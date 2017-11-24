Стерилизация и кастрация домашних животных

О плюсах и минусах стерилизации рассказывает ветеринарный врач, генеральный директор клиники "VetСфера-9" Малышева Юлия Валерьевна.

Существует множество мнений по поводу кастрации и стерилизации животных. Под термином "кастрация" и "стерилизация" понимается искусственное нарушение репродуктивной способности организма.

Чем отличаются стерилизация и кастрация? Что такое овариогистерэктомия?

Стерилизация, если ее понимать буквально, это лишение животного возможности забеременеть, но при сохранении всех органов и течки. Операция заключается в перевязывании яйцепроводов (труб), что лишает возможности яйцеклетке попасть в матку и быть оплодотворенной.

После такой стерилизации у животных очень часто возникают проблемы в виде воспалительных процессов в матке и поликистоза яичников.

Понятие кастрации животного ближе к тому, что делают сейчас ветеринарные врачи.

При кастрации удаляются только яичники (матка остается) — главные «виновники» симптомов течки у животных: криков, нарушений в поведении и т.д. Такой способ тоже оказался проблемным, так как матка без яичников склонна к воспалению.

В связи с этим в настоящее время врачи практикуют не просто кастрацию, но и удаление матки. Такая операция называется овариогистерэктомией.

В результате такой операции у животного не остается ни яичников, ни матки, только лишь влагалище. Этот способ зарекомендовал себя как наиболее надежный и не дающий проблем.

Иногда врачи оставляют один яичник, без матки и второго яичника, мотивируя это более правильной физиологией, но мы такой методики не допускаем, так как в таком случае все внешние признаки течки сохраняются, хотя и без возможности наступления беременности и оставленный яичник имеет склонность к перерождению.

Плюсы кастрации и стерилизации

Продолжительность жизни стерилизованных животных в среднем дольше на 1,5-2 года.

Стерилизованные животные более спокойные, как следствие, снижается агрессия, исчезает беспокойное поведение и стремление убежать. Животные становятся более послушными и управляемыми.

У них пропадают все гормональные проблемы, а у Вас пропадают громкие крики, вой по ночам, сильно пахнущие метки, которые животные оставляют на коврах, мебели и обоях, а также драки между самцами.

Ваш питомец не будет страдать такими тяжелыми часто встречающимися заболеваниями, как простатит, пиометра, кисты и новообразования яичников, матки и семенников.

У стерилизованных в молодом возрасте животных почти исчезает вероятность возникновения гормонозависимых злокачественных опухолей молочной железы.

Половой акт необходим животным только для воспроизведения потомства. Животные лишены способности мыслить логически, их не мучают угрызения совести и сожаления по поводу своей неспособности к воспроизведению потомства.

В зрелом возрасте у многих животных возникает необходимость в кастрации или стерилизации по медицинским соображениям, а анестезиологический риск (риск наркоза) резко возрастает.

Минусы кастрации и стерилизации

Кастрация выполняется под общим наркозом, а любой наркоз сопровождается определенным риском для организма животного, пусть невысоким у здорового молодого животного, но все же риском.

Любое хирургическое вмешательство в организм может сопровождаться осложнениями. Чем выше квалификация хирурга, тем, как правило, меньше возникает осложнений, но осложнения могут быть и при технически идеально выполненной операции.

У некоторых ожиревших сук после стерилизации может развиться недержание мочи, которое, впрочем, легко купируется назначением препаратов.

Необходимо ли рожать для здоровья?

Нет, для здоровья рожать нет никакой необходимости.

Правда ли, что кастрированные животные толстеют?

Увеличение веса животного после кастрации, чего очень часто опасаются владельцы, как раз не является прямым ее следствием, но зависит в основном от питания животного и от его генетической предрасположенности к полноте. Более того, существует множество кормов суперпремиум класса, созданных специально для стерилизованных животных.

Что лучше, стерилизовать или давать противозачаточные таблетки самкам?

Ответ однозначен – лучше стерилизовать. Это связано с тем, что все выпускаемые фармакологические препараты предназначены для купирования только одной-двух течек, и длительное их применение вызывает серьезные гормональные проблемы в организме и часто приводит к воспалительным заболеваниям матки.