Питомца — в семью! Выбираем и сравниваем
Детям нужно с кем-то играть и кого-то любить, поэтому они просят братика, сестричку, а потом кошку или собаку. Если вы подумываете взять в семью домашнего питомца и часть заботы о нем поручить ребенку - мы расскажем, на что обратить внимание и сколько это будет стоить.
Сначала - меры предосторожности!
Чтобы ваша жизнь с питомцем была долгой и счастливой, задумайтесь заранее о некоторых важных вещах - их мы сейчас перечислим. Будьте предусмотрительны, чтобы избежать разочарований и угрызений совести.
Аллергия
Убедитесь, что ни у кого из членов семьи нет аллергии на животное, которое вы хотите взять в дом. Сходите в гости к знакомым, где есть такой же зверек, или возьмите животное друзей на передержку, когда они едут в отпуск. Иначе ребенку будет очень горько сначала обрести маленького друга, а потом лишиться его - пусть и по самой уважительной причине.
Какое животное подходит аллергику?
Большинство родителей не отказывают ребенку, когда он просит купить ему котеночка, щенка или хотя бы хомячка. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя – домашние питомцы могут быть источником аллергии.
Ваши возможности
Узнайте в подробностях, какой уход требуется животному, сколько с ним нужно гулять, или менять ему воду в аквариуме, подстилку в клетке, возить к ветеринару, покупать корма, витамины и комбинезончики. Не будет ли вам это в тягость? Никому не хочется, чтобы питомец мучился из-за игнорирования его потребностей. И, конечно, важен резерв в семейном бюджете, а еще - свободное пространство в квартире.
Продолжительность жизни питомца
Это вопрос важный, ведь ребенок привяжется к животному, будет ухаживать за ним и любить его. Смерть питомца станет печальным событием или даже потрясением в жизни ребенка - учитывайте особенности характера сына или дочки. Мелкие питомцы живут 2-4 года в лучшем случае. А вот кошка или собака могут стать другом на все детство, отрочество и юность.
Возраст ребенка
В семье с маленьким ребенком (до 3-4 лет) опасно заводить мелкое животное: хомяка, котенка, комнатную собачку или птицу, - малыш может травмировать его во время игр. Дети часто не могут удержаться от восторга и сдавливают животное, хватают за хрупкие лапки или шеи и наносят травмы, несовместимые с жизнью. В такой ситуации жалко и животное, и ребенка, который тоже очень переживает из-за своего поступка. А слишком крупное животное может уже само причинить вред малышу, не рассчитав свою силу в совместных играх. Оптимально заводить питомца, когда ребенок подрастет и сможет взять на себя часть заботы о нем.
Экзотика
Сегодня семьи часто заводят экзотических ящериц, шиншилл, хорьков, змей. Такие животные не одомашнены, они пришли из дикой природы совсем недавно и сохранили инстинкты, которые помогают им выживать в суровой среде. Они будут защищаться при малейшем посягательстве на их жизнь, шуметь по ночам, издавать странные звуки. Поэтому если вам хочется экзотики - основательно изучите вопрос и подготовьтесь к всевозможным сложностям содержания.
Как семье подготовиться к появлению питомца
Обсуждайте с ребенком и всей семьей, кого вы хотите завести. Выбрав вид питомца, почитайте о нем вместе с ребенком, понаблюдайте за такими животными в домах у друзей. Обязательно распределите обязанности по уходу и договоритесь с ребенком заранее, какую часть заботы он возьмет на себя. Кто-то сможет убирать за животным, кто-то - кормить его, выгуливать, заниматься дрессировкой. Расскажите сыну или дочке, что питомец потребует вашего внимания и дополнительных расходов, иногда его придется лечить, а это новая ответственность. Ребенок должен понимать, что животное не станет его личной игрушкой, которую можно выгнать из комнаты, насытившись общением.
Некоторые семьи совершают жест доброй воли и берут любимца из приюта. Животное будет очень радо найти дом и любящих хозяев, а малыш узнает об еще одной стороне жизни домашних животных - наверняка это поможет стать ему более внимательным, добрым и чутким. Еще один плюс питомцев из приюта - вы можете выбрать животное, с которым семья лучше поладит, ведь любой крохотный котенок или щенок - это “кот в мешке”, он может вырасти любым, а у взрослого зверя характер уже сложился и, конечно, в любящей семье, он станет только лучше.
