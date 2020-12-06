Джек-рассел-терьер в вашем доме

Практически каждому горожанину хоть раз в жизни в голову приходит гениальная идея завести собаку. Кто-то ее быстро отметает, а кто-то идет дальше и начинает выбирать породу. Чаще всего он хочет завести (цитируем: «не крупную, шерсти немного, чтоб детей любил и чтоб гулять с ним было весело»). И определенный процент наших граждан на этом этапе, на свою беду, вспоминают фильм «Маска» и забавного песика Майло, не подозревая, что вот-вот попадёт в лапы всемирного заговора обитателей лесных нор. По крайней мере, мы не можем найти другого объяснения популярности джек-рассел-терьера среди обитателей мегаполисов по всему миру.

Но давайте, как мы любим, обо всем по порядку. Начнем с начала, то есть с викторианской Англии, а конкретно – с образа жизни англиканских викариев.

Работа викарием в 19 веке была необременительной. Поступить на должность мог любой, лишь бы университетское образование имелось. А доход был фиксированный, не зависящий от качества работы с паствой. Поэтому викарии на службе не утруждались, даже проповеди сами не придумывали, а покупали готовые сборники. И все свободное время, коего было не просто много, а очень много, тратили на хобби.

Хобби были разные: каждый развлекался в меру своих умственных способностей и интересов. Например, лекстерширский священник Эдмунд Картрайт изобрел механический ткацкий станок, начав промышленную революцию в Британии. Другой преподобный отличился тем, что написал историю непристойных анекдотов. Некто Уильям Кларк так вообще придумал пляжный отдых.

Не отстал от коллег по цеху и заядлый охотник, преподобный Джек (он же Джон) Рассел из Девона. Мечта у него была: вывести такого терьера, при виде которого все норное зверье сразу в обморок падало, само себя ловило и в охотничьи трофеи превращалось.

Отдался Джек Рассел своей мечте со всей страстью. И, потратив энное количество лет, а по завистливым сплетням соседей-охотников, и бОльшую часть приданого супруги, пастор своего добился. В псарне его теперь обитали терьеры, в описании которых без слова «очень» не обойтись: очень активные, очень настойчивые и очень сообразительные в вопросах добычи норного зверя.

Такие «очень терьеры» понравились всем соседям-охотникам, и местным норным зверюшкам жить стало печально. Но еще печальнее им стало, когда за дело взялись последователи пастора.

Сам преподобный Рассел не очень приветствовал у своих терьеров злобу к зверю. А вот его последователи в улучшении породы попользовали множество разных пород: и предков бультерьеров, и такс, и вельш-корги. В итоге часть джек-расселов стали еще и не добрыми по отношению ко всему живому, что меньше их по размеру.

Так продолжалось аж почти до конца XX века, когда наконец джек-рассел-терьера и его разновидность парсон терьера приняли в международную кинологическую федерацию.

Так джек-расселы расселились у охотников по всей Европе, Америке и даже добрались до Австралии. И вот тут-то, на наш взгляд, и созрел всемирный заговор лисиц, грызунов и даже австралийских вомбатов. Цель этого заговора – выселить джек-расселов из леса, а способ давно отработанный: как известно, стоит какой-нибудь породе появиться в кино, как их тут же начинают покупать горожане, не обращая внимания ни на размеры, ни на особенности характера.

Думается нам, за воплощение идеи взялись американские сурки. Ведь как раз к этому моменту по всему миру отгремел голливудский шедевр под названием «День сурка». И, видимо, у сурков в закулисье Голливуда остались нужные знакомства. Поэтому в фильм «Маска» попал не золотистый ретривер, как планировалось изначально, а джек-рассел Макс.

План сработал: после выхода на экраны «Маски» джек-расселлы из британских лесов и австралийских эвкалиптовых саванн перебрались на диваны доверчивых горожан.

