Животные

Игрушки для кошек

Мышки, мячики, удочки — игрушки для ваших питомцев.

Игрушки для котов  также существуют самые разнообразные – это и мышки, и мячики, и "удочки", а также другие предметы, которыми кошки будут с радостью играть. Выбор игрушек так широк, что ваш питомец точно не будет скучать дома.

Ошейники для кошек

Нередко владельцы кошек покупают ошейники для своих любимцев.

Как правило, этот аксессуар приобретается для кошек, которые любят гулять на улице.

На такие ошейники в обязательном порядке вешаются адресники, на случай, если кошка потеряется.

Важно, что у кошачьих ошейников безопасная застежка. То есть, если кошка полезла на дерево и случайно зацепилась за сук, то ошейник с легкостью расстегнется и не задушит кошку.

Для кошек существует широкий ряд самых разнообразных ошейников: и  со стразами, и с бабочками, и с бубенчиками.

Скупиться на игрушки для любимцев не стоит, ведь животные, как и маленькие дети, очень любят играть.

 

В нашем ассортименте всегда в наличии сухие и влажные корма, ветеринарные диеты, витамины и лакомства для собак и кошек, наполнители для туалетов, игрушки, домики и клетки, ветеринарные препараты, вакцины, средства от блох и клещей, косметика и товары для груминга,а так же товары для мелких домашних животных - кроликов и морских свинок, мышей, хомячков, хорьков, птиц, рыбок и рептилий.

 

