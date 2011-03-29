Наверняка ваш ребенок уже видел дельфинов. Хотите рассказать ему, как их дрессируют?

После посещения дельфинария мало кто задумывается, как же дрессировщикам удалось научить дельфинов выполнять все эти трюки? А ведь дельфины выполняют такие сложные номера, которые не снились наземным животным-артистам цирков.

Дрессировщики дельфинов называют себя тренерами, чтобы подчеркнуть, что они не имеют ничего общего с традиционными методами дрессуры, основанными на подавлении индивидуальности животного. Тренировка дельфинов – прежде всего игра, в которой ученик получает больше удовольствия, чем тренер. Цель этой игры – развитие способностей ученика, а не подавление его. Часто бывает, что вся предназначенная для поощрения дельфина рыбка уже съедена, он сыт, но упорно продолжает работать – просто из интереса.

Но мы несколько забежали вперед, ведь прежде, чем начать тренировки, дельфина необходимо приручить. Только что отловленный дельфин боится человека, апатично висит в середине своего отсека, либо как заведенный плавает по периметру, ничего не ест и ничем не интересуется. Первые задачи тренера – научить его есть, не бояться человека, высовываться из воды.

Первым делом – еда

В природе дельфин питается живой рыбой, которую ловит сам. В день взрослый дельфин афалина съедает ведро-два некрупной рыбы. В условиях неволи приходится кормить животных замороженной рыбой, разумеется, предварительно разморозив ее. Если просто высыпать рыбу в бассейн, то придется потом ползать по дну с аквалангом, собирая ее – дельфин не съест ни одной. Нужно ловко подбросить небольшую рыбку ему под нос, чтобы она по инерции поплыла, как живая, тогда есть шанс, что он схватит ее. Голод не тетка, и, поголодав несколько дней, дельфин начинает брать подброшенную ему рыбку. Он весьма понятлив и, попробовав первую рыбину, сразу смекнет, что это еда, и дело пойдет на лад.

Приручение

Параллельно с кормлением проводится ежедневное приручение в прямом смысле этого слова – приучение к рукам. Кожа дельфинов на ощупь напоминает туго накачанную автомобильную камеру (именно камеру, а не покрышку) – такая же упругая, гладкая и холодная. Если провести по коже ногтями, то чувствуются мельчайшие бороздки, как звуковые дорожки на виниловом диске. Эти бороздки гасят турбулентность воды при отрыве от кожи, позволяя дельфину плавать с огромной скоростью. Под ногтями при этом останется темно-серая масса – это шелушится верхний слой эпителия кожи (совсем как у человека).

В море, на свободе, дельфин быстро плавает, так что эпителий отшелушивается из-за трения о воду, в неволе он накапливается и вызывает зуд. Поэтому дельфины любят почесывания, но как подобраться к дикарю на расстояние вытянутой руки? Если дельфин в бассейне, то просто спускают воду, пока не останется по колено. В такой мелкой воде к дельфину легко подойти. Если дельфин в морском вольере, то из толстой сети натягивается ложное дно, оставляя дельфину небольшую глубину.

Вооружившись скребками и щетками, тренер осторожно подбирается к пленнику и начинает чесать его со всех сторон. Дельфин вскоре перестает дичиться и сам подставляет места, которые нужно почесать. На второй-третий день почесывания можно умудриться скормить дельфину рыбку, если помахать ей у него перед носом. Как правило, если дельфин не стал есть сам, то такой метод приносит плоды.

Как только дельфин стал уверенно есть, его начинают подманивать рыбкой поближе к мостику тренера и, приподнимая рыбку над водой, стараются заставить дельфина высунуть нос из воды. Это важный момент, ведь в природе дельфины редко высовываются – все их интересы под водой. Поднимая рыбу с каждым разом все выше, тренер добивается, чтобы дельфин высовывался все дальше и учился видеть в воздухе.

