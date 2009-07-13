Это всего лишь собака, но… я впервые увидела, как плачет мой муж

Год назад на ю-маме кто-то выложил такой стих про собаку:

У меня была собака,

Я ее любил.

Она съела кусок мяса,

Я ее любил.

Она писала на коврик,

Я ее любил.

Она тапочки порвала,

Я ее любил.

И сказал я той собаке:

"Видишь, все терплю".

И ответила собака:

"Я тебя люблю!"

Я сразу кинулась тебя обнимать, целовать в мокрый нос. Мы купили тебя на птичке в 2001 году. Купили случайно. Шли на электричку и увидели, как тебя продавал какой-то ушлый паренек, вернее нет, увидели коробку со щенками разных пород, возраста и веса, ты была самой худой и страшной.

Заплатили мы за тебя 280 рублей. Это были все наши деньги. В электричке мы ехали зайцами, а ты лежала у меня под кофтой и сопела. Далее ты отказывалась есть, ослабела. Но мы выходили тебя и ты стала щенком, красивым и дурашливым.

Ты съела мои парадно-выходные туфли, очки, а однажды стащила со стола замороженный окорочек и сунула его за батарею, чтобы разморозился. Хотела схомячить втихую, но мы его изъяли, он был у нас один на всех.

Потом родилась Соня и ты тащила меня за край халата от таза с пеленками, когда дочь плакала в кроватке, а я к ней не подходила.

В 2004 ты спасла Соню от гибели. Сбила Соню с ног и сама кинулась под автомобиль с неадекватным водителем. Мы снова выхаживали тебя. Я носила тебя на улицу на руках месяц. Пока однажды не поняла, что ты просто вошла во вкус и притворяешься, на самом деле лапы зажили и ты прекрасно можешь ходить сама. После этого мы с мужем называли тебя Хитрюгой.

Когда я ждала Савелия и рыдала в ванной от проблем, ты сидела рядом, положив голову мне на колени и слизывала языком слезы. В глазах было такое сочувствие и понимание.

Мне не страшно было спать в палатке на глухом озере, ты всегда была на страже.

Что-то ты последнее время стала плохо кушать. Надо сводить тебя к доктору. Хотя может это жара так на тебя действует? Я в жару тоже плохо ем.

Что? уже 6? Пора мой друг идти на улку. Привычным движением вставляю ноги в тапки, шлепаю в коридор, зевая. Хм, опять куда-то делся поводок. И ...понимаю, что поводка нет.

Мысли вдребезги, этот ком в груди опять набух. Мы похоронили тебя вчера. Вместе с поводком, миской и ошейником.

Прости нас. Прости за все. Прости, что не смогла спасти тебя, я делала все, вставала в 4 утра, ставила тебе капельницу, но ты угасла за 5 дней, 5 мучительнях дней. Я слышу стук коготков, мне кажется, ты лакаешь воду. Верю в то, что время - лучший лекарь и не знаю, как сказать детям, что ты больше не придешь.

Утром Савелий плакал и просился "гулять с бабакой". Ты была одной из нас, а мы были семьей.

Жаль, что я каждый день не говорила, как я тебя люблю, но я хочу верить, что ты это знала!

Верю, что все собаки попадают в рай.

Уйди боль.

Прости, Магда.