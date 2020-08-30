Расскажем об истории породы собак сиба ину, особенностях поведения, характере щенков и взрослых собак, а также для кого подходит эта собака и легко ли она поддается дрессуре.

По горной тропинке иду.

Вдруг стало мне отчего-то легко.

Фиалки в густой траве.

Ну, в общем, вы поняли, что я хотела сказать этим хокку: поговорим о сиба ину. Вы скажете: Что? Почему? Где логика? А нет логики. Потому что это Япония. Потому что это сиба ину. Не получится, пользуясь логикой, рассказать о породе собак, про окрас которой в стандарте написано: «осенняя листва на пепле с горы Фудзияма». А это всего-то означает, что остевая шерсть должна быть рыжей, а подшерсток – серым. Сплошная поэзия. Так что не ждите сегодня европейской прозаичности.

Фото предоставила Юлия, пользователь сайта U-mama

История породы: Детёныш лягушки является лягушкой (японская мудрость)

Разбираться в истории породы сиба ину смысла не больше, чем, как говорят японцы, писать цифры на текущей воде. Ибо до середины 19 века Япония отгородилась от всего мира и творила, что хотела.

Но некоторые намеки уловить можно. Ну, например, то, что в эпоху Дзёмон (это аж 13 тыщ лет до н.э.) люди хоронили собак как людей. В отдельных могилах, в спящих позах. И более того, у многих похороненных собак обнаружены залеченные травмы. То есть собаки охотились, и их за это ценили. И вроде как собаки эти похожи на сиба ину.

Другой пример – в период Эдо (17–18 век) был такой сегун Цунаёси. Он собак любил. И во время его правления за убийство собаки можно было жизни лишиться. Даже вроде как известен случай, когда самурая покусала собака, он её, естественно, зарезал (он же самурай, он и человеку такого бы не позволил). А суд взял и приговорил гордого самурая к самоубийству харакири. И, по легенде, собака та была похожа на сиба ину. То есть древняя это порода, совсем древняя.

В общем, внимательно читая всякие источники, можно понять, что целенаправленной селекции породы сиба ину не было. Просто были собаки, которые жили рядом с человеком, как-то сами по себе размножались и приобретали нужные человеку навыки. Как говорится – хочешь есть, умей человеку понравиться.

Вот предки сиба ину и старались: на охоте помогали, а в остальное время свою компанию человеку не навязывали. Мало ли, что суровому древнему японцу в голову придет – вдруг у него мяса на ужин не хватит, а тут ты.

Японцы ненавязчивую помощь оценили. И в определенный момент дали этим помощникам вполне себе красивое имя: «небольшая собака из заросшего кустарником леса» – то есть сиба ину.

Фото: https://pixabay.com/ru

А потом бац – и в середине 19 века Япония открыла двери для Европы. Вместе с европейцами на острова приплыли их собаки, которые поразили местных жителей не меньше девушек с большими глазами. В итоге наступило сплошное сёва, то есть эпоха просвещения и восхищения Европой. На собаках это тоже отразилось - начали японцы делать собак с большими глазами. И местным породам чуть не наступила очередная японская мудрость: «голова дракона, хвост змеи», то бишь - бесславный конец.

Но японцы вовремя спохватились, в начале 20 века быстренько назначили сибу ину национальным достоянием и занялись ее возрождением. Да навозрождали её так, что европейцам тоже захотелось таких собачек.

И тут самое время забыть про японскую поэзию и вспомнить европейскую, античную. Про троянского коня помните? Позволю себе дальнейшие аллегории и перефразирую: «Бойтесь японцев, дары приносящих!» Дар, по законам жанра, снаружи был замечательный: сиба красива и элегантна, а щенки – это сто баллов по мимиметру.

А шерсть? Тот, кто гладил сибу – нас поймет – непередаваемое ощущение. А улыбка? Да–да, сиба умеет улыбаться. Кстати, вот тут умному европейцу бы уже напрячься – японцы, они, знаете ли, тоже много улыбаются. Даже когда нехорошее задумали. Да еще и чувство юмора у них специфическое. Но до этого мы еще дойдем. Сначала о главном.

Фото предоставила Юлия, пользователь сайта U-mama

Характер сиба ину: "Я ращу мозоли в ухе" (японская идиома)

С этой идиомой сталкивается каждый хозяин сибы, когда требует того, чего она делать не хочет. А сиба абсолютно не терпит насилия. В ответ на него у сибы тут же наступает час медитации, просветления, гармонии с окружающим и тех самых мозолей. Сядет сиба спиной к миру и созерцает. И длиться это может долго, пока хозяин не поумнеет.

