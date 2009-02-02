Не секрет, что наши любимые домашние питомцы и животные дикой природы способны оказывать на человека положительное воздействие. Изучением такого влияния занимается анималотерапия - вид психотерапии, использующий животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи.

В чем же состоит терапевтический эффект?

Присутствие рядом с человеком живого существа, маленького и беззащитного, пробуждает чувство ответственности. Уход и забота компенсируют потребность быть значимым для других. Животные спасают людей от одиночества, они чувствуют, когда хозяину тяжело морально или плохо физически и вовремя оказываются рядом.

Маленькие любимцы в семье способствуют гармонизации межличностных отношений: совместная опека и игры с ним помогают сплотить семью, наладить контакт с детьми и между родителями.

Некоторые животные (например, дельфины) производят ультразвуковые волны и вибрации, полезные для человеческого организма.

Игра с питомцами, их тренировка и дрессировка вызывают множество положительных эмоций. Даже простое зрительное созерцание живых существ полезно, так как оно расслабляет, умиротворяет и дает массу эстетических переживаний.

Для развития детей они имеют огромное значение: способствуют усилению внимания, стимулирует вербальную и невербальную активность. Когда дети наблюдают за животными и взаимодействуют с ними, они становятся более настойчивыми, их поведение меняется в лучшую сторону. Животные как источник интереса со стороны детей могут быть также отвлекающим фактором, снижающим напряжение во многих ситуациях.

Поэтому если хотите поправить свое здоровье или нервную систему, обрести еще одного друга и реализовать потребности в заботе, подумайте, кто из животных подойдет именно вам. И, может быть, уже через некоторое время в вашем доме появится еще один обитатель.

Собаки

Собака – самое общительное, эмоциональное и умное из всех домашних животных. Она всегда знает своего хозяина, преданна ему и рада общению с человеком. Она часто заменяет одиноким людям родственников или друзей. Занятия и игры с собакой мобилизуют двигательные функции, развивают моторику, снимают физическое напряжение. Это животное убирает страх, рассеянность и чувство собственной неполноценности, придает уверенности в себе и собственных силах. Оно способно пробудить в закрытых и замкнутых людях или неразговорчивых и несоциализированных детях желание общаться, больше разговаривать, открыто проявлять свои эмоции и охотно идти на контакт с окружающими. А еще из собачьей шерсти можно изготовить носки или пояс, которые являются всенародно признанными средствами от радикулита, болезней суставов и позвоночника.

Аквариум: рыбки

Наблюдение за аквариумными рыбками – прекрасный способ расслабиться. В этот момент человек получает возможность эмоциональной разрядки. Таким способом рекомендуют спасаться от депрессии, нервных срывов или тяжелых психологических потрясений (испугов, шоковых состояний). Неспешное перемещение подводных обитателей, шум журчащей воды, возможность погрузиться в другую реальность существования позволяют отвлечься от повседневных проблем и успокаивают расшатавшиеся нервы. Люди, в чьих комнатах стоят аквариумы, практически не страдают от бессонницы. Кроме того, вода, испаряющаяся из аквариумов, увлажняет воздух и делает его более полезным для здоровья и легким для дыхания, что крайне полезно при астме или простуде.

Кошки

Эти мягкие и нежные питомцы дарят человеку тепло и помогают почувствовать себя защищенным. Считается, что тепло и телесные вибрации кошек могут избавить от многих недугов, например, остеохондроза, радикулита, головной боли и болей в суставах. Коты благотворно воздействуют на внутренние воспалительные заболевания, различного рода травмы: переломы, ушибы. Ведь недаром многие поговаривают, что кошка ложится на больное место. Научно установлено, что прикосновение к кошке, а особенно ее поглаживание, способно выравнивать кровяное давление. Поэтому кошка может предотвратить инфаркт. А еще она прекрасный «антистресс»: когда человек гладит кошку, в его центральной нервной системе появляются дельта-волны удовольствия, которые оказывают влияние на появление положительных эмоций и устанавливают хорошее настроение.

Птички: попугаи, канарейки и другие

За птицами можно наблюдать или же их можно слушать. Это благотворно влияет на нервную систему: успокаивает, утешает, выравнивает дыхание и сердечный ритм (было замечено, что воркование волнистых попугайчиков облегчает боли в сердце).

Хомяки, крысы, морские свинки, декоративные кролики

Общение с грызунами помогает неуверенным в себе людям преодолеть замкнутость и победить комплексы. Тактильный контакт с маленькими мягкими зверьками расслабляет мелкую мускулатуру, снижает тревогу, эмоциональное напряжение и агрессию. Детей они учат бережному и аккуратному отношению.

Лягушки, ящерицы, змеи, черепахи

«Общение» с рептилиями укрепляет нервную систему, упорядочивает эмоции, а также полезно при кожных заболеваниях, например, нейродермите.

Лошади

Лошади чаще всего используются для коррекции нарушений в двигательной сфере. Лошадь восприимчива ко многим эмоциональным реакциям человека, его голосу, движениям, что очень важно при плохой социальной адаптации, замкнутости, аутизме у детей. Эти животные очень полезны людям с поражением органов чувств, с послеоперационной реабилитацией. Они также хорошо помогают при депрессиях, детских страхах и испугах, повышают коммуникабельность и уверенность в себе. При верховой езде улучшается концентрация внимания, сосредоточенность, повышается самоконтроль и самоорганизация, а следовательно, активизируются многие психические процессы.

Хорошо, если у вас есть возможность кататься на лошадях, но это удовольствие не из дешевых. Поэтому тем, кто не может себе этого позволить, можно договориться просто приходить в конюшню, кормить животных, ухаживать за ними или хотя бы просто понаблюдать за тем, как они скачут или пасутся.

Если по каким-то причинам вы не можете или не решаетесь завести животное дома, то для вас есть другой вариант. Можно чаще посещать зоопарк или просто парк с птичками, озеро с утками и лебедями, ходить на выставки кошек или собак, купить билеты в цирк. А если не можете «общаться» с братьями нашими меньшими из-за аллергии или какой-либо болезни, наблюдайте их на картинках или по телевизору. Вариантов множество: пение птиц в аудиозаписи, фильмы про животный мир, компьютерные программы с имитацией аквариума, фотообои на стены, заставки на компьютер, открытки и календари, Интернет-сайты про животных. Дерзайте!