Ветеринарное сопровождение для питомца
Есть животные, которые требуют регулярных визитов к ветеринару и внимательного сопровождения: кошки, собаки, хорьки. Некоторые породы нуждаются в особом уходе, у них бывают свои “клановые” болезни. Скажем, у мейн-кунов слабые суставы, у персов случаются проблемы с зубами. Обязательно заранее узнайте обо всех подводных камнях выбранной породы, уточните особенности питания и ветеринарного ухода - все это прямиком влияет на вашу вовлеченность в уход за животным и стоимость его содержания.
В нашем обзоре мы приводим приблизительную стоимость ветеринарного обслуживания: суммируем цену обязательных процедур за год - это ежегодные прививки, вывод паразитов, профосмотр. Прибавляем стоимость пары визитов в ветклинику при рядовых болезнях (например, расстройство пищеварения, кожные проблемы). Полученную сумму делим на 12 месяцев. Но для некоторых пород ветеринарные услуги могут быть заметно дороже, проясняйте этот вопрос заранее.
Как приучить ребенка ухаживать за домашними животными
Семь несложных советов родителям, как научить ребенка ухаживать за питомцем!
Собака
Уровень психоэмоционального развития собаки очень высок, и ребенок легко найдет с питомцем общий язык. Если собаку правильно воспитать, то ее преданность поможет маленькому хозяину развить важные качества характера: самоуважение, уверенность в себе, ответственность. Поручите часть забот о мохнатом друге ребенку, - и это сделает его более дисциплинированным, научит снимать эмоциональное напряжение и разовьет эмпатию. Еще один плюс: собаки живут долго, 12-15 лет рядом с вашим ребенком будет верный и бдительный (что в наше время ценно) друг.
Многих родителей останавливает необходимость гулять с собакой 2 раза в день и воспитывать ее. Конечно, вам придется всерьез включиться в уход за животным, не поручая это дело полностью сыну или дочке, но отдача будет огромной.
Стоимость собаки - от 0 до 50 000 р.
Подстилка, ошейник, поводок, игрушки, одежда, миски - 4 000 - 5 000 р.
Корма, витамины, шампуни - 1 500 - 3 000 р./мес. в зависимости от размера питомца.
Ветеринарное сопровождение - 500 - 700 р./мес.
Популярные породы собак и их стоимость:
Йоркширский терьер - от 7 000 до 30 0000 руб.
Лабрадор ретривер - от 16 000 до 35 000 руб.
Хаски - от 5 000 до 15 000 руб.
Тойтерьер - от 5 000 до 20 000 руб.
Чихуахуа - от 5 000 до 12 000 руб.
Померанский шпиц - от 15 000 до 40 000 руб.
Спаниель - от 5 000 до 50 000 руб.
Кошка
Кошка требует куда меньше вложений, чем собака. Это удобное пушистое животное, которое вызывает умиление, помогает расслабиться и радует хозяев одним своим видом. Кошка - настоящий антистресс, особенно при хорошем уходе. Кошки - тоже животные-долгожители, и ребенок может провести все детство рядом с пушистым членом семьи.
Минус кошки - ее непредсказуемость. Когда вы берете в дом котенка, вы не знаете, какой характер будет у выросшего животного. Оно может оказаться не добрым и ласковым мурлыкой, а вредным и истеричным капризулей. Хотя если ребенок и котенок растут вместе “с младых когтей”, то шансы на взаимопонимание увеличиваются. Но все равно кошки не отличаются особым терпением и верностью, и ребенку должно хватать сознательности, чтобы считаться с желаниями животного и не делать из него плюшевую игрушку.
Стоимость кошки - 0 - 25 000 р.
Лоток, миски, расческа, когтеточка, клетка-переноска, игрушки - 3 000 - 5 000 р.
Корма, витамины, наполнитель для лотка - 1 000 - 3 000 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 400 - 500 р./мес.
Популярные породы кошек и их стоимость:
Шотландская - от 3 000 до 15 000 руб.
Британская - от 3 000 до 20 000 руб.
Мейн-кун - от 18 000 до 25 000 руб.
Бенгальская - от 5 000 до 60 000 руб.
Канадский сфинкс - от 5 000 до 20 000 руб.
Донской сфинкс - от 5 000 до 15 000 руб.
Абиссинская - от 10 000 до 30 000 руб.
Сибирская - от 5 000 до 25 000 руб.
Бурманская кошка - от 15 000 до 40 000 руб.
