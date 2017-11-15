Гигиена для собак

Пеленки для маленьких собак

Для маленьких собак, которые постоянно обитают в пределах квартиры, предусмотрены лишь специальные пеленки. Эти пеленки бывают как одноразовые, так и многоразовые, которые можно подвергать стирке.

Лотки для собак

Также существуют специальные лоточки для маленьких собак. Предусмотрены даже собачьи лотки со столбиком, рассчитанные на самцов, которые задирают заднюю лапу.

Однако приучить собаку к домашнему туалету достаточно сложно: если собака привыкла справлять «маленькие дела» в одном месте, то для «больших» она, скорее всего, выберет уже другое.

Пакеты для уборки

Безусловно, хозяева, которые выводят своих собак на улицу для справления нужды, должны иметь специальные пакеты для сборов отходов жизнедеятельности любимца.

Эти пакеты отличаются особой плотностью и непромокаемостью. Такие пакеты продаются во всех зоомагазинах и бывают любых форм и размеров. Купить такие пакеты можно за 30 рублей.

Нужно ли мыть собаку? Шампуни для собак

Что касается мытья, то собак обычно моют по необходимости и по мере загрязнения шерсти: например, если от животного исходит неприятный запах или у него сальная шерсть. Чаще всех моют животных безшерстных пород (китайские хохлатые собаки) - 1-2 раза в неделю специальным шампунем, или же собак со светлой и пушистой шерстью, которая во время прогулки часто загрязняется.

Главное, чего нельзя делать ни в коем случае - это мыть животных шампунем для человека, так как рН кожи разный и можно серьезно навредить коже и шерсти животного (может появится раздражение или сильнейший зуд, так как человеческие шампуни (в т.ч. детские) смывают жировой слой с кожи и шерсти).

Шампуни бывают разные: есть так называемые "сухие" шампуни в виде пены, спрея или пудры, которые не требуют смывания водой.

Есть также "шампуневые" полотенца для протирки кожи и шерсти для мгновенного эффекта чистоты, если нет возможности вымыть животное.

Есть шампуни для ежедневного ухода, которые можно использовать каждый день, без риска навредить. Если нет возможности помыть животное дома, можно воспользоваться услугами грумера, проводящего полный спектр гигиенических процедур для вашего животного.