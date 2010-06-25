Как хороши, как свежи были розы…

Почему так сладко пахнут розы,

Принося сумятицу в сердца?

Аромат цветов рождает грезы,

Душу будоражит без конца.

Сколько шарма, прелести, изыска,

Сколько силы в царственном цветке!

Лишь шипы – защита зоны риска –

Оставляют след свой на руке.

Розовый букет прекрасный свежий

Восхищает и волнует кровь.

Только аромат цветочный, нежный

Лишь в саду готов дарить любовь.

Т. Лаврова

Признайтесь, ну кто хоть раз не получал в подарок или не покупал самостоятельно розу в горшке? А что было потом? Несмотря на все ваши заботы – полив, подкормки, опрыскивание, танцы с бубнами, растение стало чахнуть на глазах: листья почернели и отвалились; опали, так и не раскрывшись, многочисленные бутоны; завяли и осыпались цветы. Еще какое-то время ваша роза боролась за жизнь, выпуская слабые безжизненные побеги, а потом сдалась и тихо ушла… Грустно, обидно. Жалко. Но именно так и было задумано изначально.

Что же, скажете вы, не стоит даже и пытаться?

Стоит, еще как стоит. Нужно лишь знать несколько небольших секретов.

Дело в том, что горшечные розы по сути – это букеты в горшках. Да они радуют глаз на полках в магазине и пару-тройку дней после покупки. Но они совсем не предназначены «жить вечно». Покидая влажную, теплую и ярко освещенную оранжерею, где была произведена выгонка, эти розы испытывают сильнейший стресс, оправиться от которого, увы, могут уже не всегда.

Однако не все так печально. Если вы всерьез готовы заняться розами, перепрограммируя их на долгу жизнь у себя дома, а потом возможно и в саду, если согласны уделять ей особое внимание, не в обиду остальным растениям, если розы вам по душе – можно отправляться за покупкой прямо сейчас.

Итак, выбираем розу

Прежде всего обратим внимание на стебли. Они должны быть крепкими, зелеными, с гладкой неповрежденной корой. Листья, безусловно, – без признаков заболеваний. Цветы и бутоны. Тут возможны варианты. Если большинство бутонов еще не раскрылось, значит, растение еще истратило не все силы на цветение: у него больше шансов благополучно адаптироваться в ваших условиях. Если цветки уже вянут, а листва не опадает и выглядит свежей, это тоже хороший признак – перед вами растение с хорошим запасом прочности: цветение в экстремальных условиях (а именно такие условия на магазинной полке) его не слишком истощило. Конечно же всегда хочется взять самый пышно цветущий кустик. Покупка розы, пожалуй, как раз тот самый случай. Не картошку все-таки выбираем, а цветок. В общем, покупайте тот, который «на вас смотрит».

Иногда в магазинах встречаются совсем крошечные розы в 5-сантиметровых горшочках, у которых цветы едва ли не больше этих самых горшков. Так и хочется спросить – а в чем подвох? Подвох в том, что такими малышками эти розы не останутся. Взрослые миниатюрные розы современных сортов вырастают до 25-30 см. Сорта предыдущих поколений могут достигать высоты в 40-45 см. Высота взрослых роз патио – 40-50 см.

Покупку, разумеется, нужно хорошо упаковать и доставить домой в целости и сохранности.

Вместе с розой не забудьте купить и землю для пересадки. Учтите, что землю лучше взять специальную – для роз. Питательность обычных торфяных грунтов для розы недостаточна. Лучше выбрать такую смесь, в состав которой входит гумус. Или приобрести отдельный пакет гумуса, чтобы потом смешать его с торфяным грунтом.

Игра на вашем поле

После покупки, если вы выбрали розу не в качестве недолговечного букета, любоваться ею вам предстоит совсем недолго: день-два, но самое верное и правильное – удалить все цветки и бутоны с растения сразу же. Заодно примерно на половину укоротите побеги и обрежьте листья – в зависимости от их состояния все или почти все, оставив лишь самые плотные. Зачем? А затем, чтобы дать растению возможность сэкономить силы и начать приспосабливаться к условиям вашего жилья.

При покупке вы вероятно заметили, что иногда в горшке сидит не одно растение, а несколько. Нужно ли их рассаживать по разным горшкам при пересадке? На первый взгляд кажется, что вместе они смотрятся лучше – куст гуще, сильнее, декоративнее. Но не надейтесь, что и цвести они станут в несколько раз обильнее. Мешая друг другу, они будут бороться за место под солнцем: хуже цвести, чаще болеть, образовывать много слепых побегов и т.п. Лучше и правильнее будет рассадить растения по разным горшкам.

Сильно сплетенные корни роз хорошо разделяются под струей воды. Старый грунт с корней лучше смыть весь. Если корни сильно повреждены, обработайте их стимулятором корнеобразования. Емкость для одного растения не должна сильно превышать по объему того горшка, в котором вы купили целый «букет». Корни должны быстро освоить весь земляной ком, чтобы в дальнейшем у вашей красавицы не было проблем.

