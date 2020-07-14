Если вы хотите завести бигля и присматриваете, какого купить щенка, обязательно прочтите наш материал об этой породе. Просто чтобы быть готовым к особенностям биглей и потом на собаку не обижаться.

Часто в энциклопедиях описание породы собаки дают общими словами. А мы расскажем о нюансах, о которых редко говорят, но которые свойственны породе исторически, именно по тому, для какой цели она была выведена.

«Щенков биглей создали такими милыми, чтобы мы их сразу не поубивали»

Заводчик биглей

«Хочу эту лапочку», — говорит жена, накормив мужа вкусным ужином и тыкая в картинку милейшего на свете создания с карими глазками, милой подводочкой под ними и бархатными ушками. Муж ужином доволен, а потому благосклонно сморит на фото очередной мечты жены и думает — «А чего, в семье должна быть собака! Дети должны расти с собакой!». Муж кивает: «Погугли, жена». Жена открывает энциклопедию собак и взахлеб читает: «Это бигль, отличный компаньон, дружит с детьми, дальше немного истории породы, охотник, это не интересно. И снова сплошные плюсы: не крупный, веселый, умный».

И вот эта счастливая семейная пара едет за щенком бигля, пропустив то самое, заветное слово, с которого, по идее, должно начинаться описание этой породы в любой энциклопедии.

Бигль — это охотник — должно быть написано крупными буквами и в каждой строчке. Так как именно этому подчинена вся жизнь бигля. И его нежный, устремленный на вас взгляд — вовсе не признак обожания, а ласковая (бигль по сути то своей добряк) просьба пойти на охоту.

Не хочешь на охоту? — спрашивает взглядом бигль, — ну и не надо, в твоей квартире тоже полно дичи! Обувь — это дичь. Стул — это тоже дичь. Шторы, обои, носки, ваше любимое платье — дичь, дичь и еще раз дичь!

И как может быть иначе, ведь вся история этой породы — история охоты. Его единственной задачей со времен Древней Греции (по одной версии) или средневековой Англии (по другой версии) было найти зверя и загнать его. И неужто кто-то наивный думает, что милый щенок, предок которого сопровождал рыцарей Круглого Стола в поисках Святого Грааля, откажется от своей миссии. Нет. Святой Грааль до сих пор не найден! И каждый хозяин бигля знает, что именно его пес этот Святой Грааль продолжает искать. Именно поэтому умудренные опытом биглеводы, потратив энное количество времени в поисках своего любимца по зарослям и соседним паркам, бигля предпочитают с поводка не отпускать.

Но продолжим об истории породы, ибо в ней кроется все самое интересное, что может сотворить ваш бигль сегодня.

История породы бигль

Жил был себе средневековый бигль, Грааль искал. А потом кому-то умному пришло в голову, что забавно было бы, чтоб вся свора охотничьих собак помещалась в корзинке. И бигли резко уменьшились. А теперь представьте. Охотники при выезде пихали их в перчатки, в корзинки и карманы. Их даже называть стали Glove Beagles — перчаточный бигль то есть. На охоте их из перчаток — корзинок вытряхивали и неслась несметная толпа биглей за кроликами — зайцами, да прочей мелочью.

А с математикой у средневековых рыцарей так себе было. И когда после охоты они свою свору в корзинки и перчатки собирали, то некоторых забывали. Тем, кого забыли, дорогу в замок самим искать приходилось… или — живи в лесу как хочешь. Потому бигли стали сильно самостоятельными, жизнь заставила.

И нам кажется, до сегодняшнего дня дожили как раз потомки вот этих забытых. Потому что изощренности ума бигля, когда ему что-то надо, любой позавидует. Не верите, посмотрите видео в конце статьи.

Да и хозяев бигли не сильно то любили и запоминали: зачем, если в любой момент в лесу забыть могут, а там, глядишь, и другой замок подвернется. Так что о привязанности к хозяевам у этих собак тоже особо говорить не приходится. Точнее, так: бигли хозяина очень любят, пока дичь не учуют. А там — как получится. Может, этого же хозяина будут дальше любить, а может какого-нибудь другого.

И еще одна особенность современных биглей там же кроется — в истории. Где охотничьи собаки жили? Правильно, на псарне. Толпой. А там устраивайся, как хочешь, в меру своей наглости и разумения. Тут выгрызи, оттуда соломы наворуй. Так и современные бигли себя ведут. Устраивают в вашей двухкомнатной псарне местечко поудобнее. Лучше на диване. Желательно обложившись внутренностями от кресла. А еще неплохо с дырой в двери, чтоб обзор был.

