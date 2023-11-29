Как выбрать корм для кошек

В нашей редакции почти у каждого сотрудника есть домашнее животное, у большинства это кошки. При этом подход к покупке кормов отличается кардинально.

Одна часть сотрудников покупает тот корм, который посоветовал ветеринар, другая выбирает по цене, кто-то покупает корм, который предпочитает их питомец, а меньшая часть котовладельцев всегда смотрит на состав.

Чем же различаются корма для кошек?

Условно корма для кошек можно разделить на холистики и прочие.

Холистики - это корма премиум класса, которые содержат высокий процент мяса, их состав сбалансирован и содержит овощи, фрукты или ягоды. Как вы уже догадались, это и самые дорогие по цене корма.

Вы не кормите кошку подобными кормами?

Узнайте, как выбрать из огромного количества пакетиков на полках супермаркетов или специализированных магазинов тот, который, как вам кажется, подойдет по соотношению цена/качество.

Во-первых, обратите внимание на состав. Если на первом месте стоит мясо, это уже очень хорошо.

Во-вторых, посмотрите, указан ли % содержания мясных продуктов. Если такой информации нет, то это так называемые «закрытые составы».

Вам самим решать, покупать такой корм или нет.

Также следует знать, что дешёвые корма достаточно солёные, и, кроме того, всегда содержат усилители вкуса. Кошки «подсаживаются» на такие корма.

Совет от заводчика: «Следите за тем, сколько пьёт ваш кот. Особенно, если вы кормите его дешёвыми кормами. Наличие соли приводит к мочекаменной болезни. Для того, чтобы кот охотнее пил, вместо воды делайте «рыбную водичку» - сварите бульон или размороженную рыбу «прополощите» в воде.

Сухой или влажный корм выбрать для кошки?

Если вы котовладелец со стажем, то помните, что раньше ветеринары советовали кормить или только сухим кормом, или только влажным.

Сейчас такой установки нет, но базовым всё-таки считается сухой корм (это ещё и профилактика зубного камня), а влажный рассматривается в качестве «вкусняшки». Влажный корм, по совету ветеринаров, должен составлять 1/3 от сухого.

Не все доверяют тому, что пишут производители на пачках корма, поэтому кормят «натуралкой». Кто-то из коллег поделился историей, что пожилая женщина-соседка ежедневно кормила кота отварной курицей и отварными овощами, и кот в свои 19 лет выглядел просто шикарно.

В любом случае, вам самим решать, чем кормить четвероногого друга.

Сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных, поэтому мы не смогли удержаться и делимся фотографиями наших домашних животных.

Всех с праздником! Даёшь по вкусняшке каждому в этот международный день!