И что они с этими диванами делают, как вы думаете? Да все то, чего хотел от них преподобный Рассел и его последователи:

- Неутомимо ищут жертву и (вариант первый) - удерживают её на месте с помощью облаивания до прихода хозяина (вы же помните, что они неутомимы, и обнаружив жертву часов в 10 утра среднестатистический джек вполне удержит ее таким способом до вашего возвращения с работы часов в 7 вечера, не обращая внимания на проклятия соседей); или же (вариант два) – уничтожают её (неутомимо и не обращая внимания на то, что в норе оказался вовсе не грызун, а, например, нежно любимые вами кроссовки).

- Целеустремленность. Если джек-рассел не найдет жертву в диване, он обыщет всю квартиру. А так как терьер – собака норная, а норы могут быть где угодно, то джек обыщет и пол, и стены, и, возможно, потолок (про неутомимость даже напоминать не будем).

- Тут еще стоит вспомнить, что джек-рассел – квинтэссенция терьера, т.е. обладает и таким качеством, как настойчивость, возведенная в ранг упертости. Ну, сами подумайте, куда терьеру без нее: без упертости не вытащить из норы лису, которая вытаскиваться вовсе не желает. Поэтому если джек-рассел решил, что под вашим наборным паркетом завелся грызун, то его не остановят ни запреты, ни наказания: наборный паркет будет разобран (снова вспоминаем его неутомимость и целеустремленность).

- Отсюда же растут ноги абсолютной самостоятельности джек-рассела. Если он решил поохотиться, ну или погулять, или поесть, или попрыгать, или сами–решите–что, он это будет делать. Несмотря на ночь, день, гостей, сдачу испытаний, выставку или сами-придумайте-что. Потому что это «очень терьер».

- И еще одна важная особенность джек-рассела. Мы часто говорим о том, для какой работы была выведена та или иная порода. Но часто эта их работа осталась в далеком прошлом.

А вот джек-рассела и сегодня нередко используют по прямому назначению (иллюстрация тому - видео в конце - ферма в США, начало XXI века). А значит, все его рабочие инстинкты вовсе не покрылись пылью истории.

Вы скажете, ну что за ужасы, такая милая собачка! Конечно, милая! Джек-рассел - отличная собака даже для пенсионеров! Не верите? Тогда перенесемся в наш Екатеринбург.

Есть у нас в городе женщина–легенда, историю которой передают из уст в уста местные кинологи, расскажем и мы ее. Жила–была дама не юных лет. И грозила ей операция на коленном суставе. Но даме очень не хотелось ложиться под нож хирургу. И врач посоветовал – тогда гуляйте. Неторопливо, недолго, но регулярно. Может, поможет. Муж у дамы – человек занятой, выгуливать ее не мог. Значит, надо завести собачку, ну помните, ту самую, из начала нашего повествования – небольшую и веселую. И кто-то, чьё имя история не сохранила, посоветовал завести даме джек-рассела. И дама начала гулять!

И как гулять! Весь день напролет: с утра мчалась к дрессировщику по общему послушанию. Потом перебиралась на площадку для аджилити (это спорт с собаками такой, в котором хозяин и собака носятся до изнеможения). А потом дама вела своего песика в парк. Чтобы он просто побегал с другими собачками и устал. За две тренировки джек-рассел, видите ли, не утомлялся. Дама заметно омолодилась, загорела, про операцию забыла, не до ноги ей стало. И более того, даму эту до сих пор можно увидеть на собачьих площадках, и джек-расселов теперь у нее два… Так что сами понимаете, и пенсионеры с джек-расселом справляются.

Ну а нам пора резюмировать. Джек-рассел-терьер - ваша порода, если:

- Вы - охотник.

- У вас дома и так руины, поэтому наличие джек-рассела ничего не изменит.

- Вы обладаете неограниченным количеством свободного времени, которое готовы посвятить собаке.

Иначе лучше не надо. Купите Энциклопедию собак. Там, кроме джек-рассел-терьера, еще примерно 400 пород.

Ну и в конце - обещанное видео. В нем вы увидите не только джек-расселов, но и других мелких терьеров. Видео наглядно демонстрирует, для чего были выведены эти породы (слабонервным не смотреть совсем, всем остальным – не советуем смотреть целиком):

На всех фотографиях - Брюс Гектор Уэйн.