Человек без маски или водолазных очков видит под водой очень плохо – все предметы размыты. Это следствие разного коэффициента преломления света в воде и в воздухе. По идее, дельфин должен испытывать те же проблемы, но он довольно скоро начинает ориентироваться в воздушной среде, узнает своего тренера, без промаха хватает корм, а впоследствии выполняет точные трюки.

Как только дельфин стал нормально есть, подплывать к мостику и высовывать голову из воды, можно начинать тренировку – обучение различным навыкам, которые впоследствии станут основой трюков.

Приучение к свистку

Но перед этим необходимо приучить дельфина к свистку. Свисток – ультразвуковой или обычный – непременный атрибут тренировки дельфинов. Зачем он нужен? Чтобы дать животному понять, что он все делает правильно и заработал рыбку, и все это на некотором расстоянии от тренера.

Сначала нужно накрепко связать в понятии дельфина, что свисток означает рыбу. Поэтому сначала тренер бросает ему рыбку за рыбкой, сопровождая каждую свистком: свисток – рыбка, свисток – рыбка. Довольно быстро дельфин начинает соображать и, услышав свисток, уже озирается в поисках рыбы. Связь произошла. Конечно, ее еще нужно закреплять и закреплять, никогда не давая дельфину рыбу без свистка, по крайней мере, на тренировке.

Свисток позволяет закреплять в поведении животного желательные элементы, даже когда оно находится на другом краю вольера. Например, мы хотим научить дельфина выпрыгивать из воды. Мы сидим на своем тренерском мостике и наблюдаем за дельфином. А тот занимается своими делами: плавает, ныряет на дно, заглядывает в соседние вольеры, всплывает для вдоха, исследует новые предметы. Вот он высунулся из воды и смотрит в нашу сторону. А нам только того и надо: следует свисток, и в воду летит рыбка.

Не будь свистка, мы бы просто бросили рыбу, и дельфину трудно было бы понять, за что его, собственно, поощрили. Дельфин поплыл бы за рыбой, а потом стал отираться возле мостика, в надежде получить еще. А со свистком, если мы не прозевали момент, поощрение дается точно в момент нужного действия. Поощрением является сам свисток, так как дельфин знает, что за каждый свисток он получает рыбу.

Желая продолжить игру, да и поживиться еще рыбкой, дельфин начинает вспоминать, что он такого сделал, за что был поощрен. И повторяет всю цепочку действий, предшествующую свистку. Вот он снова высовывается – тренер, не зевай! – свисток! Получив вторую рыбу, дельфин уже не сомневается, что от него хотят. Он тут же высовывается, за что получает свисток и очередную рыбку. Дельфины чрезвычайно умны и сообразительны – намного умнее собак. Поэтому дальнейшая тренировка развивается стремительно.

Получив несколько поощрений за одно и то же действие, дельфин снова высовывается. Но что это? Ни свистка, ни рыбы? Зверь начинает экспериментировать – высовываться сильнее. Вот он, долгожданный свисток! Рыба съедена, дельфин делает круг и высовывается кое-как. Свиста нет. Еще круг, и дельфин высовывается по плавники. Свисток! Рыба. Зверь понял – высовываться нужно выше и выше. В конце тренировки он уже будет высовываться из воды «по пояс», а на следующий день научится целиком выпрыгивать из воды.

Без применения свистка такое быстрое обучение было бы невозможным. Свист – это почти родной язык для дельфинов, которые переговариваются между собой на языке звуковых и ультразвуковых свистов. Возможно, именно дельфины своими «разговорами» подсказали американцам в 50-е годы прошлого века мысль применить обычный полицейский свисток для тренировки. Сейчас без свистка не работает ни один дельфиний тренер.

Вот так, с терпением и любовью, тренер превращает перепуганное дикое животное в веселое, игривое и бесконечно доброжелательное к людям существо – звезду дельфинария.

Источник: интернет-журнал «ШколаЖизни.ру»