Ориентальная кошка - от 10 000 до 30 000 руб.
Рыбки
Часто взрослым кажется, что рыбки в аквариуме - идеальное решение проблемы. И живность в доме появилась, и порядок никто не нарушает. Но помните: аквариум надо регулярно чистить, а рыбки - существа хрупкие, иногда они болеют и умирают. Кроме того, с рыбками не поиграешь, не прижмешь их к груди, да и эмоциональную привязанность у детей они вызывают нечасто. Но если у вас гиперактивный малыш, то именно аквариум ему показан: психологи говорят, что спокойное разнонаправленное движение рыбок благотворно влияет на возбужденные детские нервы. Да и взрослым полезно созерцание водной жизни: снижается тревожность, уходит напряжение.
Стоимость аквариума и оборудования - 3 000 - 50 000 р. (и выше).
Стоимость рыбок - от 50 р. за гуппи или кардинала до 5 000 р. за крупную золотую рыбку.
Корм, добавки для воды - 100 - 500 р./мес.
Каких рыбок завести новичку? О самых неприхотливых аквариумных рыбках!
Каких рыбок завести начинающему аквариумисту? В настоящее время существует достаточно много рыбок, которые нетребовательны к уходу.
Птицы
Птицы не занимают много места, не переворачивают дом вверх дном, с ними не нужно гулять и можно даже наладить общение и приучить к рукам, но они - очень шумные питомцы. Рассчитайте свои силы: найдется ли у вас комната, где канарейка может невозбранно петь, а попугайчик - чирикать и звенеть колокольчиком? Клетку придется чистить ежедневно, и это можно поручить подросшему ребенку, а раз в месяц в клетке проводят “генеральную уборку” с очисткой прутьев, зеркал и жердочек, и здесь без помощи взрослых не обойтись.
Маленькие птицы живут 5-15 лет, крупные - до 40 лет, но и у них случаются болезни: животное может захворать от сквозняка или неправильной пищи. Иногда птицы вылетают в открытые окна, и если виновником этой беды станет ребенок, он будет очень переживать, ведь вернуть птицу практически невозможно.
Стоимость клетки и оборудования - 1 000 - 7 000 р.
Стоимость птицы - от 500 до 100 000 р. (и выше).
Корм, мел, витамины - 200 - 500 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 0 - 500 р./мес.
Кролик
Милая картина - малыш и его кролик. Декоративные кролики отлично живут в домашних условиях: они неприхотливы в еде, привыкают к человеку и любят с ним играть, кроликов можно выпускать на прогулки по дому и гулять с ним на улице, тискать его пушистые бока и животик, гладить по ушкам и смотреть вместе с ним мультики, укрывшись пледом. А можно посадить его в клетку, чтобы он не проказничал, не шуршал и не попал в беду. Кролик живет 5-8 лет, но он - довольно хрупкое животное, его нельзя заводить маленьким детям: ребенок должен быть вполне сознательным и ответственным.
Стоимость клетки и оборудования - 1 000 - 5 000 р.
Стоимость кролика - 700 - 25 000 рублей.
Корм, сено, опилки, витамины - 300 - 700 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 0 - 500 р./мес.
Грызуны
Если ребенок просит зверюшку, а родители хотят отделаться “малой кровью”, то часто покупают хомяка. Хомяки потому и традиционны, что всем хороши: живут своей интересной жизнью в клетке, их можно выпустить побегать по комнате в шаре. Уход за ними простой, а если вы будете к ним внимательны - они начнут различать хозяина. Проблема - в хомячьей хрупкости: маленький ребенок может стиснуть его от умиления и повредить, а еще их жизнь коротка - 2-3 года, и ребенку точно придется плакать над почившим любимым зверьком.
С крысами все обстоит очень похоже, но они умнее хомяков и узнают своих хозяев, часто считают их друзьями, идут на руки и откликаются на зов - и для ребенка это важно. Крыс уже можно дрессировать, носить их на плече, даже играть с ними в маленький мячик. Крыса чуть крепче хомяка и живет 3-4 года.
Морские свинки - милые, но не слишком умные создания по сравнению с крысами. Они могут подружиться с ребенком, живут 6-7 лет, занимают больше места и иногда болеют.
Шиншиллы при правильном уходе живут до 15 лет. Они забавные, их можно приучить к рукам и построить с ними настоящие отношения, у них мягкая приятная шкурка, нет неприятного “мышиного” запаха. Но нервная система у этих зверьков очень хрупкая, они пугливы, им нужна просторная клетка.
