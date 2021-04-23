Шампуни Wellroom для домашних животных

Зоотовары пользуются огромной популярностью у современных горожан. Домашних животных окружают ежедневной заботой, балуя игрушками, нарядами – и средствами для ухода без вредной химии в составе.

Содержание животных дома – занятие дорогостоящее, это солидный расход семейного бюджета. Но он вполне оправдан: если добросовестно ухаживать за питомцем, усилия будут вознаграждены. Собачка порадует хозяев отменным здоровьем, энергией и послушанием, а это значит, что дополнительные траты не понадобятся.

Благодаря новому тестированию, наши пользователи узнали, как можно сэкономить на покупке специальных шампуней и средств для уборки, получив высококачественную продукцию, не уступающую элитным брендам.

Чистота, экологичность, здоровый подход — всё это гарантирует новая линейка средств для ухода за животными Wellroom от компании Forsal.

Шампуни Wellroom бережно и эффективно очищают кожу и шерсть животных, удаляя загрязнения и запахи. Средства не содержат парабенов, спирта, аллергенов и вредных агрессивных компонентов, поэтому безопасны даже при частом применении. В их составе используются только гипоаллергенные отдушки, придающие шерсти приятный аромат без побочных эффектов.

В линейку Wellroom входят четыре шампуня для домашних животных:

1. Шампунь-кондиционер с экстрактом конского каштана облегчает расчёсывание и распутывание колтунов у длинношёрстных кошек и собак. Средство удаляет неприятные запахи и идеально подходит для очищения и питания кожи и шерсти. Рекомендуется для животных любого окраса, в том числе светлого.

2. Антибактериальный шампунь лучше всего подходит для гигиенического ухода за собаками и кошками с чувствительной кожей. Средство не только очищает её и убирает нежелательные запахи, но и снижает зуд. В состав входит хлоргексидин (4%), который предотвращает размножение бактерий, обладая выраженным антибактериальным эффектом.

3. Гипоаллергенный шампунь-бальзам предназначен для груминга животных, кожа которых склонна к аллергическим реакциям. Благодаря смягчённой формуле средство подходит для мытья котят и щенков, обеспечивая чистоту, блеск и лёгкое расчёсывание шерсти. Входящий в состав экстракт алоэ вера увлажняет кожу и препятствует её раздражению.

4. Шампунь-бальзам для лап разработан для ежедневного мытья лап и живота собак и кошек до и после прогулки. Средство эффективно удаляет уличные запахи, грязь и реагенты, не пересушивая кожу. Специально подобранный состав образует дышащую пленку, которая защищает лапы от вредных воздействий. При этом пантенол стимулирует восстановление кожи после микроповреждений.

Шампуни Wellroom уже доступны для покупки в онлайн маркетплейсах Wildberries и OZON, а также в ближайшее время станут доступны для покупки в крупных сетевых зоомагазинах России.

Концентрат для уборки помещений Wellroom - безопасное химическое средство для регулярного использования, которое очищает, устраняет причины возникновения стойких запахов и убивает микробы.

Все продукты Wellroom безопасны для окружающей среды, людей и домашних животных!

В тестировании продукции на сайте U-mama участвовали 20 семей с домашними питомцами (кошка, собака). Каждый участник получил набор средств: шампунь для лап, шампунь для шерсти (на выбор), средство для дезинфекции и уборки. Пользователи должны были протестировать все виды продукции и оставить подробные впечатления с фотографиями в специальной теме форума.

Шампунь-кондиционер Wellroom

Домашних питомцев не часто моют с ног до головы, и этот ритуал становится событием для всей семьи. Смешные фото животных, принимающих душ, выкладывают в соцсетях: внезапно похудевшее животное с огромными глазами из-под мокрой чёлки выглядит уморительно. А после процедур нужно побыстрее высушить питомца, и шампунь с кондиционером спасет в этой ситуации: шерсть высохнет за считанные минуты, станет мягче и пушистее, кондиционер облегчает расчесывание животного.



Отзывы участников тестирования в основном были положительными. Шампунь-кондиционер – не густой, умеренно пенится, что очень важно для такого средства. Запах природный, нейтральный. В одном случае был замечен эффект электризации шерсти, также несколько пользователей желали бы видеть упаковку с дозатором. С другой стороны, средство является концентратом, и его можно предварительно развести в отдельной ёмкости (информацию об этом предложили разместить на упаковке).

