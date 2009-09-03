Ричард и Мишка

Ричард

Нашего первого ньюфаундленда звали Ричард. Он был высокий, с тонкорунной длинной шерстью, очень красивый благородный пес. В мельчайших подробностях помню, как он у нас появился. Я ела суп и смотрела телевизор, в бегущей строке прочитала: "Найден ньюфаундленд. Телефон...". Тут же позвонила.

- Вы хозяйка собаки?

- Нет, но я бы взяла...

На том конце телефона, как-то очень сомневаясь, все же записали мой телефон. А через 2 недели, когда я уже и не ждала, позвонили - забирайте! Если только он с вами пойдет.

Пришли по адресу. По дому мечется коккер-спаниель, недавно взятый хозяевами. И осторожно выглядывает в коридор огромный черный пес. Хозяева рассказывают невероятную на наш взгляд историю, мол, был у них ньюф Ричард, да потерялся. Подходят они вечером к своему подъезду, стоит их Ричард. Завели в квартиру - не он! Ну и дали объявление. Приходили люди, и хоть собака оказывалась не их, готовы были взять, а он ни к кому не подходил. Силком ведь не уведешь такого пса.

Всю эту историю мы слушали на маленькой кухне. Ближе к концу беседы приходит пес и - осторожно прислоняется ко мне! Будто тихо говорит: "Забери меня."

Долго обсуждали с хозяевами (теперь уже бывшими) по какой дороге лучше идти, да как переходить трассу.

- Да вы не волнуйтесь, он сам вам все покажет, где и как идти.

И точно. Идем мы, боимся, удержим ли, а Ричард впереди, оглядывается на нас, мол, не бойтесь, теперь я с вами.

В первый вечер накормили его грибным супом! больше ничего не было, мы ведь не думали еще 2 часа назад, что у нас появится собака.

Какой же он был чудесный пес! Подружился с нашей сиамкой Мурой, нежно обходился с ее частым потомством. Приходящие дети играли с ним без страха. В лесу он так смешно плавал по снегу! Возил нас на лыжах. Мама грела на нем больные ноги.

В Литературном квартале музыканты филармонии летом давали бесплатные концерты популярной классической музыки. Один из концертов назывался "Вальсы". Мы примчались с родительской дачи на перекладных, с собакой. Сели на травку, подальше от сцены; неподалеку на лавочке - старенькая пара очень интеллигентного вида. Музыканты свободно, без официоза. Играют, смеются, дирижер даже слегка озорует, народ сидит под зонтиками от солнца, молодежь лежит на траве, над всеми синющее небо, облака и тополиный пух... Просто рай земной. По окончании каждого вальса публика активно аплодирует, а наша собака гавкает громче всех хлопков! Мы и так и эдак пытаемся уговорить ее, бесполезно; знаем, что ей не нравится любой беспорядок, вот и шум аплодисментов ей не по душе. А во время игры молчит, внимательно смотрит на сцену! Концерт закончился - шквал аплодисментов и ну очень громкий лай Ричарда. Пытаемся побыстрее покинуть лужайку, и тут нас останавливают эти двое стариков на лавочке, муж и жена. Не глядя на нас, обращаяясь к Ричарду: "Спасибо, собака. Было очень приятно с Вами провести время. Вы так слушали и так реагировали!"

А однажды он меня защитил, схватив за руку пьяного мужика, пытавшегося пошутить со мной у подъезда нашего дома. С ужасом я увидела мужскую руку в пасти своей собаки, а Ричард только напугал его, не сжав свои крепкие зубы. Мужик протрезвел в ту же секунду.

Наша дорогая собачка умерла от инсульта. Весь вечер я сидела рядом с ним на полу, чесала в последний раз его чудную шерсть. Сколько носок и варежек я из нее связала в подарок близким...

Впервые увидела своего мужа в слезах. Он отошел от собаки на минуту, и в это время Ричард умер. О, я уверена, наша собака сделала так специально, ради Саши, зная, как он будет переживать. Сколько раз потом он ходил в лес на могилу Ричарда, пугая меня силой своей привязанности к умершему псу...

Всегда будем помнить тебя, дорогая собачка.

Мишка

По-разному приходят в дом новые питомцы. Мне сразу нужна замена ушедшему, немедленно! Но я не еду в питомник или на птичий рынок, жду свою собаку. Друзья посмеивались: "Ты хочешь, чтобы собака тебе с неба упала?" Вот очень точное выражение, именно этого я и жду. В мире столько потеряшек... вот только водолазов среди них что-то нет. Дома заново отциклеванный паркет, отмытое место для песьей еды, никаких слюней; чисто до тошноты.

И вот настал этот день "Ч" (во всех смыслах чудесный). Я получила новую работу. "Помыв шею", чуть раньше обычного выходим из дома. Ранняя весна, снег уже сошел, дождя еще не было, в городе чисто, сухо, тепло и солнечно. Неподалеку от нашего подъезда лежит... Ричард, наш любимый ньюф, умерший недавно. Понимая умом, что это не он, бросаемся к нему. Чужой водолаз, ВЕСЬ в жидкой грязи, лежит без движения и тоскливо смотрит в никуда. Вставать и даже просто шевелиться отказался категорически. Помирает, решили мы. Кто-то выбросил его с машины, ведь вокруг, повторюсь, сухо и чисто, нет строек или еще каких-то источников такой грязи, как на нем. Собака просто пропитана жидкой грязью!

