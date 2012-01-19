Прежде чем взять питомца в дом… Какое животное подходит аллергику?

Общение с братьями нашими меньшими приносит огромную радость и даже оказывает целебное воздействие. А в детях воспитывает еще ответственность и умение заботиться о том, кто слабее и беспомощнее тебя. Именно поэтому большинство родителей не отказывают ребенку, когда он просит купить ему котеночка, щенка или хотя бы хомячка. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя – домашние питомцы могут быть источником аллергии.

Провокаторы

Появление аллергии часто связывают с шерстью животных, однако на самом деле причиной заболевания становятся перья, пух, перхоть, слюна, моча и другие продукты их жизнедеятельности. Аллергия может проявляться: ринитом – возникают насморк и заложенность носа; конъюнктивитом – отечность, покраснение глаз, слезотечение; бронхиальной астмой, для которой характерен сухой кашель, свистящие хрипы в грудной клетке, затруднение дыхания, одышка или удушье; атопическим дерматитом – высыпание на коже, зуд.

Наиболее безопасны те животные, которые выделяют мало продуктов жизнедеятельности в среду обитания. Это рыбки и рептилии. Но аллергические реакции у детей часто возникают на корма для рыб.

Грызуны, живущие в клетках и аквариумах, разбрасывают шерсть на ограниченной территории, но для аллергиков опасными могут оказаться их моча и фекалии, контакт с которыми неизбежен при уборке клетки.

Птицы, даже не покидающие клетки, становятся источником пылевых клещей, так как их пух и перья все равно разносятся по помещению.

Какое животное подходит аллергику

Аллергику, мечтающему о кошке или собаке, стоит искать питомца среди необычных пород. В первую очередь – это бесшерстные кошки (сфинксы) и собаки (мексиканская голая, китайская хохлатая).

Отсутствие шерсти снижает распространение продуктов жизнедеятельности в доме и препятствует концентрации пыли на самом животном. Но в качестве компенсации за отсутствие шерсти кожные железы у таких животных обладают большей секреторной активностью, поэтому им требуется более частое мытье, чем их лохматым сородичам.

У жесткошерстных собак (многие терьеры и шнауцеры) практически отсутствует линька. При регулярном мытье и посещении «собачьей парикмахерской» для тримминга, количество аллергенов в доме от собак этих пород можно свести к минимуму. Породы с видоизмененным волосяным покровом, по строению схожим с человеческим волосом, не линяют, но требуют регулярной стрижки. Среди кошек – это рексы, а среди собак – йоркширские терьеры, пудели и бедлингтон-терьеры.

Статистика против гипотезы

Проявления аллергии очень индивидуальны и непредсказуемы, человек может покрываться сыпью в присутствии лысого сфинкса и спокойно уживается с персидским котом. Нередко аллергия возникает только в период полового созревания питомца, на метки кота или выделения животного в период течки.

Тогда может помочь стерилизация/кастрация питомца. При плохом уходе, некачественном кормлении и некоторых заболеваниях кожа животного может пострадать, а усиленная линька и повреждения кожи значительно увеличивают количество аллергенов в окружающей среде. Поэтому рискованно брать животное с наследственной склонностью к кожным заболеваниям, постарайтесь узнать о породных заболеваниях и здоровье предков своего будущего питомца.

В последнее время призывы аллергологов изолировать детей от потенциальных аллергенов все чаще подвергаются критике.

Научные исследования показывают, что тесный контакт со зверушками в раннем детстве позволяет закалить иммунную систему ребенка, сделав ее безразличной к аллергенам животного происхождения.

К тому же общение с животными благоприятно воздействует на нервную систему, снимает стресс, который провоцирует развитие бронхиальной астмы, нейродермита и других заболеваний.

По статистике, у детей, растущих без общения с домашними животными, аллергия встречается в 15,5% случаев, если в доме живет одно животное, вероятность появления аллергии снижается до 12%, а вот у обладателей двух и более звериных питомцев аллергия наблюдается только в 8% случаев.

Проверка на совместимость

* Но все же нужно придерживаться определенных рекомендаций, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких. Определив вид и породу животного, которого вы хотите приобрести, проведите аллергическую пробу у специалиста, желательно с индивидуально приготовленным реагентом, взяв образец от приглянувшегося животного. Аллергию вызывает определенный аллерген. Поэтому, например, у человека, реагирующего на собачью слюну, может не быть аллергии на кошачью шерсть.

* Другой надежный способ выявить у ребенка возможную аллергию – перед покупкой котенка или щенка провести с ним несколько часов. При этом малыш должен гладить животное, прижимать его к себе. Если после тесного общения аллергических проявлений не обнаружится, можно приобрести этого питомца, но лучше заранее обговорить возможность его возврата при возникновении отдаленной аллергической реакции. И на всякий случай во время проверки имейте при себе антигистаминное средство.