«Классный, консистенция в самый раз - не жидкий, ни густой. Шерсть у собак блестит, сами собаки приятно пахнут. После сушки шерсть легко расчесывается, приятная на ощупь. Удобно то, что шампунь и кондиционер в одном флаконе».

«Пенится стандартно. Пахнет приятно. Смывается хорошо. На выходе получаем чистую собаку ... НО не более. После помывки получили электрическую собаку, которая от трения о поверхности становится одуванчиком. Острые углы формы роста волоса не легли и не придали округлой формы».

«Раннее мы пользовались несколькими линейками, скажу честно, что продукция WellRoom очень достойного качества. Сегодня мы протестировали шампунь-кондиционер и шампунь-бальзам для лап. Вся продукция имеет очень приятный фруктовый аромат. Шампунь-кондиционер хорошо пенится, хорошо наносится и смывается с шерсти, не оставляя следов грязи. После использования шерсть стала мягкой и не пересушенной».

«Пенится шампунь не очень сильно, но ощущается, что промывает хорошо. Расход небольшой, что однозначно плюс. Ополаскивать тоже легко, смывается быстро. Запах не навязчивый, по мне очень приятный. При сушке я для себя отразила, что мылась собака не просто шампунем, а шампунем с кондиционером, шерсть такая нежная стала. Для первого применения я впечатлена».

Антибактериальный шампунь Wellroom

Ветеринары рекомендуют использовать для мытья животных шампуни с хлоргексидином, обеззараживающим кожу и шерсть. Шампунь подойдет для питомцев с проблемной кожей, склонной к дерматитам, и для здоровых животных для профилактики. После применения антибактериального средства исчезает перхоть, пропадает кожный зуд. Животное перестает чесаться, заживают мелкие раны. У некоторых собак из-за породных особенностей после стрижки остается длинная челка и «борода», которые требуют особого ухода из-за постоянной влажности. Шампунь с хлоргексидином отлично подойдет для промывания этой красоты, избавив питомца от лишних запахов и опасности инфекций.



Антибактериальный шампунь Wellroom получил только восторженные отзывы. Как заботливый доктор, он избавил животных с чувствительной кожей от зуда, перхоти, посторонних запахов и застоев в шерсти. Из «минусов» - чуть более жидкий, чем хотелось бы хозяевам. Больше претензий к нему нет: это настоящий спаситель в ситуациях, когда за шерстью любимцев требуется дополнительный уход.

«Аллилуйяяяя!!! Вот он, вот он, шампунь моей мечты!!! Он называется Антибактериальный шампунь с хлоргексидином. Наконец-то найдено средство для моего песика. Кожа собаки сильно проблемная, какие средства только не перепробованы. Атопический дерматит, как известно, вылечить невозможно. Смочила шерсть, намылила на один раз, смыла. Вытерла песика и отпустила в комнату. Чесание и зуд у него постоянный. И, знаете, что?! Он после мытья не чесался!! И самое главное - от собаки не было запаха мокрой шерсти. Я была оооочень удивлена. Ходила целый день, принюхивалась. Запаха нет от песика! Ура, это наш шампунь навсегда. Теперь только он. Огромное спасибо за такое чудесное средство для нашего питомца».

«Кошка, видимо, была такая грязная после ремонта, что первый раз даже не мылилась. Второй раз было уже лучше. Высохла, шерстка стала пушистая. Волоски прям каждый по отдельности, не слипшиеся. Пахнет приятно чистотой, но не резкий запах. Это огромный плюс. Мои руки после шампуня не сохнут. Ничем не пахнут. Для дальнейшего пользования я бы шампунь отметила. И рекомендовала бы».

Отмылась отлично и, главное, прошло раздражение на коже, которое появилось после весеннего тримминга. Опять же спасибо, наверное, хлоргексидину. Шампунь не утяжеляет и не облегчает шерсть, то есть в этом отношении абсолютно нейтрален. Большой плюс – отлично промыл «бороду» и «щеки», которые постоянно влажные и находятся в зоне риска по грибковым заболеваниям: после некоторых шампуней остается запах «грязной бороды», после Wellroom его нет. На утро после Wellroom шерсть опала, но не закаталась и не повисла».

