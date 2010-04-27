Это растение обильно и продолжительно цветёт волшебными цветками разнообразной окраски, имеет пышную крону тонких опушённых листьев, при этом неприхотливо и хорошо размножается, растёт быстро и не требует сложного ухода… Мечта ленивого ботаника? Мечта!

Вашу мечту зовут абутилон. Эти растения семейства Мальвовых произрастают в тропиках и субтропиках. Среди жизненных форм абутилонов есть однолетние и многолетние травы, вечнозеленые кустарники и полукустарники, и даже лианы. Их родина – Южная Америка и Дальний Восток. На сегодняшний день известно более 100 видов абутилонов.

В комнатах наибольшее распространение имеют абутилон Селлова и его разновидности с полосатыми листьями; абутилон амазонский, обильно цветущий почти весь год; абутилон гибридный, полученный скрещиванием различных видов. Выращивают также абутилон индийский с кремовыми цветками, абутилон винограднолистный с розовыми цветками, ампельный абутилон бразильский и абутилон мегапотамский.

Хотите, чтобы родиной для абутилонов стал ваш подоконник? - Запаситесь солнцем, водой и удобрениями.

Кем вырастет ваш абутилон – красивым мощным кустом или высоким деревом – зависит только от вас. Абутилоны легко поддаются формированию. Важно лишь помнить – цветет абутилон на конце побега . Постарайтесь с этим смириться, если предполагаете, что ваш абутилон будет жить с вами не один год.

Абутилоны действительно начинают цвести еще в младенческом возрасте, едва возвышаясь над горшком на 10-15 сантиметров. Черенки – через месяц после укоренения, сеянцы – месяца через 4 после появления на свет. Из каждой пазухи листа появляется один-два (иногда больше) бутона, а побег продолжает расти. И уже из новых пазух рядом с крошечными листочками появляются все новые и новые бутоны. Одни раскрываются, цветут и увядают, другие приходят им на смену.

Обрезка абутилона

Абутилон растет быстро и активно. Чтобы несколько сдержать рост, приходится его регулярно обрезать . В первый год жизни растения все более-менее понятно. После зимовки, когда становится ясно, что растение собирается жить долго и счастливо, нужно подрезать все ветки приблизительно на одну треть.

Молодые растения процедуру обрезки переносят легко и начинают беззаботно ветвиться. Однако тут очень важно не упустить момент – бутоны на абутилонах появляются внезапно. Представьте, как обидно укорачивать ветку, которая уже собралась цвести. Но не жалейте: очень тоскливо выглядит единственная длинная жердь, на конце которой болтаются несколько жалких цветов.

Важно: обрезать всегда лучше над почкой, которая расположена с наружной стороны ветки.

Взрослые же растения следует резать очень аккуратно. Одревесневшие стволы очень неохотно дают новые побеги, молодые ветви на них растут достаточно медленно. А значит, придется выбирать: резать прошлогодние молодые ветки и наслаждаться лысыми стволами или обрезать короче и втайне надеяться на возможность пышного и буйного роста.

Цветение

Главное условие цветения этого замечательного растения – хорошее освещение . Найдите в своем доме самый солнечный подоконник, уберите все лишние предметы и растения и расставьте свои абутилоны так, чтобы каждый из них имел свое место под солнцем. Только при таком условии будет обеспечено буйное цветение абутилонов с апреля по ноябрь.

Грунт и горшок для абутилона

Как у любого растения, у абутилона существуют свои требования к грунту, в котором он будет расти. Возьмите любой универсальный грунт, в который добавьте крупный песок или вермикулит. К этой смеси можно добавить землю для кактусов. Пропорции весьма приблизительные. Главное условие: смесь должна быть легкой, влаго- и воздухопроницаемой. Вермикулита (или его заменителя: песка, мелкого керамзита и т.д.) не жалейте.

Пришла пора подумать и о размере горшка. Тут действует следующее правило: пока растение не оплетет корнями земляной ком, цвести не станет . Если у вас появился черенок абутилона с корнями, посадить его лучше всего в небольшой горшочек. Скорее всего, через некоторое время появятся цветы. А как только в дренажных отверстиях покажутся корешки, перевалите свой абутилон в более просторную посудину. И он продолжит цвести в более комфортных условиях.

Корневая система у абутилонов мощная, и гнаться за темпами ее роста, меняя размер горшков не только трудно, но и абсолютно не нужно. Абутилону первого года жизни вполне достаточно литрового горшка. Впоследствии все будет зависеть от того, какого размера растение может вместить ваше жилище. Чем больше горшок – тем крупнее в нем вырастает абутилон. Не зря у нас они считаются кадочными, способными украсить собой оранжерею или зимний сад.

