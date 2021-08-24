Не только охранник или поводырь: какие профессии может освоить собака

26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке. Собаки не только верные друзья человека, но еще и незаменимые помощники. Они быстрые, смелые и ловкие, а также обладают острым чутьем, что позволяет им справляться с некоторыми задачами порой даже лучше людей. Собаки освоили множество видов деятельности, список которых постоянно пополняется.

«Наши верные четвероногие друзья несут охрану важных промышленных и железнодорожных объектов, складов, мостов, домов, квартир. Эти псы умеют находить утечку газа в подземных газопроводах и разыскивать преступников. Собаки также очень хорошо выполняют обязанности поводырей для слепых. Кроме этого, эти животные широко используются в пограничных войсках как розыскные и сторожевые, а также при досмотре багажа, грузов и транспортных средств на таможнях. Собакам с острым чутьём найдено применение для поисково-спасательных работ МЧС. Ездовые псы и сейчас применяются для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Животные – наши незаменимые помощники, которые порой работают точнее и лучше технических средств», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Собака-ищейка

Розыскные собаки (ищейки) способны отыскать человека по его запаховому следу давностью от нескольких минут до многих часов на протяжении нескольких десятков километров. При этом погодные условия, как правило, не влияют на результат поиска. Таких собак применяют для обыска местности и помещений для обнаружения человека и его предметов, для задержания и охраны преступников, а также для опознания искомого человека по его запаху. Часто именно собаки преследуют преступника по горячим следам и помогают его задержать. Ищейки могут найти оружие, наркотики и взрывчатку. Розыскные собаки служат в армии, помогают на таможне и в службах спасения.

Собака-помощник

Собака-помощник – особенный питомец, он играет важную роль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Собака-помощник, способная выполнять действия, которые помогают человеку с инвалидностью справляться с повседневными трудностями, включая физическую форму помощи. Собаки-поводыри являются главной опорой для людей слепых иди слабовидящих. Они хорошо ориентируются в окружающей среде и могут даже самостоятельно принимать решения. Таких собак с рождения обучают в специализированных центрах, чтобы затем отдать их на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Собака-спасатель

Такая собака может своевременно и быстро отыскать пострадавшего человека и оповестить об этом других. Благодаря отличному нюху, слуху и чутью собаки-спасатели находят людей в воде, под завалами разрушенных строений и снежными лавинами. Они могут помочь там, где человек и техника бессильны. Бывает так, что животные – это единственный шанс на спасение. Такие спасатели работают в МЧС, в поисковой службе Красного креста, в добровольческих поисковоспасательных отрядах вместе с волонтерами ищут пропавших без вести людей.

Собака-полицейский

Эти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. Таких животных не пугают преступники и экстремальные ситуации. Это бесстрашные и трудолюбивые собаки, которые работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульнопостовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах.

Собаки-терапевты

Не только люди занимаются общественно значимой работой. Канистерапия – метод лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак. Такие собаки могут работать с людьми, у которых есть такие диагнозы как нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдромом Дауна, с детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями, со сложной структурой дефекта. Занятия, как правило, проводятся один-два раза в неделю вместе с педагогом-дефектологом, психологом и обученными волонтерами. В процессе общения с терапевтами и собакой стимулируется умственное и физическое развитие, этот метод позволяет комплексно воздействовать на организм.

Собаки также помогают снизить артериальное давление, облегчить послеоперационной период, снизить уровень тревожности и стресса. Но для этой работы собака сначала должна пройти курс послушания, а уже после этого (если собака обучена и дисциплинирована), продолжить обучение в качестве собаки-терапевта. И далеко не каждая собака может работать в этом качестве в силу своего характера. Однако результаты, которых добиваются терапевты, работая в паре с собакой, иногда просто поражают.

Собаки-пастухи

Эти собаки с давних времен помогают человеку пасти стада овец и коз, молниеносно реагируя на появление хищников. Эти животные ни на секунду не отлучаются от стада и всегда придут на помощь, если скоту грозит опасность. Собаки-пастухи могут самостоятельно пасти животных, собирать стадо, задавать ему правильное направление и пригонять отбившихся животных, облегчая работу пастуха.

Собаки уже давно перестали быть человеку просто друзьями. Они с радостью помогают людям на службе и в полях. Не стоит забывать, что такие собаки-работники в обычной жизни такие же любимые питомцы, которым нужна ласка, игры, прогулки и лакомства.

Текст: Пресс-служба Российской Кинологической Федерации

Источник фото: pixabay.com