«Консистенция понравилась, пенится хорошо, запаха практически не имеет, смывается легко, шерсть после использования не пушится, блестит».

Вчера наконец помыли нашу кису. Наша проблема - перхоть на спинке. Шампунь антибактериальный понравился, хотя соглашусь, что жидковат, много расходуется сразу. Запах приятный, нежный, смывается шампунь с шерсти хорошо. Кису высушили, шёрстка мягкая, перхоти пока нет (посмотрю на эффект в ближайшие дни, иногда она появляется не сразу). Кошка после мытья уснула, чистая и довольная».

Гипоаллергенный шампунь Wellroom

Гипоаллергенные средства для ухода за животными необходимы, если порода относится к аллергенным, и животному прописано мытье специальными мягкими шампунями. Отчеты о использовании шампуня-бальзама Wellroom с экстрактом алоэ во многом похожи на итоги тестирования антибактериального шампуня с хлоргексидином: участники отметили нейтральный запах, легкость «добывания» средства – оно жидкое, льется без усилий. Умеренная пена, без остатка смывается, после мытья шерсть блестящая и мягкая, нет раздражений и сухости на коже.

«Так как шампунь по консистенции достаточно жидкий, то течёт хорошо, не приходится выдавливать изо всех сил. На самом деле, когда одной рукой ты держишь собаку, чтоб она стояла, а второй пытаешься добыть шампунь, и все это в условиях ограниченного пространства - это действительно важно. Мылится неплохо и, действительно, убирает запах, хотя какой-то ярко выраженной отдушки я не заметила. Нам это прямо очень актуально! В остальном - будем продолжать».

«Упаковку - лучше бы, конечно, с дозатором, потому как пришлось мыть кошку вдвоём - она у нас очень не любит купаться, вырывается. Мылится нормально, не сильно, что позволяет смыть без остатка пену с шерсти животного. Кошка высохла, шерсть чистая, блестящая, мягкая».

«Хорошо пенится и отлично смывается. Это для собаки с длинной шерстью очень важно».

«Шерсть после него мягкая, шелковистая. Предыдущие домашние шампуни такого эффекта не давали. Только из салона нам выдавали подобный эффект. В общем, шампунь понравился. Без запаха, что, конечно, плюс».

«Шампунь не имеет резких запахов, хорошо пенится и легко смывает загрязнения. Он хорошо промывается с шерсти. После высыхания шерсть гладкая и блестящая. Будем использовать дальше!»

Шампунь-бальзам для лап Wellroom

Ох уж эти городские улицы! Любой собаке, да и хозяевам, было бы комфортнее гулять на природе, где нет агрессивных примесей в земле. Но реальность такова, что во дворах и на площадках для выгула собачьи лапы контактируют с грязью, которую трудно отмыть. Содержащиеся в ней реагенты раздражают нежную кожу подушечек. Осенью и ранней весной прогулки превращаются в квест с препятствиями, а возвращение домой – в аттракцион по отмыванию грязных лапок. Шампунь-бальзам с пантенолом уберет грязь и реагенты, восстановит кожу, не пересушивая ее. Как оценили продукт участники тестирования?

Наши пользователи максимально правдивы в своих отчетах и подробно описывают каждую мелочь. Поэтому высокая оценка продукции для животных не может не радовать. Запах шампуня-бальзама – нейтральный, комфортный, не химический. Качество мытья: промывает на совесть, в том числе труднодоступные места между пальцев, после помывки кожа на подушечках остается мягкой. Средство не густое, умеренно пенится и легко смывается, экономично расходуется. Единственный «минус»: отсутствие помпы-дозатора. После прогулки не всегда есть время на подготовку к мытью: хозяева действуют экстремально быстро, удерживая юркого питомца. Дозатор помог бы сократить время и усилия.

Отрывки из нескольких отзывов, наиболее полно раскрывших секреты ухода за любимыми лапами:

«Лапы довольны, собака ещё больше. Отрицательного влияния на ЖКТ пока не выявлено. Процесс применения мне очень нравится, запах приятный, ненавязчивый. Шерсть промывается между пальцев у собаки отлично. Однозначно порекомендую этот шампунь для лап знакомым и друзьям. И, наверно, прикупим даже себе пару флаконов на запас».