Полив и подкормка абутилона

Посадили? Теперь поливаем и подкармливаем. В период активного роста (с марта по сентябрь) поливать придется обильно и, скорее всего, не один раз в день. Если воды недостаточно, вы сейчас же об этом узнаете: абутилон повесит листья и будет выглядеть несчастным и очень печальным. Полейте его! Обильно! Не бойтесь залить. Если растение взрослое – залить его невозможно (если, конечно, вы не ставите научных экспериментов по выживанию абутилонов в экстремальных условиях уральских болот).

Во время зимовки полив следует сократить и внимательно следить за потребностями растения. В прохладном помещении или на холодном подоконнике во влажном грунте корни абутилона легко простудить и погубить растение.

Если вы осчастливились абутилоном, будьте готовы к тому, что в доме поселился обжора. Подкармливать его следует с момента пробуждения от зимней спячки и до самой осени. Он будет рад любому удобрению для цветущих растений, вплоть до самой незамысловатой «Радуги». Сигналом отсутствия питательных веществ и голода вашего абутилона станет любая деформация листьев, сцепленные с бутонами кончики новорожденных листьев. Лучше до этого не доводить: обычно листья так и вырастают некрасивыми.

Итак, запоминаем: летом подкармливать раз в неделю , используя чуть меньшую концентрацию удобрения, чем это написано в инструкции. В конце октября подкормки прекратить .

Осенью, когда солнца становится меньше, а питательные вещества в грунте и вовсе заканчиваются, у абутилонов начинают желтеть листья. Растение вытянуло из грунта все, что могло, ему стало тесно, корни полностью оплели горшок, и, несмотря на подкормки, а, точнее, именно благодаря им, почва засолилась, растению стало трудно получать нужные микроэлементы в достаточном количестве. Что делать? Смириться. И всегда держать про запас бутылочку «Изумруда». Это не удобрение. Это помощник для извлечения питательных веществ, в частности железа, из земли. «Изумруда» абутилонам вполне хватает, чтобы с минимальными потерями дожить до осени и благополучно впасть в спячку.

Зимовка

Лучшее место для зимовки абутилона – холодный подоконник либо утепленный закрытый балкон, где температура не опускается ниже плюс 10 – 14 градусов. Будьте готовы к тому, что часть листьев облетит, а те, что останутся, будут иметь печальный вид. Иногда на зиму растения лучше обрезать. Правда часто это стимулирует рост новых веток, тонких и хилых, – и их придется еще раз удалять весной.

Выращивание абутилона из семян

Однажды жажда обладания абутилонами затмит все вокруг, и вы поймете: пора сеять!

Сеять абутилоны лучше сразу в тот грунт, в котором они будут расти. Субстрат должен быть легким и достаточно питательным. Воздуховлагопроницаемость и питательность грунта для сеянцев очень важны. Перед посевом почву в горшке нужно увлажнить, положить семена, присыпать грунтом, сильно не заглублять. Можно посеять по 3 семечка в горшочек для рассады. После посева накрыть пленкой или прозрачной крышкой. Поставить в теплое место – градусов 22-25. Через 3-10 дней семена должны проклюнуться. Тогда стоит подождать, пока они поднимут головы, и можно будет открыть пленку. Пленка нужна была только для того, чтобы сохранялся уровень влажности в почве, чтобы не засушить и не залить. Важно: сеянцы могут быстро засохнуть, но и залить их не труднее. Если не очень уверены в своих возможностях равномерно и регулярно поливать сеянцы, лучше подольше их оставить под пленкой, в тепличке.

Когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, можно начать понемногу подкармливать. Сначала раз дней в 10 удобрением для роста листвы. А когда появятся бутоны – удобрением для красивоцветущих с повышенным содержанием фосфора и калия. Тоже раз дней в 10. Переваливать в больший горшок – по потребности. Стричь первый раз через год, весной.

Интересный эффект получается, если в одном горшке выращивать сеянцы абутилонов разных цветов ;)

Размножение черенками

К сожалению пестролистные сорта абутилонов не размножаются семенами , для обладания подобным придется где-то разжиться черенком. Черенок стоит выбрать сильный, длиной 10-15 см. Нижнюю пару листьев удаляем, обрабатываем стимулятором корнеобразования и сажаем в тот грунт, в котором растение будет расти в последующем. Укоренение длится примерно четыре недели. Об успехе расскажут новые листочки. С началом роста верхушку черенка следует прищипнуть, тогда активизируются боковые побеги. Несколько первых месяцев следует подумать о формировании куста, а не о цветении. Вы же помните – абутилон цветет на концах побегов. Представьте, каким пышным будет оно на ветвистом крепком растении.

Солнце, воздух и вода – лучшие друзья абутилона. Если вы приложите немного усилий, ваши абутилоны будут радовать вас не один год.