Топ-5 пород собак для детей и их родителей

Рано или поздно любой родитель слышит от ребёнка фразу: «Хочу собаку!» И если такое желание не пропадает и просьбы становятся все настойчивее и убедительнее, то взрослые встают перед выбором: какую породу предпочесть? Специально ко Дню защиты детей Российская кинологическая федерация подготовила список пород, на которые в первую очередь стоит обратить внимание, если вы ищете идеального друга и компаньона для своего ребёнка.

«Как только собака перешагнёт порог вашего дома – вы становитесь ответственным не только за жизнь, здоровье и воспитание собаки, но и за комфорт окружающих вас людей. Когда вы приобретаете щенка для ребёнка, прежде всего помните, что именно вы должны стать примером для своих детей, вам нужно объяснить, как правильно ухаживать за питомцем, как его воспитывать и оберегать. Перед тем, как взять собаку, объясните ребенку, что животное – это не игрушка, оно требует внимания, уважения и заботы. Попробуйте сходить в гости к друзьям с собакой, почитать и посмотреть обучающие материалы вместе с ребёнком, так вы сможете подготовиться к появлению в доме щенка», – пояснил Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

При выборе собаки необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе.

Вы должны реально оценить свои возможности: готовы ли вы выделять несколько часов в день на прогулки с хаски или басенджи, достаточно ли у вас опыта, чтобы найти общий язык с акитой или маламутом, есть ли финансовые и временные ресурсы на мастифа или чихуахуа?

Стоит выбирать собаку, отличающуюся особой дружелюбностью, легко вступающую в игру, в меру активную и не требующую специального ухода. Она должна подходить вашему ребенку по темпераменту: если собака активная, а ребёнок не любит подвижные игры, это станет большой проблемой и для собаки, и для вашей семьи. Не стоит брать слишком хрупкую собаку (это заведомо плохой вариант для ребёнка дошкольного возраста) и слишком крупную (с такой собакой ребёнок может просто не справиться на прогулке).

Топ-5 пород собак, среди которых лучше всего искать друга для ребенка

Кавалер кинг Чарльз спаниель

Порода отличается уравновешенным и добрым характером. Они подвижные и очень любят гулять. Если остановились на этой породе, будьте готовы к тому, что собака заскучает и загрустит, если её надолго оставить дома одну.

Кавалеры легко приспосабливаются к разным условиям проживания. Собака такой породы с одинаковой любовью и преданностью будет относиться ко всем членам семьи и станет близким другом для ребенка. Эти собаки терпеливо перенесут проказы детей и с удовольствием подключатся к любой игре. Они отличаются жизнерадостностью и непосредственностью, готовы со всеми подружиться и беззаветно любить свою семью. Кавалер кинг Чарльз спаниель покажет отличные результаты в дрессировке, поскольку очень любит внимание и похвалу.

Брюссельский гриффон/Пти брабансон

Добродушная и активная порода. Всегда нуждается в тесном контакте с хозяином, любит активные игры. Собаки этой породы будут прекрасно ладить с детьми. Есть три разновидности: Бельгийский гриффон, Брюссельский гриффон, Пти брабансон. Отличаются немного внешним видом. Гриффоны не агрессивные, имеют устойчивую психику и редко подают голос без причины. Отлично подходят для домашнего содержания, послушные и вежливые. Для ребёнка такая собака станет верным другом и компаньоном. Впрочем, иногда гриффон проявляет дерзкий и наглый нрав, поэтому его, как и любое домашнее животное, необходимо правильным образом социализировать.

Шелти

Жизнерадостные, спортивные, дружелюбные и контактные собаки. Они обожают активные прогулки на свежем воздухе, полны энергии и нуждаются в регулярном выгуле и хороших физических нагрузках. Собаки этой породы любвеобильны и бесконфликтны, способны считывать настроение хозяина и счастливы любой возможности поиграть с ним. Шелти умны, сообразительны и легко обучаемы. При этом они совершенно не агрессивны и прекрасно подойдут активной семье с детьми.

