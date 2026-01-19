«Я боюсь заказывать клининг»: разрушаем мифы и зовем клинера в первый раз

erid: 2VtzquceYmH

Клининг – топ-услуга нашего времени. Молодые семьи, занятые предприниматели, активные слои населения, особенно в мегаполисах, слабо представляют жизнь без профессиональной уборки. И дело не в лени или желании чрезмерных трат. Просто клининг меняет быт, и меняет его в лучшую сторону.

Что такое клининг и в чем его суть

Разберем все по порядку. Нам важно, чтобы ваш первый заказ клининга был понятным и комфортным, поэтому за экспертным мнением мы обратились к Ирине Сучковой, технологу московской клининговой компании CleanOn.

Начнем с сухих определений. Клининг — это профессиональная уборка. Обычно речь идет о работах с использованием специализированного оборудования, профессиональных моющих средств и согласованных регламентов.

Клининговые компании работают по четким чек– листам (зависит от компании), несут ответственность за качество услуги и подбирают методы уборки под конкретные условия. Обычно учитываются тип помещения, степень загрязнения, наличие детей, домашних животных или чувствительных поверхностей. Пока все просто, не так ли?

Какой бывает клининг

Клининг – это категория услуг, в которой есть свои направления и специализации:

· Поддерживающий клининг — это то, что нужно делать регулярно, чтобы поддерживать чистоту. Как часто? Раз в неделю, но вы можете определить свою периодичность.

· Капитальная уборка — более глубокая и трудоемкая услуга. Она проводится реже и требуется в ситуациях, когда помещение долго не убиралось, после ремонта, перед переездом или сдачей недвижимости.

· Также отдельно выделяют уборку после ремонта, мойку окон, химчистку мебели и ковров, но базовыми для большинства клиентов остаются именно поддерживающая и капитальная уборка.

Что входит в услугу поддерживающей уборки

Поддерживающий клининг подходит для квартир, домов и офисов, где уборка проводится регулярно. Его цель — сохранить чистоту и порядок без глубокого вмешательства.

В рамках поддерживающей уборки клинеры протирают пыль с доступных поверхностей, мебели, подоконников и техники. Полы пылесосятся и моются с учетом типа покрытия. На кухне очищаются рабочие поверхности, раковина, плита и фасады мебели снаружи. В санузле проводится уборка сантехники, зеркал, смесителей, удаляются легкие загрязнения и налет. Также уделяется внимание прихожей, зеркалам и выключателям.

Такая уборка не предполагает разбор шкафов, мытье окон или очистку застарелых загрязнений — это важно учитывать при выборе услуги.

Что входит в капитальную уборку

Капитальная уборка – это комплексно, с устранением застарелых загрязнений и уборкой труднодоступных зон. Она дольше, сложнее, дороже.

В ходе капитальной уборки клинеры очищают плинтусы, дверные коробки, труднодоступные углы, тщательно моют кухонные поверхности, могут чистить бытовую технику изнутри (духовку, холодильник, вытяжку — по договоренности). В санузле удаляется известковый налет, очищаются швы плитки, сантехника обрабатывается более глубоко. Часто в капитальную уборку включается мытье окон и балконов.

Именно капитальный клининг позволяет вернуть помещению ощущение свежести и «нового» пространства, но он стоит дороже и занимает больше времени.

Чек–лист по выбору клининговой компании

Может ли клининг разочаровать? Да. Будем откровенны, ваши эмоции и результат зависят от исполнителя. Поэтому выбрать тех, кто не разочарует – ваша первостепенная задача.

Сначала смотрим на перечень услуг и стоимость. Перечень должен быть понятным, а цены – фиксированными. Уточните, какие средства и оборудование используются, подходят ли они для детей и домашних животных. Важно, чтобы клинеры работали по чек– листам и проходили обучение.

Не лишним будет определить сферы ответственности. Отлично, если компания отвечает за результат и сохранность имущества. Вишенкой на торте должны стать положительные отзывы о работе клинеров.

А нужен ли мне клининг?

Многие задумываются о клининге только тогда, когда ситуация с уборкой становится критичной. На самом деле услуги клининговой компании — это не признак беспорядка, а инструмент, который помогает упростить повседневную жизнь и снизить нагрузку.

Первый явный сигнал — нехватка времени. Если уборка постоянно откладывается на выходные, а вместо отдыха вы занимаетесь пылесосом и тряпками, клининг позволяет вернуть это время себе, семье или работе. Дом остается чистым без необходимости жертвовать личным пространством и силами.

Второй признак — ощущение, что чистота держится недолго. Даже при регулярной самостоятельной уборке пыль быстро возвращается, в ванной появляется налет, а кухня теряет свежий вид. Профессиональный клининг более системный: клинеры убирают зоны, которые часто упускаются из виду, благодаря чему результат сохраняется дольше.

Еще один показатель — физическая усталость или дискомфорт от уборки. Мытье полов, сантехники, плитки и труднодоступных мест требует сил и времени. Если после уборки вы чувствуете особую усталость или раздражение, пора выделить бюджет на клинера. Клининг – это ведь еще и про ментальное здоровье.

Клининговые услуги – маст-хэв для семей с детьми и домашними животными. Поддерживать порядок в таких условиях сложно, а регулярная профессиональная уборка помогает сохранять чистоту без постоянного напряжения.

Клининг — это не просто про чистоту, а про качество жизни. Он освобождает время, снижает уровень стресса и позволяет наслаждаться домом как местом отдыха, а не рутинной работы.

Советы тем, кто заказывает клининг в первый раз

Перед первым заказом стоит честно оценить состояние помещения и выбрать подходящий вид уборки. Если квартира долго не убиралась, лучше сразу заказать «капитальный» формат.

Заранее обсудите с менеджером все нюансы. Не стесняйтесь, расскажите про зоны, на которые стоит обратить особое внимание. Есть деликатные поверхности – тоже расскажите. У вас дети или домашние животные, и средства должны быть особенно безопасными – обязательно поставьте клинеров в известность. Не бойтесь задавать вопросы. Клининговый сервис материально заинтересован в вашем доверии и комфорте.

Во время уборки вы можете находиться дома или уйти по своим делам — как вам удобнее. После завершения работ рекомендуется принять результат и при необходимости сразу сообщить о замечаниях.



