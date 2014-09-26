Кролики или Последняя Мимзя Вселенной

Взять крольчонка было моей блажью - хочу и все. Представления о том, что кролики - это не только ценный мех, у меня не было вообще. Как сейчас помню: был предновогодний вечер, я после работы долго ждала своего будущего мужа, было очень холодно. Он подъехал, я – скорее в машину, греться. А на моем сиденьи - загадочная коробка - подарок на Новый год. Я взяла ее на колени, тихонько приоткрыла… и на меня оттуда внимательно, умненько, любопытно посмотрели два черных–черных глазика-бусинки. Я полюбила эти глазешки с первого взгляда!

Долго над именем моей девочки-кролика я не думала. Как раз накануне посмотрела замечательный фильм «Последняя Миммзи вселенной», в котором игрушечный кролик, прибывший из космоса, мальчика маленького всяким умным вещам учил. В общем, назвала я свою пигалицу Мимзей. Так, появился новый член семьи – маленькое пушистое чудо Мимзя.

Мимзя сразу проявила характер. Она по-хозяйски обошла всю квартиру. Сразу поняла, что клетка - ее личное пространство. С первого дня не было никаких проблем с горшком. Мимзя была очень умной (вопреки расхожему мнению, что кролики глупые). Она прекрасно знала свое имя и откликалась на него. Мы не ставили рамок перед ней – гуляла по всей квартире. Пакостить - не пакостила. Пока не появился Боня.

Решение взять Боню возникло тогда, когда мы стали понимать, что Мимзя скучает дома одна, пока мы на работе. Боню мы купили в том же магазине, что и Мимзю. На его клетке было написано «Карликовый кролик». Как позже оказалось: и Боня, и Мимзя вымахали до размеров приличной кошки и были не карликовыми, а декоративными. Привет директору магазина.

Итак, появился Боня. Вот он был глуп, как пробка. Вообще. Он всего боялся, не откликался на кличку, грыз все подряд…пакостил и горшка не признавал. Когда его отпускали из клетки, он прижимался к полу и был больше похож на жука-плавунца: лежал растопырив лапы и скреб ими по полу. Если ему удавалось все-таки собраться и встать, он сигал в какую-нибудь щель, забивался в нее и сидел там, пока его не доставали.

В том же магазине, где мы купили наших крольчат, я приобрела специальную книгу по уходу за ними. Прочла ее от корки до корки и отправила в мусорку - на деле все оказалось не таааак!В процессе нашего совместного существования выяснились следующие детали по уходу за ушастыми питомцами.

Домик и обустройство

Для наших крольчат мы приобрели клетку. Довольно просторную. В ней был маленький домик, в котором они с удовольствием прятались. Приготовьтесь к тому, что когда крольчата подрастут, клетку придется поменять на большую, как и домик.

Дополнительные «приспособы»

В клетку мы так же повесили поильник. На картинке Боня наглядно демонстрирует, как из него пить. Со временем поильник был заменен на 2 «побольше». Кролики очень любят пить и свежая вода должна быть в постоянной доступности.

Туалет

В качестве насыпки для туалета лучше всего подошел прессованный опил: его запах не был едким, он прекрасно впитывал. Помнится, мы покупали гранулы для кошек. Крольчата рылись в нем, скреблись. В общем, получали удовольствие. Как оказалось, крольчата не только любят пить: и писяют они в связи с этим прилично.

Честно говоря, вот к такому я не была готова. Хорошая новость заключалась в том, что экскременты крольчачьи не пахнут - просто как горошинки. Плохая - в том, что «пописы» имеют очень непрятный резкий запах.

Как гласила отправленная мной в мусорку книга по уходу за животинкой – чистить лоток нужно несколько раз в неделю. По факту - ежедневно.

Поскольку крольчата гуляли по квартире свободно, нередко встречались и вот такие «казусы».

Корм

Больше всего крольчата любили сено. Нет, не морковку. Морковку они упрямо игнорировали. Сено… Ох уж это сено… Как ни старайся, а пыль от него будет. Кролики в нем любят рыться, теребить его…

Кроме того, для сбалансированного питания мы покупали им комбикорм.

Но это не все! Как оказалось, кроликам необходимы витамины, свежая травка (которую я круглогодично научилась выращивать на подоконнике), «вкусняшки» - обсыпанные различными семечками палочки, а так же точилка для зубов! Да-да. Фрукты и сухарики - в ограниченных количествах.

Мимзя очень любила золотой ус. Этот несчастный цветок был съеден ей безжалостно.

Содержание кроликов обходилось нам примерно в 2.500 рублей в месяц.

Прогулки

Мы не держали наших кролей в клетке. Закрывали их только на ночь. Мимзя никогда не пакостила. Не грызла провода и обои. И была воспитанной девочкой, пока не появился хулиган Бонька! Вот тут началось.

Пришлось убирать все провода с пола. И учить, и учить наших непослушников не грызть обои.

"Работа" наших крольчат

Со временем мы добились-таки результата.

В хорошую погоду крольчат выгуливали на улице. Для этого пришлось купить специальную «приспособу». До сих пор не знаю, как она называется.

Нужна она была только Мимзе. И то на первое время, пока не научилась прибегать на зов. Боня просто падал в траву и замирал. Поэтому в поводке не было необходимости.

