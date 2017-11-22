Аксессуары для собак: игрушки, поводки, одежда

Аксессуаров для собак в зоомагазинах более чем достаточно. В аксессуарах учитывается, как правило, два критерия - это и красота и безопасность.

Ошейники для собак

Существуют и текстильные ошейники для собак, и кожаные, и металлические.

Самые приятные для собак ошейники – нейлоновые с мягкой подкладкой.

Кроме того, на ошейники необходимо вешать адресники, так как даже самая послушная собака в любой момент может потеряться.

Поводки для собак

Так же существуют самые разные поводки. На сегодняшний день хит продаж – поводок-рулетка, позволяющие собаке отходить на то расстояние, на какое ей самой захочется.

Покупая поводок-рулетку, нужно учитывая габариты собаки. То есть, если собака весит 20-30 кг, покупать поводок нужно на собаку весом 50 кг. Так, при резком рывке собаки, поводок не порвется и удержит пса.

Однако использовать такой поводок рекомендуется хозяевам с дрессированными собаками. Иначе собака, почувствовав относительную свободу во время прогулки, может наброситься на прохожего или далеко уйти.

Игрушки для собак

Игрушки для собак также существуют самые разнообразные.

Для щенят это игрушки с мягкой резиной, рассчитанные на режущиеся зубы щенка.

Скупиться на игрушки для любимцев не стоит, ведь животные, как и маленькие дети очень любят играть.

Комбинезоны для собак

Также в зоомагазинах представлен широкий выбор комбинезонов для домашних животных. Сейчас самое время позаботиться об этом, так как на улице становится всё прохладнее.