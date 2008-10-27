Оставил в сердце лапкой след…

Мягкой подушечкой лапы

Нежно ступаешь во тьме,

Ты не боишься расплаты,

Времени эхо в тебе.

Черною кляксой незримой,

Путь продолжаешь ты свой,

И белозубой улыбкой

Манишь в ночи пустотой…

Сколько себя помню, я всегда была кошатницей. Не то, что мне не нравятся собаки, хомячки и прочая домашняя живность, нет – просто всю мою жизнь меня сопровождали только кошки. Когда я была совсем маленькой и мы жили в частном доме, кошки у нас менялись так часто, что я не успевала запомнить их имена. Они то уходили, то появлялись снова, я брала в руки пушистый комочек, играла с ним, назвала новым именем, а через месяц котёнок исчезал. Просто коты были предоставлены сами себе и никто из нашего семейства особо за ними и не присматривал.

Но вот мы переехали в отдельную квартиру и разумеется, решили забрать с собой последнего прижившегося у нас кота. Его звали Яшка. Обычный беспородный полосатик наотрез отказался жить в благоустроенном помещении, где его свобода была ограничена плотно закрытыми дверями, окнами и третьим этажом. Яшка улизнул на второй день, оказалось, вернулся в наш старый дом. Что ж, свобода превыше всего и мы предоставили её нашему коту, забирать его снова в квартиру не имело смысла. Наши соседи по частному сектору говорили, что кот жил в доме до тех пор, пока не пришли бульдозеры и не сравняли с землёй наш домишко…

Однажды, в 1991 году, вернувшись из домой с учёбы, я обнаружила картонную коробку из которой торчала забавная чёрно-белая мордочка. Ура!!! Наконец-то мой брат выполнил своё обещание – у нас появился новый житель, симпатичный котёнок. Опять же совершенно беспородный, но чертовски обаятельный! Несмотря на свой юный возраст (месяц-два, не более) котёнок был весьма смелый и самостоятельный. Он очень быстро освоил новое пространство, абсолютно спокойно признал свой индивидуальный туалет и понял, что ему теперь можно, а что нельзя.

Так получилось, что в это время мы делали ремонт, белили, красили ит.п. Так вот, котёнок принимал в этом процессе самое активное участие: ему однажды сильно захотелось попробовать на ощупь свежеокрашенный пол – неудивительно, что мне потом пришлось отдирать любопытного малыша, прилипшего к полу в самом центре кухни. Белоснежные лапки были в слипшейся коричневой краске, котёнок ворчал, пытался зубами её отгрызть, но отмыться удалось ему лишь через неделю. Когда наша бабушка, которая, кстати, не очень жалует котов, увидела наше чёрно-белое чудо и узнала о его проделках, она нарекла его Тимофеем, в честь своего такого же отчаянного соседа по даче. Так в нашем доме появился КОТ – Тима-Тимоха-Тимофей-Тимоша…

Тимка вырос в небольшого, красивого и воспитанного кота. Он редко напоминал о себе традиционным кошачьим «Мяу!», ему удобнее было подойти к хозяевам, потереться о ноги и тихо помурлыкать. Кот никогда не позволял себе нахального поведения, он культурно сидел на подоконнике, когда мама разделывала его любимую курицу и терпеливо ждал свой кусочек; отдыхал Тимка только на своей мягкой подстилке и на хозяйскую постель никогда не покушался. Любимое кошачье занятие – заточка когтей – у него проходила на балконе, на старой обивке стула и мебель наша не носила следов кошачьих тренировок. Тимоха терпеливо выдерживал натиски наших гостей, который очень любили брать его на руки, мять, чесать ему пузо. Он самоотверженно всё это им позволял и ни разу не намекнул, что подобные нежности не в его характере.

А наш кот действительно имел свой характер – терпеливый, самостоятельный и очень независимый. У него многому можно было поучиться: например, состраданию – Тимка удивительным образом чувствовал, когда мне плохо, приходил ко мне на колени, сворачивался клубочком и тихо мурлыкал. Когда я плакала, он легонько трогал меня лапкой, заглядывал в глаза и… жалобно мяукал, ему не нравились слёзы.

В 2000 году в нашей семье появился ребёнок – у нас с мужем родился замечательный сынок Витя. Бабушка очень боялась, что кот будет ревновать и начнёт обижать малыша. Коту был запрещён вход в детскую. А Тимка часами сидел у закрытой двери, смотрел на нас и не понимал, почему перед ним каждый раз закрывают эту дверь. Любопытство оказалось сильнее хороших манер. Однажды я зашла к сыну в комнату и увидела, как рядом с его кроваткой сидит Тима и внимательно смотрит на малыша. Двухмесячный Витя тоже с интересом наблюдал невиданного зверя и... улыбался. Так они познакомились

Когда Витя подрос, Тимка стал его любимцем, его другом. Он завязывал коту бантики, чесал ему за ухом, тащил к себе ночью в кроватку. Тимка деликатно отбрыкивался лапами, стараясь ненароком не выпустить острый коготь. Витя пошёл в школу и теперь у кота появилось новое занятие – он устраивался на столе Вити под лампой, дремал, грея свой чёрный бок и подглядывал, как Витя старательно выводит в прописи свои первые буквы.

…Заболел Тимоша зимой, в новогодние праздники. Мы весело отдыхали в рождественские каникулы и видимо, за этой праздничной суетой совсем не обратили внимания, как худо нашему коту. Тимка неожиданно похудел, блестящая и густая раньше шерсть, стала тусклой, топорщилась на исхудавшей спине. Тимка грустил, сидел на диване, поджав лапы, смотрел на нас слезящимися зелёными глазами. Потом он перестал есть. Диагноз, который поставил ветеринар, был для нас как гром среди ясного неба. Почему? Отчего? Как же так?! Вопросы сыпались в пустоту, потому что помочь нашему Тимошке уже было нельзя. Не придумали пока лекарства от этой болезни. Капельницы, уколы были лишь малым избавлением от страданий.

Мы боролись до конца. Единственное, на что я так и не смогла решиться – это эфтаназия. Где-то внутри меня сидело ощущение, что с Тимой так поступать нельзя, он хочет быть с нами до конца и уйти в свой мир без нашей помощи. Так и случилось. Тима умер тихо, спокойно. Впрочем, иначе и не могло быть – сдержанный, преданный и ласковый кот не мог заставить страдать своих хозяев… Он прожил с нами замечательную жизнь длиною почти в 17 лет, и это половина моей жизни.

Скоро год, как нет нашего Тимоши, а я порой до сих пор чувствую его тепло, слышу его шаги… Говорят, не мы выбираем кошек, это они выбирают нас. Выбирают, чтобы сделать нас лучше, чему-то научить, от чего-то предостеречь. Витя стал настоящим любителем кошек – собирает картинки, рисует их, во дворе не пропустит ни одного кота, чтобы не поздороваться с ним «кыс-кыс». Я знаю точно, что мой ребёнок не сможет причинить зла какому-либо животному, потому что очень любил своего кота, чувствовал ответственность за него и очень переживал потерю своего любимца.

Если у вас есть кот, посмотрите внимательнее на него – ведь это совершенно удивительное животное: независимое, проницательное, ласковое и любящее. Кот любит вас просто за то, что вы есть, он верит вам, он не умеет говорить, но он может научить. Научить доброте, терпению и состраданию. И очень жаль, что эти домашние любимцы не смогут прожить с нами всю нашу жизнь. Они уйдут в свой мир раньше нас, а мы будем их помнить, потому что следы их мягких лап навсегда останутся в наших сердцах…