«Пахнет прикольно - жвачкой. Моет хорошо. Не сильно пенится, но это даже лучше. У меня пожелание - делать в банках с помпой, чтоб нажал и вылилось. Потому как моем лапы в хозяйственной раковине, собаку держу одной рукой, другой надо умудриться налить средство».

«Кстати, тоже отметила, что после мытья лап средством руки не сохнут. У меня очень кожа восприимчива к новым средствам, сразу кожа сохнет, а с этим нормально».

«Несколько дней подряд мою своему «мопсяхе» лапки после прогулки шампунем-бальзамом для лап. Какой же приятный запах у шампуня. Лапы у собаки становятся мягкими, нежными. Это так неожиданно, ведь кожа на лапах грубая и жесткая всегда была. Консистенция у шампуня подходящая, и не жидкая, и не слишком густая. Конечно, сам флакон хотелось, чтобы был с дозатором. Так как во время мытья собака крутится, а еще нужно успеть налить шампунь в руку. Да, кстати, о руках. Руки после шампуня - будто после хорошего крема. И приятный ненавязчивый аромат долго сохраняется на ладонях. Оформление у бутылки с шампунем интересное. Не яркое, не кричащее, цвета подобраны изумительно. Подробное описание на обратной стороне. Все ясно и понятно, как пользоваться».

«Хочу сказать, что очень им довольны. Со своей задачей, на мой взгляд, справляется на все 100%. Очень быстро и легко очищает как шерсть, так и подушечки лап. После мытья даже полотенце остается абсолютно чистым! Запах очень приятный и не резкий. Будем с удовольствием и дальше продолжать им пользоваться!»



«Несколько лет пользуемся специальным жидким мылом для собачьих лап. Теперь перейдем на Wellroom. Поскольку: 1. Отмывает шерсть очень хорошо. 2. У Фани с возрастом стали сохнуть подушечки лап из-за уличных реагентов, особенно весной, вплоть до трещин. Поэтому весной всегда мажем ей лапы жирным кремом. После мытья Wellroom крем не нужен – подушечки мягкие. 3. А у Глаши на лапах очень мягкая шерсть, склонная к колтунам. На удивление после мытья Wellroom лапы можно не расчесывать, шерсть не колтунится. 4. Средство не сильно мылится, соответственно, помывка происходит быстрее. Ну, а вкусный запах средства и объем бутылки – приятные бонусы. Кстати, отсутствие дозатора не напрягает – средство не слишком густое, легко выдавливать».

«Шерстинка к шерстинке. Ни песочка, ни соринки. Кожица - чешуйка к чешуйке. Мяяяконькие. На наши лапки-тапки расход микроскопический. Короче, одни удовольствия».

Средство для уборки и дезинфекции Wellroom

Любой владелец домашних животных скажет вам: ежедневные прогулки – это малая часть физической нагрузки! С ней вполне сравнится уборка, особенно если в доме щенок, или сразу несколько животных. Любознательный питомец может что-то погрызть и разнести это по дому: разлить, влезть лапами и оставить отпечатки, облизать или распотрошить… А если с питомцем гуляли дети, а потом «нечаянно» не промыли лапы как следует, дом накрывает вселенская катастрофа милых грязных следов. Кошки и щенки могут неаккуратно пользоваться лотками и пеленками – да мало ли поводов для ежечасной уборки у хозяев!

Средство для уборки и дезинфекции Wellroom собрало рекордное количество отзывов по итогам тестирования. Это неудивительно: купание питомцев происходит редко, зато не по разу в сутки хозяева моют пол и затирают пятна. Концентрат для уборки понравился всем участникам. Изумительный запах лаванды, экономичное использование – всего один колпачок на ведро воды, идеальная борьба с загрязнениями любых поверхностей: паркет, ламинат. К тому же происходит качественная дезинфекция: устранение запахов и микробов. Средство не сушит кожу рук и безопасно для животных, не оставляет разводов. Отчеты о мытье пола оказались самыми содержательными и интересными!