Муж принял решение быстро - берем домой, помрет-похороним, грустный опыт есть. Проверили, есть ли ошейник, вроде есть и широкий. Попытался поднять пса, подхватив под шеей и за туловище, и тут он как вскочит, дернув своей кудлатой головой! Очки треснули, нос поцарапан, куртка в грязи - а собака резво бежит к нашему подъезду, потом к лифту, на 12 этаже - к нашей квартире! Жив-здоров песик-то!

Оставили еду и уехали, на новую на работу я, конечно, опоздала.

Возвращаемся вечером с опаской - собака явно жила во дворе, как там она, что осталось от нашей красивой квартиры? Пес встретил нас, радостно махая хвостом: "Привет, мол, хозяева! А я тут живу! Да всегда жил!" Квартира засыпана песком с его шерсти, потерь никаких нет.

Вечером того же дня мы все и разглядели. То, что мы приняли за ошейник, оказалось вытертым до розовой кожи местом от этого самого ошейника. А там, где он крепился, Боже мой, гниющая рана с червями... Как же он рвался с этой цепи...

Так у нас появился Мишка. Совсем другой ньюфаундленд, приземистый, плотный с недлинной густой шерстью, простой такой парень, чуть что не по нему, сразу кусает, во как! То есть не совсем кусает, иначе без рук и ног можно остаться, так, прикусывает, а чаще просто мотнет головой, удар получается ощутимый.

Моя подруга наклонилась потискать его за уши и поцеловать в плюшевый нос (правда, выпив пива до того) - осталась без зуба и с раной на губе. Слава Богу, красиво зашили в дорогой клинике, а зуб все равно шатался, сказала добрая подруга и ее щедрый муж.

Мама хотела зайти в дом, а на порожке Мишка отдыхает. "Ну, Миша, дай пройти!" - и попыталась его отодвинуть. Он, негодяй, прокусил тапок. Больно, а главное так обидно, мама очень рассердилась, в том числе и на нас (не умеете собаку воспитывать!). Не стали мы Мишку возить на дачу на их машине, чтобы не раздражать лишний раз.

Мишка с собакой нашего приятеля делят кость, рычат, дерутся. Приятель лезет выручать своего боксера (не болонку!) - и получает от нашего пса. В травмпункте спросили, будет ли он подавать в суд? Нет, конечно, ответил наш приятель, но еще несколько лет в шутку шантажировал меня справкой для суда.

Я возвращаюсь из сельского магазина с полными руками, Мишка лезет вперед, не дает открыть калитку. Отодвигаю его коленом, о-о-о, синяк был большой, а обидно как! Я его кормлю, холю, лелею, а он, негодяй...

За ошейник взять его было нельзя. Видимо, он сразу вспоминал свою прежнюю жизнь на ТОЙ ЦЕПИ, и начинал страшно рычать и огрызаться.

Еще любил залезть в родительскую машину, усесться на сиденье водителя - и попробуй его выгони.

Однажды я шла мимо него с лопатой. Мишка прижался к земле и закрыл голову лапами! Наверное, его били палкой, решили мы, и с тех пор прощали ему все.

В пару ему взяли "овчарку" Рекса, месячный щенок размером с тапок, такой милый... Сразу получил по носу, кровь льется, мы ругаемся, а Мишка смотрит обиженно: "Ну зачем вам еще собака!" Потом привык, защищал его от большого пса на улице, жили дружно.

На речке плывут оба за утятами, мама-утка в два счета их, лопухов, обманывает, отвлекая от детенышей в дальнюю заводь. И на всю долину реки слышен звонкий щенячий лай большущего обиженного Мишки: "Ав, ав, это же мои утята, где они?"

Подойдет к рыбаку сзади и дышит, сам мокрый, рыбака чуть кондратий не хватает.

Удерет с прогулки, прибежит к магазину и сидит с бедным, голодным лицом... Чуть не забрали его люди от жалости, потом нам рассказывали.

Частенько мы на него сердились, пес бывало вел себя так, будто хозяева ему вовсе не нужны.

Я заболела. Муж в городе, далеко. Прибежали соседи, вызвали скорую, я уехала. Муж вечером ко мне, переночевал дома, утром опять ко мне. К вечеру следующего дня оклемалась, поняла, что не умру.

Умер Мишка на пороге нашего дома. Наш толстокожий, грубый, равнодушный к хозяевам, кусачий Мишка, собачка наша дорогая... медвежонок пушистый, обиженный щенок с трудным детством. Умер вместо меня, за меня, я точно знаю.

Мертвые ньюфы такие большие. Через 4 года снова мой муж в одиночку долбит мерзлую землю, а потом ходит без лица и бесконечно себя винит, что не досмотрел, не долюбил... Прощай, Мишаня, не подерись там, на собачьих небесах, с Ричардом.