкий шарик. Шарик был такой яркий, что сразу привлекал внимание. Маленькая хозяйка твердо сообщила большому хозяину: «Сейцас мы купим муысю мяска и есе этот касивый саик.» Большой хозяин посмотрел в глаза маленькой хозяйке, подумал о Коте, и купил шарик.

Кот очень оценил подарок. И изобрел новую игру в мяч. Пёсобол. Почему Пёсо? Потому что он играл в мяч точно так же, как собаки играют с палкой. Хозяева кидают палку, а собака приносит. Но Пёсобол отличался тем, что мячик приносился и падал прямо в ладошку хозяевам. Теперь Кот – чемпион Пёсобола. Он научился ловить мяч даже в воздухе. И параллельно освоил стойку на задних лапах. А хозяева стали постоянными клиентами зоомагазина по части шариков.

Недавно Кот пропал. Пропал именно тогда, когда маленьких хозяев не было дома. Папа делал ремонт, и вместе с мусором случайно вынес Кота на улицу. Кота не было 2 дня. По слезной просьбе маленькой хозяйки, папа даже слазил в подвал и на крышу, но Кота не было.

Загрустило большое семейство. Все бабушки и дедушки, знакомые, проходя мимо дома, обязательно звали Кота по имени и оглядывали все уголки двора. Соседка из соседнего подъезда с третьего этажа обратила внимание на эти поиски, и спросила, не этот ли кот орет напротив ее окна уже второй день? Хозяева посмотрели наверх и покачали головой. Нет, не этот.

И вдруг знакомое «мяааа-уууу» раздалось где-то рядом. На соседнем дереве выл Кот-потеряшка. Он увидел хозяев и не смог сдержать радости. Хозяевам стало смешно, представив состояние соседей. Дуэт радовал их своими воплями двое суток. Они сняли своего, и пожелали чужому, чтобы его тоже нашли. А дома опять звериная фармацевтика и кошачий шампунь. Но это стоило радости вернувшихся домой маленьких хозяев.