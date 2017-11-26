Выбор корма для собаки

О выборе корма для собак и регулярности кормления рассказывают специалисты магазина "Заповедник".

Выбор питания для собак должен быть обусловлен несколькими критериями:

порода собаки;

пищевые особенности;

активность питомца;

удобство кормления для хозяина.

Корма разделяются по типам, пищевым особенностям, ценовой категории и прочим критериям.

Если Вы приобретете или планируете приобретать корм для собаки, то в обязательном порядке нужно обратить внимание на состав самого корма. Например, хозяину необходимо принять во внимание на то, насколько активный образ жизни ведет его любимец.

Для активных собак необходим корм с высоким содержанием жира (18-20%), так как собаки берут энергию не из углеводов, как человек, а именно из жиров.

Для собак, предпочитающих «диванный» образ жизни достаточно будет корма с содержанием жира 12-13%.

Самыми популярными для собак считаются корма Super premium класса (Monge, Pro Plan) и холистик класса, где отмечается высокое содержание мяса и минимум углеводов (Farmina, Savarra).

Что такое корма класса холистик?

Само слово «холистик» переводится с греческого языка как «целостный», что по отношению к системе питания означает сбалансированность рациона.

Для приготовления сухого корма используют продукты, пригодные в пищу и для человека. В такой еде содержание мяса колеблется от 50 до 80 %. У каждого производителя - свой собственный рецепт приготовления сухих кормов. Они могут содержать несколько видов мяса, рыбу, различные овощи, фрукты и ягоды, а также многие лекарственные травы, злаки. Есть беззерновые корма.

Сколько раз в день нужно кормить собаку?

Что касается периодичности питания, то маленьких щенят лучше кормить 5-6 раз в день. Взрослых же собак можно кормить два раза в сутки. Для собаки весом от 20 кг необходимо 250-370 грамм корма в сутки. Таким образом, на большую собаку будет уходить 15-20 кг корма в месяц.

Важно! Суточная доза корма указана на упаковке.

Если говорить о так называемой «натуралке», когда хозяева кормят любимца едой со стола, то хозяин должен понимать, что такая еда плохо усваивается в организме собаки.

Не стоит забывать, что изначально собака – это хищник, который в природе питается одним и тем же. Соответственно, чем однообразнее рацион собаки, тем стабильнее будет работать пищеварение питомца. Еда со стола, чаще всего, жирная и соленая, которая рано или поздно вызовет у собаки проблемы с пищеварением. Как правило, у животных, которые питаются натуральной пищей, возникают такие неприятные процессы, как диарея.

Лучшим решением для собаководов в плане организации питания для любимца будут корма Premium и Super Premium класса. Вопреки распространенному мнению, таки корма обходятся владельцам дешевле, чем «бакалейные».

В среднем одна упаковка собачьего корма, которая продается в супермаркетах, стоит около 20 рублей.

В день взрослой собаке необходимо 4 таких упаковки (80 рублей). Таким образом, в месяц хозяин потратит около 2 500 рублей, когда стоимость упаковки профессионального корма, рассчитанного на месяц, составляет примерно 1000 рублей.

Главное, правильно подобрать правильный корм конкретно для своей собаки.

На самом деле, плохих кормов нет. Есть неправильно подобранные корма. Конечно, лучше начать выращивать маленьких щенков на высококачественных кормах. Им, как и маленьким детям, требуется хорошее питание, чтобы была хорошая усвояемость корма.