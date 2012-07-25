Каких рыбок завести новичку? О самых неприхотливых аквариумных рыбках

Если каждую ночь в сновидениях к вам приходит золотая рыбка – значит, наступило время покупать аквариум. Важной частью этого нелегкого дела является выбор будущих новосёлов. Из любви к поэзии можно, конечно, приобрести рыбку, воспетую Пушкиным. Но, если у вас нет навыка в аквариумистике, этого делать не стоит. Потому что, как и всякая богиня, эта Владычица морская с королевскими замашками и содержать ее в домашних условиях очень затруднительно.

Но каких рыбок завести начинающему аквариумисту? Конечно, самых неприхотливых. В настоящее время существует достаточно много рыбок, которые нетребовательны к уходу. И можно выбрать виды с красивой окраской и разного размера, так, что даже аквариум новичка будет выглядеть стильно и ярко.

Например, жителем вашего нового аквариума может стать данио. Это очень миролюбивые и подвижные рыбки мелких и средних размеров, ведущие стайный образ жизни. Но надо учитывать, что аквариум должен быть довольно плотно накрыт сверху стеклом. Ведь они отличаются прыгучестью. Кроме того, «дом» данио должен быть хорошо освещён и достаточно просторен. Необходима и аэрация, так как эти рыбки очень любят прозрачную, богатую кислородом воду. Для их содержания лучше выбирать большой, вытянутый в длину аквариум с растениями и с достаточным простором для плавания. Данио невзыскательны к пище, с одинаковым удовольствием могут поедать и сухой, и живой корм. Нетребовательны эти обитатели и к химическому составу воды. Единственное условие – чтобы вода была свежей.

Очень красиво смотрятся в аквариуме барбусы. Эти рыбки поражают своим разнообразием, их род насчитывает в себе более 200 видов – это и пятнистый, и пятиполосный, и клоун, и латеристрига, и Шуберта, и африканский, и алый, и черный, и фунтунио. Барбусы миролюбивы и очень активны. Но они не лучшие соседи для рыб, имеющих нитевидные плавники (например, скалярии), так как могут ощипывать плавники. Эта же участь может постигнуть и медлительных рыб с вуалевыми плавниками. В соседи по аквариуму им лучше предложить крапчатых сомиков. Барбусы неприхотливы в содержании. Только замените им традиционные водоросли плавающими.

Крапчатый сомик хоть и не отличается красотой, но из-за особенностей своего дыхания может жить даже в самой грязной воде, что оправдывает его статус «неприхотливых». Он очень дружелюбен, с лёгкостью может ужиться с другими видами рыб. Большую часть времени проводит на дне аквариума, где в поисках пропитания роет грунт. Но обязательно помните, что для кормления сомика необходим специальный вид корма для донных видов рыб.

В свою очередь, гурами могут похвастаться тем, что, в отличие от других аквариумных рыб, поглощают не только растворенный в воде кислород, но и кислород из воздуха. Они весьма подвижны и любопытны, а по отношению к другим видам обитателей очень терпимы.

Меченосцы будут хорошими соседями, потому что в них есть такие качества, как миролюбие и спокойствие. Являются всеядными. Могут проживать в небольших аквариумах, но все же лучше, если будет простор для маневров. В их «доме» должны присутствовать растения, в том числе не лишними будут и плавающие на поверхности. И обязательно закрывайте аквариум сверху, чтобы меченосцы не выпрыгнули.

Пальму первенства в номинации «самые неприхотливые» стоит вручить гуппи. Это самая распространенная аквариумная рыбка, привлекающая любителей своей нетребовательностью. Интересно и то, что гуппи первыми среди аквариумных рыб побывали в космосе, в условиях невесомости. Кроме того, она лучше растет в искусственных условиях, нежели в естественных водоёмах. Если заведете несколько пар гуппи, то скоро рыбёшек станет больше в несколько раз, ведь это – живородящие рыбы. Если Вам нежелательно потомство, то не отсаживайте беременную самку из общего аквариума. Мальки послужат кормом для других рыб. Самцы гуппи отличаются разнообразием расцветок, а самки – невзрачные. Они самые неприхотливые, прекрасно живут в любой воде, отлично переносят понижение температуры и могут голодать несколько дней.

Вооружившись этой информацией, можете смело идти в зоомагазин, и покупать себе новосёлов. Пусть ваши рыбки дарят вам только положительные эмоции, а обустройство аквариума обернется для вас лишь приятными хлопотами. Удачи!

Читайте также:

Прежде чем взять питомца в дом... Какое животное подходит аллергику?

Дети и домашние животные. Кто, когда и зачем