Очень важен для роз грунт, в котором им предстоит жить. Он должен быть максимально питательным. Хорошо взять садовую землю и компост, смешать их в равных количествах и добавить к готовой торфяной смеси «Роза». Сюда же не будет лишним и гумусное удобрение.

После пересадки опрыскайте розу раствором поддерживающего препарата – «Эпином», «Цирконом», «Крезацином», и обязательно накройте, создавая мини-тепличку, пакетом, банкой или пластиковой бутылкой. Если есть тепличка – поместите растение туда. Укрытие не должно быть полностью герметичным, проветривайте 1-2 раза в день тепличку, чтобы не создавались условия для развития бактериальных и грибковых заболеваний. Если все же плесень вдруг завелась, обработайте растение и почву раствором фунгицида (например, «Фитоспорином»).

Приучать растение к существованию без теплички нужно постепенно и только тогда, когда будет видно, что растение прижилось и тронулось в рост. Укрытие снимайте постепенно, но следите за влажностью воздуха – это очень важно для здоровья вашей розы.

Случается так, что некоторые кустики при пересадке пострадали сильнее других и, несмотря на принятые меры, выглядят слабыми и угнетенными. Поддержите их, повторив обработку антидепрессантами для растений.

Как создать оптимальные условия

Вы уже поняли, что влажность воздуха для роз много значит. Постарайтесь к высокой влажности добавить достаточный уровень освещенности, умеренную температуру воздуха, регулярный полив и кормежку, и ваша роза непременно отблагодарит вас обильным цветением.

Для нормального цветения розам нужен световой день не менее 16-18 часов. Днем они должны получать хоть немного солнечного света (подоконник – кроме северного), а вечером их нужно досвечивать. Лучше купить специальные светильники для растений, но можно использовать и лампы дневного света.

Лучший способ поддержать здоровье роз – высадить на лето в сад. При желании можно попробовать и оставить их там на ПМЖ, укрыв на зиму по всем правилам.

«Узким» моментом содержания роз дома является зима. Зимой высокая температура в квартире побуждает розы к росту, но темнота за окном приводит к образованию слабых вытянутых побегов. Сухой воздух истощает растение и способствует появлению паутинного клеща. Найдите для зимовки вашей розы светлый прохладный (не выше 15-18ºС) подоконник, исключите сквозняки, и приобретите специальную лампу – и следующей весной ваша роза будет лучше всех своих подружек.

Розу, живущую в горшке, нужно удобрять чаще, чем растущую в грунте. Можно конечно заправить почву удобрением длительного действия, но проще и разумнее поливать слабым питательным раствором не реже одного раза в неделю. Очень хороши внекорневые подкормки по листу, так удобрение поступает прямо по назначению.

Враг номер один

Самый злостный нарушитель спокойствия розовладельца и самая частая причина гибели роз в квартирах – паутинный клещ. Размножаясь с колоссальной скоростью в благоприятных условиях, он высасывает из розы все соки, оставляя на листьях бледные серебристо-серые участки мертвой ткани, оплетает листья и стебли тонкой едва заметной паутинкой, губит молодые бутоны и просто угнетает растение.

Лучше всего и вовсе не пускать его в ваш дом. Но если он все же появился, борьбу с паутинным клещом стоит начинать немедленно.

Самый лучший способ – вода. Если ежедневно утром опрыскивать розу водой (листья сверху и обязательно снизу), можно спать спокойно. Держите высокую влажность воздуха, паутинный клещ не любит сырости, размножаясь там, где тепло и сухо. Раз в неделю устраивайте вашим розам хороший теплый душ.

Однако у всех случаются нарушения режима водных процедур, тогда стоит прибегнуть к кардинальным мерам. Современный рынок препаратов для борьбы с вредителями на растениях предлагает массу акарицидов. Обратите внимание на «Актеллик», «Фитоверм», «Актару» и другие препараты. Двух-трех обработок хватит до следующего большого нашествия. Для продвинутых цветоводов могу порекомендовать «Санмайт», «Аполло» и «Ниссоран». С ними можно и нужно обойтись одной обработкой.

Увлечение выращиванием роз зародилось в Британии в викторианские времена. Согласно легенде Д. Хоул решил основать Национальное общество розоводов в 1876 году под впечатлением от посещения выставки роз, организованной шахтерами Ноттингема. Когда-то роза в петлице была обязательной частью делового костюма клерка из лондонского Сити и начальника любой железнодорожной станции. Казалось бы, обычный садовод, в саду которого растет всего несколько кустов роз, сравниться не может с блестящими селекционерами. Однако в 1970-е годы машинист поезда смог вывести в крохотной тепличке на своем участке розу, которая завоевала золотую медаль на выставке в Риме!