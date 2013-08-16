Дождь шёл всю ночь. Мерно, убаюкивающе стучал по карнизам. Промозглое серое утро заглядывало в окно, вызывая желание с головой укрыться одеялом, закрыть глаза и отключиться ещё на пару суток. Из прихожей слышится тихое повизгивание. Баскер, наш пёс, топчется у дверей. Если я сейчас не встану — могут случиться неприятности. И маленькие и большие. Баскер, переминаясь с лапы на лапу, заглядывает в спальню и с укоризной в коричневых глазах наблюдает, как его хозяйка медленно сползает с постели, натягивает спортивный костюм и сонно плетётся в прихожую. Повизгивание становится громче и настойчивей.

- Да иду я, иду — ворчу я на собаку—не вопи, олух! Весь дом на ноги поднимешь.

Бася замолкает, прижав уши, и как только я приоткрываю дверь квартиры, пулей вылетает на лестничную клетку. Я почти бегом спускаюсь за ним, на ходу застёгивая куртку.

В лицо брызнуло холодной влагой, потянуло запахом мокрой листвы и свежести. Сейчас бы на диванчик, к телевизору, с чашкой чая и шоколадкой.

Вся в мечтах о тепле и уюте, я плелась за Баскером по мокрой аллее. А тот, будто не замечая мерзкой погоды, самозабвенно носился по кустам, что-то вынюхивал и периодически задирал заднюю лапу. Вдруг Баська замер на месте и встал в стойку, глядя в направлении детского сада. Там, возле забора в зарослях шиповника что-то шевелилось.

- Бася, если это кошка, даже не трудись, всё равно не поймаешь. Пойдём, а?

Пёс быстро обернулся и снова уставился на кусты. Ну, давай, посмотрим что там. Я уже сделала шаг к шиповнику. Оттуда мне навстречу вышло совершенно несуразное лохматое существо с непропорционально большими ушами и хвостом-прутиком. Господи, я таких собак сроду не видала! Баскер тоже озадаченно уставился на пришельца. А тот подковылял поближе, деловито обнюхал меня, потом толкнул передними лапами Баську и завилял хвостом, приглашая поиграть. К моему огромному удивлению Баскер принял предложение и собаки минут 20 с упоением носились по аллее. А я тем временем пыталась получше рассмотреть нашего нового приятеля.

Щенок, месяцев 6, не больше, мальчик. И точно не с нашего района. У нас сложно потерять собаку. Все собачатники знают друг друга в лицо, и кто каких собак держит. Незнакомцы не остаются незамеченными. А уж такая достопримечательность! Откуда же ты взялся?

Я совсем промокла и замёрзла. Пора возвращаться.

- Баскер! Домой!

Бася облизывает лохматую мордочку нового друга и не торопится. С ума сойти! Жаль, что под рукой нет камеры! Это удивительно, потому что мой пёс с детства дружелюбием не отличался. Он ссорится с любой собакой, невзирая на пол, возраст и габариты. И вдруг такое проявление нежности! Подхожу к Баське и беру его на поводок.

- Пошли уже! — я увлекаю его за собой.

Щенок воспринимает это как приглашение и ковыляет за нами. Нет! Только не это! Я оборачиваюсь к нему:

- Нет, дружок! Тебе с нами нельзя! Иди, гуляй!

Мокрый, лохматый, несуразный ребёнок! Поджав хвост-прутик, прижав огромные уши, он несмело подходит ближе и заглядывает мне в глаза. Нет, не в глаза — в душу! «Я же тебя выбрал! Ты что, бросишь меня здесь, под дождём?»

Моё сердце начинает обливаться кровью. Взять подкормить? А что дальше? Я не могу оставить его дома. У нас тесно, куча детей, кот-зверюга и Баська-паразит. Опять же свекровь… Правда, её протест можно оставить без внимания. Но вот терпение мужа испытывать не хотелось. Он принципиально против животных в доме. Но на одну собаку и кота мы его уговорили. Зачем добавлять? Да и сама я не понимаю кучи собак в квартире.

Меня раздражало моё бессилие в этой ситуации. А щенок как-будто понимал, о чём я думаю. И всю обратную дорогу он ковылял рядом со мной, наверное ожидая, что я найду какой-нибудь выход. Время от времени он поднимал свою лохматую морду и вопросительно-печально заглядывал мне в глаза, выворачивая душу наизнанку.

