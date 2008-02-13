Кря-кря… Дряква, или лирика о цикламене европейском!
Менее известен, но гораздо проще в культуре другой цикламен - так называемая альпийская фиалка, или цикламен европейский. Это клубневое растение с более мелкими, чем у большинства сортов цикламена персидского листьями и душистыми сиреневато-розовыми цветками.
В комнатной культуре ему не требуется такой строгий температурный режим, хотя оно и любит прохладу.
У него нет ярко выраженного периода покоя и размножать его можно отделением дочерних клубней.
Растение цветет практически с весны до глубокой осени. Затем большая часть листьев отмирает и почти сразу появляются новые. В это время цикламен пересаживают. Субстрат также должен быть питательным и рыхлым, но клубень при посадке слегка присыпают землей.
Летом растение прекрасно себя чувствует в тенистом месте саду. Следует лишь позаботиться, чтобы уберечь его от проникновения в субстрат дождевых червей и других нежелательных беспозвоночных. Для этого горшок можно обтянуть капроном.
Цикламен европейский хорошо растет на северном окне, но зимой с появлением новых листьев лучше его переставить на более светлое место, иначе черенки листьев и цветоножки будут слишком вытягиваться. Поливать следует по мере подсыхания почвы, но не допуская пересушивания всего земляного кома.
Вам подарили растение. Как отличить персидский цикламен от европейского?
Европейского цикламена цветочки пахнут, а у персидского нет.
У перса корни растут только снизу клубня, а у европейца - кругом. И европеец дает детки-клубеньки, а перс - никогда.
Персидские цикламены цветут в любое время года, могут несколько лет подряд без перерыва даже на наших окнах, а у европейского цикл ярко выражен - цветут только летом.
Возможные трудности
Желтеющие листья, цветки крепкие и здоровые - теплый сухой воздух, цикламен плохо переносит температуру выше 17 гр., другие причины- недостаточный полив, прямой солнечный свет
Гибель растения, цветоносы и черешки листьев мягкие и гниют - переувлажнение почвы, особенно при поливе сверху- никогда не лейте воду на клубень.
Недолгий период цветения - слишком высокая температура, неправильный полив и сухой воздух.
Деформированные маленькие листья - цикламеновый клещик.
Грозные болезни цикламенов - черная ножка и сосудистое увядание, которые вызываются грибками. Чтобы предупредить черную ножку, нужно тщательно дезинфицировать грунт и емкости для цветов. Причина сосудистого увядания - повышенная температура воздуха.
Все виды дряквы ядовиты. Клубни растений содержат большое количество сапонинов (цикламин).
Федор Кузьмич Сологуб
Мелкий бес
Саша нерешительно сказал:
- Клопом засахаренным пахнет немножко.
- Ну, ну, не ври, пожалуйста, - досадливо сказала Людмила.
Она также взяла духов на руку и понюхала. Саша повторил:
- Правда, клопом.
Людмила вдруг вспыхнула, да так, что слезинки блеснули на глазах, ударила Сашу по щеке и крикнула:
- Ах, ты, злой мальчишка! Вот тебе за клопа!
- Здорово ляснула! - сказал Саша, засмеялся и поцеловал Людмилину руку. - Что же вы так сердитесь, голубушка Людмилочка! Ну, чем же по-вашему он пахнет?
Он не рассердился на удар, - совсем был очарован Людмилою.
- Чем? - спросила Людмила и схватила Сашино ухо, - а вот чем, я тебе сейчас скажу, только ухо надеру сначала.
- Ой, ой, ой, Людмилочка, миленькая, не буду! - морщась от боли и сгибаясь, говорил Саша.
Людмила выпустила покрасневшее ухо, нежно привлекла Сашу к себе, посадила его на колени и сказала:
- Слушай: три духа живут в цикламене,- сладкою амброзиею пахнет бедный цветок, - это для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его дряквою зовут.
- Дряква, - смеючись, повторил Саша, - смешное имячко.
- Не смейся, пострел, - сказала Людмила, взяла его за другое ухо и продолжала: - сладкая амброзия, и над нею гудят пчелы, это - его радость. И еще он пахнет нежною ванилью, и уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают, и это - его желание, - цветок и золотое солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким телом, для того, кто любит, и это - его любовь, - бедный цветок и полдневный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной, - понимаешь, мой светик?
Саша молча кивнул головою. Его смуглое лицо пылало и длинные темные ресницы трепетали. Людмила мечтательно глядела вдаль: раскрасневшаяся, и говорила:
- Он радует, нежный и солнечный цикламен, он влечет к желаниям, от которых сладко и стыдно, он волнует кровь. Понимаешь, мое солнышко, когда сладко, и радостно, и больно, и хочется плакать? Понимаешь? вот он какой.
Долгим поцелуем прильнула она к Сашиным губам.
