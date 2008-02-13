Кря-кря… Дряква, или лирика о цикламене европейском!

Менее известен, но гораздо проще в культуре другой цикламен - так называемая альпийская фиалка, или цикламен европейский . Это клубневое растение с более мелкими, чем у большинства сортов цикламена персидского листьями и душистыми сиреневато-розовыми цветками.

В комнатной культуре ему не требуется такой строгий температурный режим, хотя оно и любит прохладу.

У него нет ярко выраженного периода покоя и размножать его можно отделением дочерних клубней.

Растение цветет практически с весны до глубокой осени. Затем большая часть листьев отмирает и почти сразу появляются новые. В это время цикламен пересаживают. Субстрат также должен быть питательным и рыхлым, но клубень при посадке слегка присыпают землей.

Летом растение прекрасно себя чувствует в тенистом месте саду. Следует лишь позаботиться, чтобы уберечь его от проникновения в субстрат дождевых червей и других нежелательных беспозвоночных. Для этого горшок можно обтянуть капроном.

Цикламен европейский хорошо растет на северном окне, но зимой с появлением новых листьев лучше его переставить на более светлое место, иначе черенки листьев и цветоножки будут слишком вытягиваться. Поливать следует по мере подсыхания почвы, но не допуская пересушивания всего земляного кома.

Вам подарили растение. Как отличить персидский цикламен от европейского?

Европейского цикламена цветочки пахнут, а у персидского нет.

У перса корни растут только снизу клубня, а у европейца - кругом. И европеец дает детки-клубеньки, а перс - никогда.

Персидские цикламены цветут в любое время года, могут несколько лет подряд без перерыва даже на наших окнах, а у европейского цикл ярко выражен - цветут только летом.

Возможные трудности

Желтеющие листья, цветки крепкие и здоровые - теплый сухой воздух, цикламен плохо переносит температуру выше 17 гр., другие причины- недостаточный полив, прямой солнечный свет

Гибель растения, цветоносы и черешки листьев мягкие и гниют - переувлажнение почвы, особенно при поливе сверху- никогда не лейте воду на клубень.

Недолгий период цветения - слишком высокая температура, неправильный полив и сухой воздух.

Деформированные маленькие листья - цикламеновый клещик.

Грозные болезни цикламенов - черная ножка и сосудистое увядание, которые вызываются грибками. Чтобы предупредить черную ножку, нужно тщательно дезинфицировать грунт и емкости для цветов. Причина сосудистого увядания - повышенная температура воздуха.

Все виды дряквы ядовиты. Клубни растений содержат большое количество сапонинов (цикламин).

Федор Кузьмич Сологуб

Мелкий бес

Саша нерешительно сказал:

- Клопом засахаренным пахнет немножко.

- Ну, ну, не ври, пожалуйста, - досадливо сказала Людмила.

Она также взяла духов на руку и понюхала. Саша повторил:

- Правда, клопом.

Людмила вдруг вспыхнула, да так, что слезинки блеснули на глазах, ударила Сашу по щеке и крикнула:

- Ах, ты, злой мальчишка! Вот тебе за клопа!

- Здорово ляснула! - сказал Саша, засмеялся и поцеловал Людмилину руку. - Что же вы так сердитесь, голубушка Людмилочка! Ну, чем же по-вашему он пахнет?

Он не рассердился на удар, - совсем был очарован Людмилою.

- Чем? - спросила Людмила и схватила Сашино ухо, - а вот чем, я тебе сейчас скажу, только ухо надеру сначала.

- Ой, ой, ой, Людмилочка, миленькая, не буду! - морщась от боли и сгибаясь, говорил Саша.

Людмила выпустила покрасневшее ухо, нежно привлекла Сашу к себе, посадила его на колени и сказала:

- Слушай: три духа живут в цикламене,- сладкою амброзиею пахнет бедный цветок, - это для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его дряквою зовут.

- Дряква, - смеючись, повторил Саша, - смешное имячко.

- Не смейся, пострел, - сказала Людмила, взяла его за другое ухо и продолжала: - сладкая амброзия, и над нею гудят пчелы, это - его радость. И еще он пахнет нежною ванилью, и уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают, и это - его желание, - цветок и золотое солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким телом, для того, кто любит, и это - его любовь, - бедный цветок и полдневный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной, - понимаешь, мой светик?

Саша молча кивнул головою. Его смуглое лицо пылало и длинные темные ресницы трепетали. Людмила мечтательно глядела вдаль: раскрасневшаяся, и говорила:

- Он радует, нежный и солнечный цикламен, он влечет к желаниям, от которых сладко и стыдно, он волнует кровь. Понимаешь, мое солнышко, когда сладко, и радостно, и больно, и хочется плакать? Понимаешь? вот он какой.

Долгим поцелуем прильнула она к Сашиным губам.