Мы гуляли в парках. Я, наверное, за всю жизнь так много не гуляла, как в то время, когда у нас были Мимзя и Боня.

На прогулках кролики вызывали всеобщий восторг и умиление. Дети фотографировались с ними. Гладили. Мимзя любила детей, бежала к ним, ластилась. Боня падал и делал вид, что он умер.

Купание и гигиена

Раз в два месяца, а при необходимости и чаще – водные процедуры. Мимзя переносила их спокойно. Боня застывал столбиком. Какое-то время стоял, потом начинал бешено вырываться. Я успевала помыть его теплой водичкой, пока он притворялся недвижимостью.

Гигиена

После ванны следовала стрижка когтей. Для этого были куплены специальные кусачки. Если не подстричь кролику коготки, ему будет неловко ходить, он будет очень царапаться. И хозяину, и питомцу от стрижки коготков - одна польза. Я подстригала коготки перед окном при дневном свете, повернув лапки крольчонка так, чтобы солнечный свет проходил через них - так лучше видно начало кровеносных сосудиков в коготках, чтобы не повредить их и не причинить крольчатам боль.

После того, как крольчата высыхали - расчесывание специальной расчесочкой для меха. Мимзю мы чесали символически: она короткошерстная. А вот Боню чесали, так чесали… Особенно в период линьки. Я даже шерсть собирала и бабушке в деревню для вязки носков отвозила.

Здоровье

Для того чтобы прогулки на улице были возможны (ведь там полно сякой заразы), крольчат мы прививали. Про необходимые прививки можно узнать в любой ветеринарной клинике.

У кроликов очень хрупкие кости. Им нельзя прыгать с высоких поверхностей. Их ни в коем случае нельзя бить или пинать!

За все время мои кролики не болели ни разу. Единственным нашим огорчением были их редкие диареи в связи с неуемной любовью кроликов грызть обои.

Один раз пришлось вести Мимзю к ветеринару - шерсть скаталась в комок и в глаз попала. Ветеринар сказал, что у кроликов такое частенько бывает. Удалил комочек – и нет проблем.

Сон

Как оказалось, кролики очень активны ночью. Они фыркают, скребутся, шуршат, в общем, делают все, чтобы не дать вам сладко выспаться. Решение нашлось само собой: мы накрывали клетку на ночь простыней и выставляли в коридор.

Размножение

Жили мы, жили… и в один прекрасный день я заметила, что Мимзя очень агрессивна, Боню обижает, пух с него рвет. Поправилась. Пришлось Боне купить отдельные апартаменты. А примерно через месяц Мимзя стала мамой. Родились у нас малыши. Четыре мордашки-дурашки.

Мимзя была такой ответственной мамашей. Любая мать на Ю-Маме ей бы позавидовала! Мимзя была ЯЖЕМАТЬ! Все лучшее - малышам.

Принято считать, что кролики не произносят звуков, однако Мимзя была, пожалуй, исключением из этого правила в моменты своего материнства. Если кто-либо приближался к малышам, она кидалась в его сторону и хрюкала! Хрюкала, взъерошивалась и даже кусалась!

А малышки-крольчата были такие сладкие…

Сын Мимзи и Бони - Роджер

Как определить, мальчик или девочка? Пока не подрастут - никак. Сложно очень. У Мимзи было несколько пометов. Я потом научилась. Подробности приводить не буду, уж простите.

Крольчат мы сдавали в магазин, получали за них денежку, на которую их родителям покупались витамины и вкусняшки.

Мимзя и Боня были парой, которую соединяло не просто совместное вынужденное проживание, их соединяла любовь. Крольчата скучали друг без друга в период Мимзиного материнства и в период воздержания. Как Мимзя ластилась к Боне после долгих расставаний! Как лизала его лоб и щеки, чистила шкурку!

Встал вопрос о кастрации товарища Бони для возможности совместного проживания с Мимзей. Что и было сделано. После этого кролички жили вместе долго и счастливо.

Вот они, наши «неразлучники».

Боня, как всегда, под подушкой, чтобы его, не дай Бог, никто не тронул!

Вспоминаю, какие они были мягонькие… пушистые... ласковые… Лягу с ними, бывало, на диванчик, включу телевизор. Мимзя носом в меня уткнется и сопит… ластится, как кошка. Если что не по ней – хрюкает.

Мимзя была личностью. Цельной. С характером. Бесстрашная в защите своих детей. Умная. Хитрая. Дерзкая. Легко отзывалась на кличку.

Боня был «трусишкой зайкой сереньким», паааакостным. Порой нам казалось, что его цель в жизни – стать невидимым или раствориться в атмосфере, лишь бы его никто не видел, не слышал, не трогал, не гладил.

Три года прошло с тех пор, как нет Мимзи и Бони…

За то время, пока они были с нами, они стали настоящими членами нашей семьи. Родители сначала ругали нас за то, что «завели кроликов, а пора бы ребенка, делать вам нечего», а потом вместе с нами плакали, когда их не стало.

Заводить или нет крольчат, конечно, решает каждый сам для себя. Однако, кролики – это не только ценный мех… это я теперь точно знаю.