Пудель

Собаки этой породы обладают высоким интеллектом. Пудель очень смышлёный и будет беспрекословно слушаться своего хозяина. Представители породы контактные, отлично ладят со всеми членами семьи. Пудель всегда нуждается в одобрении, знаках внимания и любви со стороны хозяина. Он абсолютно не склонен к агрессии и любит детей. Собаки этой породы прекрасно поддаются дрессировке, команды запоминают быстро и навсегда.

Вельш корги пемброк

Любознательная и жизнерадостная собака. Очень предана своему хозяину и проявляет любовь и дружелюбие ко всем членам семьи. Она не может долго обходиться без внимания со стороны человека и всегда должна быть в курсе событий. Собаки этой породы способные ученики, питомец вырастает ласковым, добрым и отзывчивым к просьбам хозяина. Из-за того, что первоначально эта порода являлась исключительно пастушьей, у собак выработались характерные черты: бесстрашие, выносливость, сообразительность, умение работать в команде.

Для детей старшего возраста отлично подойдут и такие породы, как французский бульдог, лабрадор, золотистый ретривер, австралийская овчарка.

Что важно учесть при выборе собаки для ребенка?

Самый важный критерий (и породная принадлежность тут отходит на второй план) - это психика животного. Если животное здорово и социализировано, то оно сможет общаться и с детьми, и со взрослыми.

Тем, кто выбирает собаку для своего ребёнка, а не для себя, эксперты Российской кинологической федерации рекомендуют дождаться, пока ребёнку исполнится 7–8 лет. В этом возрасте он уже может частично взять на себя уход за питомцем, более осознанно отнестись к вопросам его воспитания и в конечном итоге извлечь больше пользы для себя самого, для своего собственного развития.

Прежде чем исполнять мечту маленького человека о собаке, обговорите зоны ответственности в семье, сделайте так, чтобы он принимал участие в прогулках, уходе и дрессировке. Обсудите меры предосторожности при общении с животным, объясните значение тех сигналов, которые подает собака, научите распознавать ее истинные эмоции. Твердо запомнив несколько простых правил, ваш ребёнок не только избежит ошибок в отношении собственного питомца, но и обезопасит себя от агрессии со стороны незнакомой собаки, к хозяевам которой вы однажды придете в гости. Например, нельзя беспокоить собаку во время еды или сна, не нужно насильно заставлять её выполнять команды, запрещено дергать за хвост и уши, не стоит настаивать на ласках, когда животное от них отказывается…

Дети младшего возраста нередко воспринимают домашних питомцев как неживой объект, с которым хорошо поиграть. Таких детей нужно постепенно обучать правилам уважительного общения с животным, привлекать к совместному уходу за ним, вводить несложные повседневные обязанности: например, ребёнок может помогать вам насыпать корм в миску или надевать ошейник перед прогулкой (но обязательно контролируйте этот процесс, иначе вы рискуете, что щенок сорвется с ошейника в самый неподходящий момент). Выгуливать собаку самостоятельно закон разрешает только с 14 лет, поэтому полностью переложить эту заботу на ребёнка вам не удастся, придется выделить и свое время тоже. В любом случае вы должны помнить, что это ваш ребёнок и ваша собака и что только вы отвечаете за них обоих: и за их безопасность, и за то, как сложатся отношения между ними.

Щенок в доме – это серьезный шаг в жизни каждого владельца, но прежде всего это ответственность, которую нужно осознать в полной мере. Выбирая породу, обратите внимание на характер и темперамент, особенности содержания и воспитания, тщательно проанализируйте свои финансовые возможности, степень занятости и условия проживания. И будьте готовы к тому, что собака может полностью изменить образ жизни всей вашей семьи! Не исключено, что навсегда.

Текст: Пресс-служба Российской Кинологической Федерации

Источник фото: pixabay.com