«Собачьи следы - по сути уличная непромытая пыль и вода - с ними средство справилось также отлично. Небольшой спойлер к следующему продукту от Wellroom - с началом применения средства для мытья лап проблема частично отпала, лапки стали значительно чище».

«Средство использовала без разведения, нанесла на губку, помыла лоток, и пол вокруг него. Имеет приятный аромат лаванды, не резкий, не противный. Прекрасно всё отмывает. Кошка с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Сразу же после того, как я закончила, побежала в туалет, даже не нюхала ничего рядом. То есть, у меня создалось впечатление, что запах наоборот ещё больше её привлёк».

«Разбавила водой, один колпачок на пять литров. Помыла лоток, пол вокруг лотка, а потом и пол во всей комнате. Пахнет очень хорошо и ненавязчиво, ламинат в порядке, смывания средство не требует. Лёгкий запах никакого дискомфорта у кошки не вызвал».

«Очень понравился запах лавандовый. Объем 900 мл. На этикетке полная информация о товаре. Радует то, что данное средство для уборки без хлора. Хорошо отмывает загрязнения на светлом полу. Не липкий пол после мытья!»

«Объём 900 мл, думаю, такого количества хватит надолго. Запах очень приятный. Если его использовать на постоянной основе, запаха от собаки будет значительно меньше, а может и вовсе не станет. После мытья на ламинате и плитке разводов не осталось, вообще никаких пятен нет, босыми ногами ходить приятно. Хочу заметить, что делала уборку без перчаток. Руки от средства нисколько не пересохли, даже стали мягче».

«Когда в доме две собаки, а одна из них больше похожа на пони в шубе, уборка превращается в ежедневное развлечение. Wellroom с первого взгляда порадовал объемом. 900 мл должно хватить надолго. На этикетке состав читаемый. Средство без хлора, что актуально для владельцев животных. Запах приятный, не резкий. Пол отмылся отлично. Даже светлый ламинат, который в это время года печален даже после влажной уборки, повеселел и засиял. Смывания средство не требует. Некий лавандовый флер присутствует в квартире пару часов, создает ощущение свежести».

«Пенится умеренно - самое то, что нужно. После уборки по всей квартире приятный, ненавязчивый аромат лаванды».

«Средство мне понравилось. Во-первых, не создает огромного количества пены. Во-вторых, очень приятный и ненавязчивый запах, который не нужно специально проветривать. В-третьих, на одну уборку нужно совсем немного средства, бутылки должно хватить надолго. А также очень понравилось то, что средство можно использовать для разных целей: как для мытья полов, так и для точечной уборки за животным. Данным средством осталась довольна!»

«У меня кроме двух собак есть две кошки персидских. Одна в лоток ходит нормально, вторая постоянно садится мимо, и запах возле лотка бывает соответствующий. Помыла антибактериальным средством - запах ушел. Средство отличного качества».

«Для чистоты эксперимента, я решила просто помыть пол шваброй, не прилагая усилий. Отмылось легко, тереть не приходилось».

«Нахожусь в постоянном поиске средства для уборки, которое не оставляет разводов на чёрном цвете. WellRoom опробован - нареканий нет! Разводов не обнаружила ни на светлом, ни на тёмном ламинате ... и на кафельной плитке в санузлах кстати».

Итоги тестирования продукции Wellroom оказались впечатляющими. Все средства получили, в основном, положительные оценки пользователей U-mama.

Полы засияли и «повеселели», как пишут участники, у питомцев чистая шерстка и лапки. Отличным бонусом стали антибактериальные и гипоаллергенные свойства средств, позволяющие экономить на лечении животных и избавляющие домашних любимцев от дискомфортных ощущений.

Пользователи отметили и подробно описали, как одно средство Wellroom дополняет другое, поэтому выгодно иметь дома всю линейку продуктов.

У шампуней и средств для дезинфекции поверхностей нейтральный запах, не привлекающий внимание животных, они обеспечивают высокий результат при умеренном расходе.

Благодарим всех участников нового тестирования за подробные отчеты, желаем вам и вашим питомцам здоровья и энергии: пользуйтесь качественной продукцией, получайте удовольствие от жизни с пушистым комком счастья!