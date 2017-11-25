Выбор корма для кошки

Особенность кошек заключается в том, что они могут подойти к своей миске 10-15 раз за день и съесть буквально по 2-3 зернышка корма.

У них в течение суток проходит множество циклов подхода к пище. У кошек достаточно быстрый обмен веществ, поэтому им необходимо кушать часто, но понемногу.

Кормить кошек лучше кормами Super premium и холистик класса (с применением высококачественных ингредиентов, без содержания зерна). Во все сухие корма никаких искусственных консервантов не добавляется.

Также представлена линейка специализированных влажных кормов для кошек. Такие корма разрабатываются производителями с учетом того, что кошки являются гурманами.

Что касается «бакалейных» кошачьих кормов, то там крайне низкое содержание белка, которое необходимо кошке. Такие корма непитательны и кошке потребуется большое количество еды, чтобы насытиться.

Средняя суточная норма еды для кошки весом 4-5 кг – 40 грамм в сутки. Хозяева часто перекармливают своих любимцев, когда им кажется, что их кошка совсем мало ест.

На самом деле, кошка есть ровно столько, сколько ей необходимо. Если же хозяева начнут перекармливать своего кота, то это может привести к кошачьему диабету.

Кормление кошки «натуралкой» вполне допустимо. Но в таком случае хозяева должны обеспечивать любимца необходимыми витаминами другим способом.

Однако кошки – существа весьма привередливы, они могут и отказаться от витаминов, которые им жизненно необходимы. Поэтому лучше отдать предпочтение сухому корму, в котором заключены все самые необходимые для здоровья кошки витамины.

В ветаптеках продаются корма отдельно для самок и отдельно для самцов. Для котов в таких кормах больше белков и витамина Е, а для кошек – меньше.