В общем, основные вехи истории бигля мы изложили. Дальше уже не интересно. Их делали то крупнее, то быстрее, то медленнее, в общем, всяко меняли под нужды охоты.

Так что давайте уже вернемся к нашей гипотетической семье новообращенных биглевладельцев. Умиление глазками и ушками быстро закончилось. И настал момент прозрения.

Как ведет себя бигль?

— бигль крушит дом (ну вы же помните, дичь, дичь и еще раз дичь. Плюс любовь к самостоятельно устроенному комфорту);

— бигль на улице всегда хочет убежать (Святой Грааль ждет его. Ну или, как минимум, кролик какой-нибудь );

— бигль не хочет учить команды. Он же самостоятельный, а хозяин очень часто глупости требует!

— бигль не веселый. Бигль хочет на охоту. Желательно круглосуточную.

Поэтому жизнь нашего семейства стала протекать очень по ЗОЖевски: утром — качественная пробежка вокруг района. Днем — вместо обеда — мини пробежка. Вечером — еще одна качественная пробежка и занятие с собачьим тренером, который, томно вздыхая, объясняет, что через год-два все получится, и бигль будет послушным. Наверное.

Кстати, муж стал много работать. Ведь это рыцарям в замке хорошо: надо ремонт в псарне делать — увеличил подать и делай. А нашему мужу все самому приходится. А еще они превратились в семью нинзя, а как иначе проскользнешь мимо соседей, которые бигля не любят. Потому что бигль в отсутствие хозяев не нашел охотничьий рог и вместо него зовет хозяина, непонятно куда ушедшего, на охоту своими собственными силами. А вокальные данные у бигля ох как хороши. Вполне себе вместо рога сойдут.

Зато улучшились отношения с семьей. Сестра брата с гиперактивным племянником стали самыми долгожданными гостями. За день общения племянника и бигля последний уматывается так, что может проспать весь следующий день. А это, знаете ли, настоящее счастье.

Скажете, чего-то сгущаем мы краски. Ну, если только чуть-чуть . Все это вы найдете и в обычной собачьей энциклопедии, если будете ее правильно читать. Так что же, бигля нельзя заводить никому кроме охотников? Почему, можно.

Вот вам реальный отзыв про бигля от нашей юмамы Татьяны (ник Oper), владелицы красивейшего Бинго:

Бигль появился нечаянно. Я не читала о породе вообще. Случайно заглянула в тему про щенков бигля, какой-то собачий бог мне сразу подкинул фото моего биглесына. И ёкнуло, и звякнуло в голове. Когда мы везли щенка домой, мама моя прочитала про бигля и сразу позвонила — он будет рыть, выть и грызть. Так и есть.

Перечень охотничьих трофеев Бинго можно перечислять бесконечно. Самый-самый запомнившийся: туфли перед новогодним корпоративом. А вот стельки — до сих пор предмет фетиша Бинго. Гости могут прийти в обуви, а уйти в ней же, но без стелек. Украдёт и спрячет.

Это прямо породное качество — красть и прятать. Булка хлеба может быть зарыта в диван. Копыто под подушкой находила. Коробку Рафаэлло рассовал всем под подушки.

Но все равно люблю его: за золотой характер пацифиста. За весёлый нрав в любое время дня. За аппетит, никогда не заканчивающийся на тарелке корма, но презирающий сосиски. За уши, которые ночью можно погладить и уснуть ещё крепче, за нос, который утыкается в ноги и, вздыхая, он устраивается поудобнее где-то на тебе. И он дрессируемый, нашему «рядом» любая овчарка позавидует! Но Бинго абы что выполнять не будет, сначала думает, а потом выполняет команду.

Так что бигль — это ваша собака, если вы:

— готовы к долгим ежедневным прогулкам;

— готовы потратить энную сумму и время на тренировки, а при этом обладаете недюжим терпением;

— готовы к ущербу, который неминуемо будет нанесен вашей квартире.

Иначе лучше не надо. Купите Энциклопедию собак. Там, кроме бигля, еще примерно 400 пород.

А вот и обещанное видео (смотреть с 1:13):

Фотографии в статье: Татьяны (ник Oper), сайт pexels.com