У кого же поднялась рука тебя выбросить? Ведь кто-то же выбросил! И не просто выбросил, а явно привёз из другого района, чтобы никакой сердобольный прохожий не узнал тебя и не привёл обратно. Что же мне делать? Столько людей с собаками и без ходят сегодня по этой аллее. Почему ты выбрал именно меня?

Эх ты, Кутя! Другого названия для такого экземпляра у меня просто не находилось.

Мы почти подошли к нашему подъезду, как вдруг щенок что-то увидел возле соседнего дома. Может кошку, может кусок булочки, оброненный кем-то из школьников. Один момент - и он свернул за угол. Вот и выход!

Чуть не волоком я втащила в подъезд Баську и закрыла дверь. Вот и всё. Прощай, Кутя. Придётся тебе поискать другого хозяина... Я была уверена (или надеялась),что пёс нас не найдёт. Он не видел, куда мы ушли, дождь смыл запах наших следов, и вообще - он наверняка уже забыл обо мне и Баскере и нашёл новых друзей.

В прихожей, вытирая Баську полотенцем, я слышала, что дождь усилился и перешёл в ливень. Вовремя мы пришли домой! Тёплый халат и чай с шоколадкой сделают меня самой счастливой и благополучной женщиной, несмотря на гадкую погоду, надвигающуюся осень, и вообще несмотря ни на что.

В зале муж и дети смотрели что-то интересное по телевизору. Сейчас… сейчас я к ним присоединюсь. Наливая чай, я выглянула в окно и чуть не ошпарилась кипятком: возле подъезда сидел Кутя! Он не пытался зайти вовнутрь, не лаял. Но к каждому выходящему из этих дверей человеку он подбегал и заглядывал в лицо. А потом опять возвращался на своё место. Сколько же он здесь сидит? Ну, ничего, уйдёт. Под дождём долго не задержится. Я пошла к своим. Но передача не радовала, чай не пился, шоколадка застревала в горле, а перед глазами сидел мокрый Кутя с обвисшими от дождя ушами.

Я чувствовала себя сволочью… Через полчаса выглянула в окно и обомлела: сидит!

Нет, я так не могу! Я должна его забрать, ведь он ждёт именно меня!

Накинув куртку, бегу по лестнице, на ходу соображая, как объяснить мужу этот сюрприз, и кого он выгонит первым: меня или этого чебурашку? Но это всё будет потом. Я что-нибудь придумаю. А пока открываю дверь и зову щенка: «Иди сюда, Кутя!»

Он узнал меня, радостно повизгивая ковыляет навстречу. Вода льётся с него ручьём, лапы при ходьбе смешно чавкают. Из прихожей затаскиваю его прямиком в ванную, пока никто не увидел этот кошмар. Оттуда, уже чистый высушенный Кутя сам прошёл на кухню, где чрезвычайно обрадованный Баскер с радостью уступил ему свою кашу.

Дети уже слышат странные звуки и кричат:

- Мам! Что у тебя там?

- Сейчас увидите! Ты наелся? — осведомляюсь я у Кути, когда тот опустошил Баськину миску Ну тогда давай вытрем морду и пойдём знакомиться.

Мы заходим в зал. Кутя боязливо жмётся к моим ногам. Для него тут всё ново: запахи, звуки и три новых человека. Как его примут? С минуту все обалдело рассматривали щенка, а он подходил ко всем, вилял прутиком и заглядывал в глаза: «Я хороший? Я понравился?»

- Ребята, это Кутя. Я нашла его на улице. Точнее, это он нас нашёл.

Дети очнулись первыми:

- Ой какой хорошенький! Какая прелесть! Мы его оставим? Ну пожалуйста! Мы будем с ним гулять! И с Баськой тоже!

Я молчу и жду приговора хозяина, но дети воспринимают это как согласие и с криками «Ура!» бросаются обнимать нового члена семьи. Кутя тоже почувствовал перемену общего настроения и затеял радостную возню с Баськой. Пока дети с восторженными воплями носились за собаками по всем комнатам, я вкратце рассказала мужу Кутину историю. Он тяжело вздохнул, но в глазах я видела тепло. Щенок и его не оставил равнодушным.

- Ладно, пусть останется — снисходительно произнесла моя половина. Но ты сегодня же дашь объявление и пристроишь его!

- Ладно. Конечно — ответила я, и целый месяц честно пыталась сдержать обещание. Я дала объявление. Люди звонили. Но кого-то не устраивали размеры, кого-то лохматость, кто-то собирался приехать и не приехал. А через месяц уже сама мысль отдать кому-то нашего Кутю казалась кощунственной. Это уже была НАША собака.