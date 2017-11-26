Гигиена для кошек: лотки, наполнители для туалета, шампуни

О том, как подобрать лоток, наполнитель и шампунь для кошек рассказывают специалисты магазина "Заповедник".

Как выбрать лоток для кошки?

В наше время существуют совершенно разнообразные кошачьи лотки: закрытие, открытые, с сеткой и без нее.

Среди линейки кошачьих лотков есть лоток-домик с дверкой и дополнительными фильтрами для блокировки запаха, исходящего от лотка. Такие лотки очень удобны и стали большой потребностью у владельцев кошек, так как в этих «домиках» не всегда заметно, что кошка сходила в туалет и запах, благодаря специальным фильтрам, не распространяется по всей квартире. Стоимость такого «домика» - от 900 рублей.

Есть и автоматические туалеты для кошек, которые оснащены инфракрасными датчиками и подключаются к канализации. То есть, когда кошка сходила в туалет, этот лоток заливается водой и все отходы жизнедеятельности животного уходят в канализацию. Такой кошачий туалет стоит 35 000 рублей.

Как подобрать наполнитель для туалета?

Под каждую кошку должен подбираться свой наполнитель. Подбор правильного наполнителя – более щепетильный вопрос, чем даже подбор корма для животного. Ведь от того, какой наполнитель Вы будете использовать, зависит то, какой будет стоять запах в Вашей квартире.

Необходимо помнить, что чем дешевле наполнитель, тем чаще нужно мыть лоток. Многие люди в месяц на наполнители тратят больше денег, чем на корм для кошки.

Существуют наполнители, которые могут блокировать неприятный запах на протяжении месяца, а есть, которые нужно менять ежедневно.

Хит продаж – японские наполнители, которые делаются только из натуральных компонентов. После использование, такие наполнители можно смывать в канализацию. Цена одного пакета такого наполнителя составляет от 800 до 1200 рублей.

Самые демократичные по цене наполнители – древесные, которые при попадании влаги распадаются. Такие наполнители необходимо выбрасывать мусорное ведро, ни в коем случае не в канализацию.

Некоторые кошатники вместо наполнителя насыпают в лоток газету. Однако смысла в этом нет никакого: запах газета не впитает.

Нужно ли мыть кошку?

Что касается мыться, то кошку обычно моют по необходимости и по мере загрязнения шерсти: например, если от животного исходит неприятный запах или у него сальная шерсть.

Чаще всех моют котов безшерстных пород - 1-2 раза в неделю специальным шампунем.

Основное чего нельзя делать ни в коем случае - это мыть животных шампунем для человека, так как рН кожи разный и можно серьезно навредить коже и шерсти животного (может появится раздражение или сильнейший зуд, так как человеческие шампуни (в т.ч. детские) смывают жировой слой с кожи и шерсти ).

Шампуни бывают разные: есть так называемые "сухие" шампуни в виде пены, спрея или пудры, которые не требуют смывания водой.

Есть также "шампуневые" полотенца для протирки кожи и шерсти для мгновенного эффекта чистоты, если нет возможности вымыть животное.

Существуют шампуни для ежедневного ухода, которые можно использовать каждый день, без риска навредить. Если нет возможности помыть животное дома, можно воспользоваться услугами грумера, проводящего полный спектр гигиенических процедур для вашего животного.