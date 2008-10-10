Дети и домашние животные. Кто, когда и зачем

В отличие от статичной игрушки, животное дышит, бегает, активно играет, забирая часть тревог и напряжения у детей. Возможность поговорить, пожаловаться, поласкаться с домашними животными необходима детям, особенно когда взрослые уделяют им мало внимания. У замкнутых, робких, нерешительных детей хомячок, кошка или собака часто заменяют друга: им доверяют тайны, печали и радости. Своим существованием рядом с ребенком животные сглаживают его одиночество, особенно когда родители заняты своей жизнью.

Роль животных в жизни детей

Учёные университета Варвик впервые подтвердили сильную привязанность детей к домашним животным. Данными опроса они доказали, что животные могут стать важнейшими партнёрами детей. Ими была опрошена группа детей в возрасте 7-8 лет. 90% детей поставили домашних питомцев в список 10 наиболее важных компонентов своей жизни, при этом для некоторых из них собака или кошка были важнее родственников или учителей! Однако на первом месте в этом списке всё же стоят мамы, на втором - папы.

Роль животных в своей жизни дети оценивают очень реалистично. Так, например ни один ребёнок не ожидал помощи от своего животного в случае болезни. Но при этом в первую очередь собака была названа наиболее излюбленным собеседником, дающим утешение в горе или хранителем тайны. В общем, по словам детей их отношение к животным обуславливалось привязанностью, доверием и отсутствием конфликтов.

Многие противники животных могут возразить: иной малыш не только не научится любви и состраданию, но измучит самого котенка или щенка. Во-первых, измучить зверька не так-то просто — даже маленький котенок способен постоять за себя или, в крайнем случае, просто спрятаться. А во-вторых, все зависит от отношения к животному взрослых — малыш будет копировать их поведение. Если родители принимают щенка или котенка как нового члена семьи, то для ребенка он станет другом, если же животное существует как предмет интерьера, то и ребенок быстро научится равнодушию и жестокости по отношению к любому живому существу.

Еще один вопрос, который возникает перед родителями, все-таки решившимися на живность в доме, это кто больше подходит малышу. Некоторые специалисты советуют ориентироваться на темперамент и тип личности ребенка. К примеру, интровертному, флегматичному нужен зверек, с которым можно было бы общаться с помощью звуков и прикосновений: морские свинки, хомячки, мышки. При этом нужно учитывать и притязания самих представителей фауны. Как известно, люди веселые и активные лучше уживаются с пернатыми: в гнетущей, унылой атмосфере птицы быстро заболевают и могут даже умереть от постоянного стресса.

С черепахами малышам скучно: наблюдать за ними неинтересно, общаться невозможно, и потому очень быстро хозяева вообще перестают обращать на них внимание.

Аквариум с рыбками больше подойдет детям рациональным, склонным к коллекционированию, знающим, чего хотят от жизни, а также беспокойным, легковозбудимым — длительное созерцание неторопливо плавающих рыб успокоит любую нервную систему.

Источник: http://vospitalka.narod.ru/

Влияние животных на полноценное развитие личности ребенка

Интеллектуальное развитие

* Животные являются источником первых знаний о природе. Ребенок видит животное - он к нему тянется, распознает названия, отмечает различия, познает его поведение.

* Животные являются источником развития сенсорики. Ни одна обучающая игрушка не может сравниться с природой. Ребенок непосредственно через органы чувств воспринимает объект: форму, величину, цвет, запах, пространственное расположение, движения, мягкость, фактуру шерсти и т.д.

* Животные являются источником развития логического мышления. На основе представлений о животных, дети учатся видеть связи и зависимости: киса мяукает у миски - голодная, хорек высоко подпрыгивает, гулит - хочет поиграть, затаился - охотится.

* Животные источник для различных видов деятельности - наблюдение, игра, труд, творчество и т.д. В результате формируется любознательность, наблюдательность, развивается фантазия.

Животные - источник нравственного воспитания

* Источник первых переживаний и радости. Ребенок испытывает положительные эмоции в общении с животным. В современном обществе этого как раз больше всего и не хватает - положительных переживаний.

* В процессе общения у ребенка развиваются чувства прекрасного. Они учатся видеть естественную красоту.

* В процессе деятельности ребенок учится проявлять бережное (пассивное) и заботливое (активное) отношение к животному миру в цельм. Таким образом у ребенка формируется основы экологической культуры, которая является составной частью духовной культуры.

Животные - источник эстетического воспитания и развития

* Натуральная и естественная красота побуждает детей к творчеству. Дети любят стремятся отражать свои переживания с животным в детских стихах, рассказах собственного сочинения и конечно же в изодеятельности.

Источник трудового воспитания

В процессе наблюдения, ребенок знакомится с несложными трудовыми операциями. Под руководством взрослых у него формируются элементарные навыки по уходу за животными. Приобретаются дополнительные сведенья об условиях жизни в природе и в домашних условиях.