Стоимость клетки и оборудования - 1 000 - 10 000 р.
Стоимость грызуна - 100 - 3 000 р., до 30 000 р. за породистых шиншилл.
Корм, опилки, сено, витамины - 100 - 300 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 0 - 700 р./мес.
Енот
Этот симпатяга - дикое животное, и вам придется мириться с его дикими чертами характера: своенравие, упрямство, беспокойство и любопытство. Он очень ловкий и сует свой нос в любую щель, переворачивает дом вверх дном за 5 минут, ищет еду и приключения по ночам, любит общение и обнимашки, зимой впадает в спячку, грызет провода. Почуяв угрозу, может притвориться мертвым и сильно вас напугать. А еще он нахален и много шкодит, мстителен и обладает острыми зубами и когтями. Зато ничем не пахнет, живет от 10 до 25 лет и обожает плескаться в тазике с водой. Енота лучше не заводить с маленькими детьми - до 6-7 лет.
Стоимость енота - 10 000 - 30 000 р.
Клетка и оборудование - 3 000 - 10 000 р.
Корм, наполнитель, витамины - 1 000 - 3 000 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 400 - 700 р./мес.
Хорек
Хорек (точнее фретка - подвид, прирученный человеком) во многом похож на енота. Это юркий умильный “длинный узенький” зверек с пушистым хвостом. Он тоже может перевернуть и испортить в доме все, до чего дотянется, ему тоже нужно стричь когти и прятать его в клетку, уходя из дома. Зато с ним можно гулять на улице, обзаведясь шлейкой и поводком. При хорошем уходе мохнатый красавец проживет в семье 7-9 лет.
Стоимость хорька - 3 000 - 20 000 р.
Клетка и оборудование - 3 000 - 10 000 р.
Корм, наполнитель, витамины - 1 000 - 3 000 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 400 - 700 р./мес.
Ящерицы
Есть любители диковинных питомцев - крупных ящериц, гекконов и хамелеонов. Такие рептилии живут 13-20 лет и даже больше, но им нужен хороший уход: комфортный террариум, подходящий корм, нужная температура в его жилище. Любимца можно брать на руки (и некоторые рептилии очень привязываются к человеку), выпускать на прогулку - например, по письменному столу или дивану. От них нет запаха, они позитивные, милые и не вызывают аллергию. Минус - для некоторых видов приходится разводить тараканов и сверчков в качестве корма. Но такжке можно приобретать насекомых и в замороженном виде в зоомагазине.
Стоимость рептилии - 1 000 - 10 000 р.
Террариум и оборудование - 2 000 - 10 000 р.
Корм - 300 - 700 р./мес.
Ветеринарное сопровождение - 300 - 500 р./мес.
Улитки-ахатины
Забавный питомец “не для всех” - крупная африканская улитка-ахатина. Ей не нужно постоянно чистить аквариум или клетку, а выгуливают ее лишь изредка на блюдце с теплой водой. Она не шумит, а временами и вовсе впадает в спячку, живет до 4-7 лет. Ей нужен террариум (подойдет стеклянный или пластмассовый контейнер из расчета 10 л на особь), закрытый крышкой с отверстиями для вентиляции, овощи-фрукты и яичная скорлупа. За ахатинами очень интересно наблюдать, но будьте бдительны, несмотря на медлительность, улитка бывает настоящим террористом: может удрать, прогрызть дыру в обоях или забытых на столе документах, сбросить со стола стеклянный предмет и разбить его на тысячу осколков, забиться в угол и уснуть на несколько недель, а вы будете искать ее по всему дому.
Стоимость улитки - 0 - 500 р.
Террариум - 200 - 500 р.
Корм - 100 - 200 р./мес.
Роль животных в жизни детей и влияние на их развитие
В отличие от статичной игрушки, животное дышит, бегает, активно играет, забирая часть тревог и напряжения у детей. Возможность поговорить, пожаловаться, поласкаться с домашними животными необходима детям, особенно когда взрослые уделяют им мало внимания.
Конечно, разнообразие питомцев огромно, и мы не рассказали о “привиденьевых” палочниках, змеях, мини-пигах, ежиках, лисах, лягушках… Кого бы вы ни выбрали, учитывайте возраст и характер ребенка, повадки и стрессоустойчивость животного - и ваша семья получит любимого друга на несколько лет.
