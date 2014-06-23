Чем не стоит угощать кошку? 10 опасных продуктов с нашего стола

Вкусы пушистых мурлык разнообразны. Нередко они питаются обычной человеческой едой, ведь многие владельцы домашних животных потчуют их тем, что осталось от собственного обеда. Между тем продукты, которые людям полезны или совершенно безвредны, кошкам порой могут принести как мелкие неприятности, так и серьёзный вред.

Постарайтесь оградить своих милых питомцев от опасностей.

1. Изюм

Несомненно, изюм – вкусный и здоровый продукт для людей. Однако, увы, не для кошек, которым вяленый виноград противопоказан. Горсть изюма способна вызвать у них внезапную почечную недостаточность. Остерегайтесь угощать кота изюмом и виноградом, даже если тот их просит. Если же животное добралось до винограда случайно, следите за ним, чтобы оказать помощь, если она потребуется. Характерными признаками беды является диарея, отсутствие аппетита, вялость, слабость, боли в животе и пониженное мочеиспускание. Симптомы отравления проявляются в течение суток.

2. Лук

Пожалуй, лук – один из самых распространённых овощей с нашего стола. Его часто добавляют в различные блюда. Но кошкам он вреден. Сульфоксиды и дисульфиды лука уничтожают красные кровяные тельца и способны спровоцировать у кошек серьёзные проблемы, включая анемию. Порошок из сухого лука часто входит в состав комплексных приправ, поэтому с ними следует вести себя очень осторожно. Лук можно найти в полуфабрикатах и даже в детском питании. Прежде чем предложить что-то подобное своему питомцу, прочтите список ингредиентов.

3. Чеснок

Прекрасный антисептик опасен кошкам ещё больше чем лук. Чеснок содержит те же вещества, но их концентрация выше, чем в луке. Потенциальная опасность чеснока, тем не менее, не столь велика, потому что в продуктах он встречается реже лука. В любом случае, следует соблюдать осторожность и держать чеснок подальше от кошек.

4. Сырые яйца

Как люди, так и кошки, употребляя сырые куриные яйца, рискуют нарваться на сальмонеллу и кишечную палочку. Но даже если есть полная гарантия отсутствия инфекции, яйца кошкам противопоказаны. Авидин, содержащийся в яичном белке, тормозит усвоение витамина В.

5. Алкоголь

Многие хозяева веселятся, когда кот выпрашивает пиво, вино или с наслаждением вдыхает табачный дым. Алкоголь вреден для животных так же, как и для людей, и вызывает те же неприятные и вредные последствия. Однако, учитывая разницу в размерах и весе, для кошек эти последствия значительно опаснее.

6. Кофеин

Не предлагайте кошкам кофе или чай даже в качестве эксперимента. Кофеин влияет на них как мочегонное средство, вызывая обезвоживание организма. Кроме того, он стимулирует нервную деятельность и работу сердца. Шоколад тоже вреден. Кроме кофеина, он содержит теобромин, не опасный для людей ввиду низкой концентрации. Но животные перерабатывают его значительно медленнее и вполне способны сильно отравиться.

7. Жирные обрезки

Жиры кошкам необходимы, но лишь в небольшом количестве. Скармливать им обрезки сала – плохая идея. Жирная пища может вызвать у животных проблемы с пищеварением, в том числе рвоту и диарею.

8. Кости

Кости не токсичны, их опасность в другом. Образующиеся в ходе кулинарной обработки продуктов осколки костей могут вызвать раны и внутренние кровотечения. Особенно опасны птичьи кости.

9. Молоко и сливки

Молочные продукты традиционно считаются любимой кошачьей едой. На самом деле молоко хорошо усваивают лишь котята. Взрослые животные часто страдают непереносимостью лактозы, следствием чего становится диарея и обезвоживание.

10. Авокадо

Нечасто им угощают кошек и совершенно правильно поступают. Однако крупная косточка авокадо нередко достаётся животным в качестве игрушки, что может навредить здоровью. Косточка и листья авокадо содержат вредное вещество персин (persin). В зависимости от тяжести отравления, он может вызывать проблемы с дыханием, желудком и сердечной деятельностью.

Берегите своих питомцев!

Источник: © Shkolazhizni.ru