Источник физического развития

Животные источник укрепления здоровья, психического развития: в процессе прогулок с собакой, хорьком, кроликом и т.д, в процессе труда дети также совершенствуются физически.

Источник: http://www.ferretclub.ru/

Кто и когда

Ребенок 3-4 лет

В 3-4 года ребенок активно познает окружающий мир. Психологи считают, что именно на данном этапе развития завершается формирование личности. Для ребенка уже можно завести первое домашнее животное, но ухаживать за ним придется пока взрослым. Животные, подходящие для детей данного возраста: аквариумные рыбки, птицы, морская свинка или кролик. Сначала нужно показать животное ребенку, рассказать о его повадках, характерных особенностях. Первое время ребенок будет просто наблюдать за тем, как взрослые ухаживают за живностью, затем постепенно следует привлекать его к уходу.

Нужно помнить о том, что интерес детей проявляется порой в самых неожиданных формах: малышу очень нравится рыбка, и он запускает руку в аквариум, чтобы подержать ее в руке; хочет погладить птичку, в результате чего она остается без хвоста. Поэтому следует всегда быть настороже и вовремя останавливать подобные действия детей, объясняя им, что так делать нельзя, рыбка или птичка может заболеть.

Ребенок 5-6 лет

В данном возрасте дети уже могут систематически привлекаться к уходу за животными. Родители должны стремиться выработать у детей определенные навыки ухода за животными. Детям предоставляется большая самостоятельность, расширяются обязанности детей: их можно, например, научить, как протирать наружные стенки аквариума, мыть поилки и кормушки. Но все приемы уходы ребенок должен осуществлять под присмотром взрослых. Привлекая детей к уходу, родителям следует обращать их внимание на животных, за которыми дети ухаживают, на их поведение: если у ребят поддерживается интерес к животным, они охотнее откликаются на предложение ухаживать за своими любимцами.

Подходящие для данного возрастного периода животные: аквариумные рыбки, птицы, морская свинка, кролик, хомячок, крыса.

Ребенок 7-8 лет

В этом возрасте ребенок может ухаживать за своим питомцем практически самостоятельно. Давайте детям читать рассказы о животных, кроме того, все ещё выходит замечательный журнал, на котором выросло не одно поколение «Юный натуралист».

Взрослые должны подводить детей к пониманию того, что для животных надо создавать условия близкие к природным, кормить животных надо тем, что они едят в природе.

Замечательно, если вы сможете завести для ребенка не одно, а несколько разных животных, например, аквариумных рыбок и волнистого попугайчика. Так ребенок получит сравнительные наблюдения за поведением, навыки ухода за разными животными.

В данном возрасте можно завести ребенку тех же животных что и для более ранних возрастных периодов. Можно завести кошку или собаку, но полностью перекладывать уход за таким «серьезным» питомцем пока на ребенка не стоит.

Источник: http://www.solstar.ru/

О чем стоит подумать, прежде чем завести животное

Прежде всего, нужно понимать, что животное в любом случае вы заводите не только ребенку, а в том числе и себе, и что если ребенок еще мал, большая часть забот и обязанностей по уходу за животным ляжет на ваши плечи. Даже если сам ребенок уверяет вас в обратном. Поэтому спросите себя, готовы ли вы сами завести дома животное, требующее много внимания, времени для ухода и общения, а также денежных затрат, готовы ли к этому все члены вашей семьи. Ведь животное фактически станет ее новым членом. Надо также подумать, кто будет ухаживать за животным, когда вся семья будет в отпуске.

Важную роль в решении этого вопроса играют и жилищные условия. Если у вас есть собственный дом, то вы можете заводить любое животное, да и наверняка у вас уже есть не одно. В малогабаритной квартире не стоит заводить собак крупных пород, а если ваши жилищные условия слишком стеснены, то даже хомячок может оказаться «лишним» в вашей семье.

Если вы не готовы к тому, чтобы содержать животное, лучше его не заводить вовсе. Иначе, когда вы поймете, что вам придется расстаться с ним, это может стать большой трагедией как для ребенка, так и для самого животного.

Опасности для ребенка, связанные с животными

Животные могут представлять для детей и опасность. Прежде всего, это аллергия. Если у ребёнка или у вас есть аллергические проявления, животное заводить не стоит. К тому же, кошки, собаки, грызуны являются переносчиками различных инфекций. А малыш, как правило, очень легко может ее подхватить. Присутствует и физическая опасность, если в вашем доме появляется собака крупной или агрессивной породы. Конечно, при правильном выборе домашнего животного, его ответственном воспитании и тщательном уходе все эти опасности можно свести к минимуму.

Взвесьте все «за» и «против» и выберите именно того питомца, который больше всего подойдет вашему ребенку. Поверьте, для него это будет ни с чем не сравнимое счастье! Удачи!

Источник: http://www.womens-news.net/