Всё о вакцинации кошек

Зачем нужна вакцинация?

О прививках, противопоказаниях, вакцине и о много другом рассказывает ветеринарный врач клиники "VetСфера-9" Сумарокова Наталья Львовна.

Вакцинация животных - предупреждающая мера, позволяющая организму животного заранее подготовиться к «встрече» с вредоносным микроорганизмом (вирусом, бактерией, спорой грибка).

Вирус или бактерия является антигеном, то есть чужеродным, не нужным организму объектом, который он пытается блокировать антителами. У не привитых животных этих антител попросту нет еще в крови и организму необходимо порой значительное время, чтобы их выработать. Причем чем больше вируса попало в организм, тем большее количество антител нужно для его нейтрализации.

Что же получается в результате попадания в организм вируса у не привитого животного?

Организм животного не успевает выработать нужное количество антител и котенок заболевает инфекционной болезнью, так как задача любого микроорганизма, попавшего в среду организма-хозяина - опередить иммунную систему, размножаться очень быстро, поражая доступные органы и ткани животного, и это размножение идет гораздо быстрее выработки антител иммунной системой.

Отмечу, что опаснее всего этот процесс именно для молодых животных - щенков и котят, вследствие того, что их иммунитет еще не сформирован и иммунная система работает очень медленно. Именно поэтому прививки необходимы этой возрастной группе, именно поэтому вирусные заболевания, например, парвовирусный энтерит, имеют такие ужасные последствия для щенков, зачастую приводя к смерти.

Как работает вакцина?

Вакцина, содержащая в себе антигены (ослабленные или убитые вирусы, неспособные нанести вред организму), вводится подкожно или внутримышечно котенку. Таким образом, антиген попадает в организм, но вреда не наносит никакого.

Иммунная система прекрасно распознает, что это именно антиген и его необходимо нейтрализовать. Начинается процедура «подбора ключиков», то есть распознавание вида антигена, выработка специфичных (предназначенных именно для этого вируса) антител, которые нейтрализуют введенный с вакциной вирус.

Иммунная система как бы «запоминает», что была попытка атаки организма этим вирусом и при последующих атаках (уже настоящих) реагирует моментально, выбрасывая в кровь «полчища» антител, которые мгновенно нейтрализуют вирус и защищают организм кошки.

Увы, состояние «иммунной памяти» не вечно, поэтому системе необходимо напоминать о том, что существуют такие опасные антигены, периодически производя ревакцинацию (повторную вакцинацию) через определенное время.

Нужна ли вакцинация для животных, которые не покидают дом?

Мнение о том, что животное, живущее исключительно дома и не покидающее пределы квартиры, не может заболеть ОШИБОЧНО!

Ведь большинство вирусов передается воздушно-капельным путём. Все мы открываем форточки и окна, что может вполне спровоцировать возникновение болезни.

Мы часто встречаем на улице бездомных животных, кто-то даже проявляет сочувствие и гладит, кормит беднягу, а дети вообще играют с ними.

В этот момент возбудитель опасного для вашего пушистого домочадца заболевания может вместе со слюной разыгравшегося «беспризорника» попасть на одежду человека.

Так вирус попадает в квартиру, где и встречается с незащищенным домашним питомцем, который любит обнюхивать, вылизывать и тереться об обувь.

Думаю, что данных наглядных примеров (в которых наверняка каждый узнал и себя) достаточно, чтобы сделать вывод о том, что вакцинировать нужно и домашних животных, в прямом смысле этого слова, и питомцев, с которыми гуляют на улице и регулярно вывозят на дачу.

Может ли животное после вакцинации заболеть или даже умереть?

Одна доза вакцины любого производителя содержит МИНИМАЛЬНОЕ количество антигена, способного вызвать иммунный ответ организма (т.е. выработку специфических антител). Сама по себе прививка не может вызвать заболевания.

Но иногда возможны осложнения. С чем это связанно?

