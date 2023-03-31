Кинологи рассказали о первых собаках-космонавтах

Сегодня наша жизнь немыслима без космоса. Прогноз погоды, интернет, телевидение, связь: можно ещё долго продолжать перечисление областей жизни людей, в которых без космоса уже не обойтись.

Мы все знаем имена людей, проложивших дорогу в космос, но не каждый вспомнит клички собак (и это не только Белка и Стрелка), благодаря которым полет человека в космос стал возможным.

Специально ко Дню космонавтики Российская кинологическая федерация рассказывает о первых собаках-космонавтах.

Как выбирали собак

Инициатором и автором идеи запуска животных в космос был Сергей Павлович Королёв. Задуманная им программа должна была стать стартом по пути на орбиту первого человека.

Собак в качестве помощников в освоении космоса выбрали не случайно: во-первых, в науке уже был накоплен некоторый опыт использования собак в качестве подопытных животных. В своей научной деятельности академик И.П. Павлов использовал собак. Во-вторых, собаки прекрасно поддаются дрессировке. Их легче приучить находиться в замкнутом пространстве, переносить сильные перегрузки и вибрации, не пугаться громких и непонятных звуков и уметь находиться в тесном экспериментальном снаряжении.

Собак отбирали по строгим критериям, исходя из возможностей и размеров летательных аппаратов и физиологических параметров животных. Выбор падал на собак с хорошим здоровьем, устойчивой психикой и сообразительностью.

Отбирали животных и по физическим данным: весом до 6 кг и ростом до 35 см. Устанавливать датчики было удобнее всего на короткошёрстных собак, а наблюдать по видеосвязи – за животными светлого или белого цвета.

Собаки путешествовали попарно, чтобы получать объективную картину происходящего и исключить случайные факторы, характерные для конкретного животного. Даже внешнему облику четвероногих уделялось внимание, ведь в случае успешных экспериментов они должны были быть представлены общественности.

Во время экспериментов учёные и исследователи старались создать максимально комфортные условия проживания для своих подопечных: их хорошо кормили, ухаживали, водили на прогулки. У многих сотрудников были свои любимцы, которых они баловали деликатесами из собственного рациона.

Сам Сергей Павлович Королёв, известный своей любовью к собакам, ежедневно справлялся об их здоровье и самочувствии. Каждая трагедия, произошедшая с собаками во время испытаний, воспринималась им как личное горе.

Не только Белка и Стрелка

При упоминании собак в контексте космоса, обычно вспоминают знаменитых Белку и Стрелку. Но справедливо отметить, что не только они помогали человеку прокладывать дорогу в космос.

Первый этап исследований полётов осуществлялся с помощью геофизических ракет. Собаки располагались в герметичной кабине на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте.

Первый полёт был назначен на 22 июля 1951 года. После долгих раздумий и совещаний было принято решение, что первыми в космос отправятся Дезик и Цыган, продемонстрировавшие спокойствие и выносливость во всех испытаниях.

Именно эти собаки стали первыми живыми существами, впервые в истории осуществившими полёт на баллистической ракете в верхние слои атмосферы до условной границы с космосом.

Их полёт завершился успешной посадкой. Единственной травмой стала царапина на животе у Цыгана. Однако даже из-за такой незначительной травмы к полётам он больше не допускался. Цыгана забрал к себе домой один из учёных, работавших над экспериментами.

Затем был повторный полет Дезика с новым напарником Лисой. К сожалению, он закончился трагически, из-за отказа парашютной системы аппарат разбился при приземлении, обе собаки погибли.

После этого происшествия было принято решение о разработке аварийной системы катапультирования.

А дальше продолжали помогать людям псы Мишка и Чижик, Смелый и Рыжик, Непутёвый и Рожок.

Во втором этапе исследований, который включал в себя испытания новой системы катапультирования и средств наблюдения за животными, также участвовали пары собак. Не все они заканчивались благополучно для животных, но каждый такой случай помогал двигаться дальше, делая работу над ошибками.

19 августа 1960 года в космосе побывали Белка и Стрелка. Они стали первыми живыми существами, совершившими суточный орбитальный полёт и благополучно вернувшимися обратно. За это время корабль совершил 17 полных оборотов вокруг Земли.

Через некоторое время после приземления Стрелка принесла здоровое потомство — шесть щенков.

Без освоения космоса невозможно представить жизнь современного человека. Полеты собак стали отправной точкой для решительных шагов, которые приближали человека к космосу. Только благодаря исследователям и их бесстрашным четвероногим помощникам, 12 апреля 1961 года лётчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство, открыв человечеству новую эру в освоении космоса.