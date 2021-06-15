5 правил поведения с собаками, которым нужно обучить детей

Каждому ребенку важно знать, как взаимодействовать с животными, от этого зависит не только бесконфликтное общение с питомцами, но и безопасность. Бережное отношение к животным – навык, над которым, как и над межличностными отношениями, необходимо работать с раннего детства.

Российская кинологическая федерация рассказывает, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей.

«Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или её не вовремя потревожили.

Дети должны усвоить правила общения с собакой также, как правила дорожного движения», – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей

1. Всегда спрашивай разрешения

При первом знакомстве с чужой собакой нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к контакту и хочет с вами поздороваться. Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку.

Если владелец разрешил познакомиться с питомцем, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь, если собака пошла на контакт, можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее. Не нужно гладить собаку по голове.

Собаки, как и человек, имеют свое личное пространство. Подзывайте собаку к себе (чужую или домашнюю), чтобы поиграть с ней или дать лакомство. Питомец должен самостоятельно решить, принять ваше приглашение или нет. Если животное не проявляет интерес, нужно оставить его в покое.

2. Не игнорируй сигналы, которые подает собака

Не всегда виляние хвостом означает радость, иногда это показывает, что она находится в состоянии повышенной возбужденности. Поэтому важно знать язык тела собак.

Вот некоторые критические сигналы, которые нужно запомнить:

* Собака облизывается, зевает или зажмуривается – это признак дискомфорта. В этом случае необходимо оставить собаку в покое;

* Собака отворачивает голову или поворачивается спиной – это также сигнал, который говорит, что собака не готова идти на контакт;

* Собака хочет уйти – ни в коем случае не препятствуйте этому, удерживая её силой можно спровоцировать конфликт;

* Собака поджимает хвост, прижимает уши – признак того, что животному не нравятся ваши действия в данный момент. Это вежливая просьба оставить его одного;

* Собака ложится на бок или спину – питомцу дискомфортно, он напряжен и находится в стрессе. Не всегда этот сигнал означает желание собаки почесать ей живот;

* Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество;

* Собака рычит – это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить собаку в покое, она может пустить в ход зубы.

3. Никогда не дразни собаку

Поддразнивания – это не веселая игра, которая кажется забавной для собаки. Не нужно имитировать лай и дразнить свою или чужую собаку, также не стоит размахивать руками и издавать громкие звуки, если собака возбуждена. Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа.

Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же, собака может за это укусить.

4. Не тревожь собаку, если она спит, обедает или занята со своими щенками

В такие моменты очень опасно тревожить животное. Такие действия могут быть истолкованы неправильно. Собака решит, что ей грозит опасность и может испугаться или даже предпринять попытку к защите.

5. Если навстречу бежит собака – не паникуй

Если собака бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться, «будь деревом», ноги поставь вместе.

Не нужно кричать и убегать, размахивая руками, также не нужно смотреть на собаку: собаки используют для общения зрительный контакт, тревожный взгляд она может расценить как угрозу.

Скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет.

Обучив ребенка этим простым правилам, можно избежать несчастных случаев. Более того, если вы объясните, что не нужно бояться собак, важно уважать их пространство и понимать сигналы, которые они подают, то вы исключите боязнь животных у вашего ребенка, позволив безопасно общаться со своей и чужими собаками.

Текст: Пресс-служба Российской Кинологической Федерации

Источник фото: pixabay.com