1. На первом месте стоит возможность прививки в инкубационный период (заражение уже произошло, но клинически не проявилось) заболевания.

В этом случае вакцина усилит действие основного инфекционного агента. В связи с этим любое вновь приобретённое животное (не важно, откуда – из питомника или с птичьего рынка) требует карантина 7-14 дней.

В течение этого времени вы изолируете его от других питомцев (если они есть), проводите дегельминтизацию (однократную дачу противоглистного препарата) и наблюдаете за малейшими изменениями в поведении и самочувствии. Инкубационный период большинства заболеваний составляет 3 – 10 дней (при чуме до 21 дня).

2. На втором месте возможных осложнений стоит аллергическая реакция прививаемого на один из компонентов вакцины (иногда на разбавитель).

В этом случае реакция проявится через 15 -30 мин. в виде резкого возбуждения, покраснения слизистых, слюнотечения, частого дыхания и отёков.

Поэтому специалист, выполняющий вакцинацию, всегда остаётся на 15-30 минут, имея наготове антигистаминные и десенсебилизирующие препараты. Владельцу так же необходимо иметь у себя в аптечке димедрол, супрастин или тавегил на случай, если аллергическая реакция произойдёт позже.

3. Ну и на третьем месте по частоте проявления возможных осложнений в поствакцинальный период является гипоиммунное состояние животного (животное со слабым иммунитетом).

Организм любого животного, как и наш с вами, это постоянное поле битвы между патогенными агентами (бактериями, вирусами, грибками и химическими веществами), поступающими извне, и защитными механизмами тела (кожными покровами, слизистой ЖКТ, лимфоидной ткани, специфическими антителами и пр.).

Эта битва происходит постоянно, и степень защиты организма зависит от общего здоровья.

Поэтому если животное ослаблено голоданием, переохлаждением, перегревом, стрессом (в связи со сменной места обитания или отсутствием контакта с хозяином), глистными инвазиями (что само по себе уже заболевание), то оно не сможет выработать положенное количество антител в ответ на вакцинацию. Эффект от прививки будет упущен.

Такое животное даже после вакцинации будет подвержено инфекционным заболеваниям. Более того, сама вакцинация у такого животного может выступить элементом ослабления подорванной иммунной системы и спровоцировать возникновение скрытых заболеваний. Вот почему важно прививать животное клинически здоровое, прошедшее противоглистную обработку.

Противопоказания для вакцинации:

увеличение температуры тела

истощение;

хронические, подострые и острые заболевания;

приобретенный иммунодефицит;

недавняя инъекция (не менее 3 недель) соответствующей гипериммунной сыворотки;

гельминты.

Как проходит подготовка к вакцинации

За две недели до вакцинации особо тщательно понаблюдайте за поведением и состоянием здоровья своего питомца.

Особое внимание следует обратить на аппетит животного, его стул, на то, вял он или активен, сколько спит.

За 7-10 дней до предполагаемого дня вакцинации необходимо провести дегельминтизацию, то есть прогнать глистов.

Это является обязательным условием. В противном случае возможны тяжелые осложнения от любой, даже самой безопасной вакцины.

Важно ли какую вакцину выбирать?

В настоящее время на "ветеринарном рынке" представлены наиболее мягкие по действию на организм и высокоэффективные вакцины.

Лидером в этой нише является компания Интервет, представленная препаратами серии Нобивак. Не менее известны вакцины для кошек - Квадрикат, французской фирмы Мериал.

Кроме того, распространены и вакцины других фирм - Феловакс, Дюрамун, Мультифел, Мультикан и другие. Так что вакцину можно выбирать любого производителя.

Чаще всего кошек прививают от панлейкопении, ринотрахеита, кальцивирусной инфекции и бешенства.

Некоторые вакцины содержат компонент против хламидиоза (предпочтительнее).

Котенка можно вакцинировать с 8-недельного возраста с последующей ревакцинацией через 4 недели.

Далее прививка делается ежегодно однократно.