Есть еще одна сторона этого противостояния насилию. За нее вас возненавидят все ветеринары. У сибы в кабинете ветеринара включается генетическая память всех самураев Японии, которые, как известно, были людьми гордыми и требовали уважения к себе. А у ветеринара что? Какое уважение? Вы знаете, как собакам температуру меряют? Вот то-то же.

Поэтому у ветеринара сиба сразу начинает готовиться к харакири. Ибо это - высшее проявление свободы для самурая. И готовится сиба к харакири громко. Очень громко. Не верите? По традиции, видео в конце. Это, между прочим, всего лишь прививка.

Вообще, не знаем как, но японцы умудрились в каждого щенка сиба ину запихнуть сборник афоризмов страны Восходящего солнца и урезанный вариант кодекса чести самураев.

Нет, когда щенок сибы появляется в доме, его совсем ничего не отличает от щенков всех остальных пород. Но постепенно сиба начинает доставать из-за пазухи, скажем так, неожиданные иероглифы.

Вот решил хозяин заняться дрессировкой сибы. А она ему в ответ: «Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник». И хоть удрессируйся. Сиба точно вытерпит дольше.

Или решит хозяин запретить собаке по шкафам лазить, а у нее опять готов ответ: «Кто сильно желает подняться наверх, тот придумает лестницу». И придумывает такую, что все веками обретенные технологические знания европейца пасуют перед японским новаторским умом.

Фото предоставила Юлия, пользователь сайта U-mama

Еще интереснее ответ сибы на попытку заставить ее делать что-то с помощью лакомства: она сузит глаза еще сильнее... И нате, дорогие хозяева, получите древнюю мудрость: «Сокол не клюет брошенные зёрна, даже если давно ничего не ел. Подобно ему и самурай обязан показывать, что сыт, даже если умирает от голода». И после голодовки, во время которой, отмечу, ни одна команда так и не усвоится, еда приносится человеком со всеми положенными одзиги, то бишь поклонами.

А еще японцы загрузили в сибу чувство юмора. Своё. Своеобразное. Они, если вы не знаете, любят очень суровые шутки. Например, сымитировать расстрел офиса якудзой, где один человек объект эксперимента, а все остальные - актеры. И невменяемый от страха объект – это очень смешно, по их мнению.

Сибы тоже любят так шутить. Знаем одну сибу, которая каждое утро приносит на подушку жертвы (читай, хозяина) мертвого паука. А почему сиба так стала делать? Да потому что невменяемый от неожиданности и брезгливости хозяин – это тоже очень смешно, по мнению сибы.

Но как же так, подумает хозяин, я ж собаку брал, а не японского троянского коня! Она ж должна слушаться! Я должен ее воспитать! А сиба, приняв очередную позу, достойную того, чтоб ее, как минимум, запечатлели на фото, а лучше - вырезали нэцке из слоновой кости, ответит: «Хозяин, если ты раздумываешь, делать это или не делать, то, как правило, бывает лучше этого не делать!» И остается хозяину с сибой договариваться.

Кстати, к этому сибы вполне себе готовы и даже идут на некоторые уступки. Ну, например, соглашаются гулять туда, куда хочет человек... И хозяин незаметно для себя начинает получать удовольствие от такого сожительства.

Вроде бы есть собака дома, а вроде бы и нет (ну вы же помните, незримый помощник из заросшего кустарником леса). Вроде бы есть кому за мячиком на прогулке сбегать, а вроде бы у самого быстрее получится. Вроде бы сиба знает свое имя, а вроде бы проще самому к ней подойти...

Но зато у хозяина сибы всегда не хватает памяти в телефоне: сиба - идеальный объект для фото. Именно поэтому через некоторое время человеку сибы в 99 из 100 случаев приходит в голову мысль, что на даче жизненно необходимо соорудить сад камней, так как созерцающая сиба – это та самая Ва, то есть гармония, к которой стремится любой японец. Ну а тот, кто завел сибу, не может не стать японцем, по определению.

Фото предоставила Юлия, пользователь сайта U-mama

Итак, подводим итоги. Сиба ину ваша собака, если вы:

- японец,

- фотограф,

- не ждете от собаки явных проявлений преданности и любви,

- терпеливы и готовы к долгому процессу дрессировки без применения насилия,

- готовы к сильным сезонным линькам. Весной и осенью человек сибы выносит из дома объем шерсти в разы превышающий размер любимого питомца.

Иначе лучше не надо. Купите Энциклопедию собак. Там, кроме сибы, еще примерно 400 пород.

Обещанное видео - сиба ину у ветеринара:



