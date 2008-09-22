В годы учебы в универе, жила я в общаге, одна в комнате, и как-то мне тоскливо было приходить, когда никто тебя не ждет. И как раз в это время родила кошка моей сестры – Ириска. У Ириски родилось трое котят: двое черных с белыми лапками, а третьего я уже не помню.

Вообщем, выпросила я у сестры старшенькую, назвала Асей (на самом деле icq ). Сестра привезла мне Асю в 5 недель в дамской сумочке. Ася ничего не ела сутки, а потом стащила со стола сухую корочку хлеба. К туалету она тоже быстро приучилась, если не могла закопать какашки, прикрывала их бумажками или грязными носками моего молодого человека . Я хотела гладкошерстного котенка, а Ася оказалась милым пушистиком, но из-за недостатка опыта выяснила я это поздно, так что приучить к расческе ее так и неудалось.

Наступило лето очень жаркое и сухое, в комнате к концу дня было не продохнуть, и я решила отвезти Асю к бабушке в сад на месяц. И больше Асю мне не отдавали, ее забрала моя мама себе. Прошло еще несколько лет, зимой Ася жила в городе у мамы, летом в саду у бабушки, у нее почти каждое лето рождались котята, всегда в августе, по трое или четверо. Единственной проблемой летом становилось то, что Ася не давала себя вычесывать, очень мягкая и длинная шерсть спутывалась, образуя колтуны, которые мешали ей нормально двигаться. Мы их выстригали, если она давалась.

Наступило лето 2006 года. Ася была беременна и я тоже, срок у Аси был в конце августа, у меня в сентябре.

В начале августа наши соседи по саду привезли свою кошку, до этого они ее не привозили ни разу. Кошка оказалась очень агрессивной, бросалась даже на проходящих мимо людей. Асе пришлось защищать свою территорию от новой соседки. Вообщем, ее шикарная мягкая шубка сыграла с ней злую шутку, в драке Ася не сумела увернуться и соседская кошка выдернула частично ей глазное яблоко из глазницы.

У Аси довольно сложный характер, и домой она приходила только поесть и перед родами, чтобы родить котят. А тут пришла грязная, непонятно с чем на мордочке, т.к. пыталась зализать рану сидя в ящике с опилом (опил налип на мордочку и застрял в шерсти по всему телу). Бабушке с дедушкой в руки не далась, рычала и фыркала, потом убежала. Они решили, что глаза у нее уже нет и она убежала умирать, и позвонили нам только дней через пять.

Мы приехали с мамой и нашли Асю, точнее она пришла сама, когда позвали. Вид у нее был ужасный, на первый взгляд казалось, что глаза у нее нет вообще, полморды было облеплено грязью, опилом и гноем. В этот день был выходной, но мы нашли платного ветеринара, которая принимала на дому, но она сказала только, что нужна операция и посоветовала другого доктора. Тот, осмотрев Асю, сказал, как промыть глаз и стоимость операции, а также, что прошло слишком много времени и кошка может не выжить, т.к. произошло нагноение, которое может распространиться дальше в мозг. Зрение также вернуть почти невозможно. Про котят нам сказали и не думать, они родятся мертвыми.

В понедельник мама поехала с Асей в ветеринарную клинику, там прописали капли, уколы и сказали, что кошка проживет или десять дней, или, если выздоровеет, десять лет, но гарантии никто дать не может.

Мама возила Асю на уколы и промывания, потом стала делать все дома сама, благо опыт был (ставила уколы нашей собаке, когда у нее был энтерит). Но часть уколов надо было ставить в глаз, так что все равно ездили в клинику каждый день.

Дней через десять Ася родила трех живых и здоровых котят, правда недоношенных на неделю. Родилось три кошечки: две похожих на маму, а одна полосатенькая песочно-коричнево-рыжая с белыми лапами и грудкой. Котята росли, Ася потихоньку выздоравливала, но прогнозы ветеринаров были не утешительны: видеть Ася не будет, рана затянется, но в любой момент воспаление может возобновиться и она умрет. Мы решили оставить котенка, выбрали «полосатенькую», назвали «Рысей». Двух других кошечек отдали хорошим людям.

В конце сентября приехала из роддома я с Андрюшкой, котятам был уже месяц. Ася с интересом заглянула в кроватку и муркнула. Ближе к двум месяцам Рыся стала забираться к Андрюшке в кроватку и греть его. Пару раз я находила ее у Андрюшки под ножками всю описанную им.

Ася, несмотря на то, что получила серьезную травму, подтвердила свой статус замечательной мамы. Возможно то, что у нее родились котята, заставило ее жить дальше. Ну, а дочка Рыся не давала ей скучать и унывать, заставляя лишний раз побегать и попрыгать. Ася научилась жить и с одним глазом, прекрасно ориентируясь в окружающем мире, и даже вновь стала ловить мышек и птичек.

Летели месяцы, рос Андрюшка, росла Рыся, выздоравливала и набиралась сил Ася. В этом году мы отвезли наших кошечек в сад. И Ася вновь порадовала нас котятками.