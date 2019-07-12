7 опасных комнатных растений для детей и взрослых
Комнатные растения помогают создать атмосферу красоты и уюта, очистить воздух от вредных веществ и насытить его кислородом. Они радуют нас своим видом и ароматом. Однако важно знать, что некоторые комнатные растения могут быть потенциально опасными для человека или животных. Наша безопасность зависит от разумного обращения с цветами и декоративными растениями.
Почти все любители комнатных растений скажут, что никогда не имели никаких проблем с отравлением своими растениями. И это правда! Цветоводы знают, как бережно обращаться с цветами, мыть руки после пересадки и обрезки, и не употреблять пищу в процессе. Но знает ли это двухлетний любопытный малыш? Если в семье есть маленький ребенок, лучше держать такие растения от него подальше.
Самая большая опасность - это растения, вызывающие аллергию у кого-то из членов семьи. Если вы заметили, что после контакта с цветком возникает зуд, появляется сыпь, сильное слюнотечение, отекают глаза, губы или другие части тела, то будьте внимательны - это опасные признаки аллергии! Аллергия может иметь астматические признаки: затрудненное дыхание, кашель. В этом случае нужно срочно избавиться от опасного для вас комнатного растения. Если сильная аллергическая реакция проявляется у ребенка лучше немедленно обратиться к врачу.
Какие же комнатные растения могут быть опасными?
Молочай
Молочай - очень популярное домашнее растение, которое дало название целому роду (молочайные). Разновидностей молочая множество, и их внешний вид очень разнообразен. У одних обыкновенные, облиственные стебли без колючек, у других колючие, у третьих — стебли мясистые, кактусообразные, гранёные, часто колоннообразные, с колючками и без листьев. Самый распространенный вид похож на небольшую пальму: пучок плотных зеленых листьев венчает верхушку толстого стебля.
У этих растений одно общее свойство – млечный сок и семена всех молочаев являются ядовитыми. В дикой природе жертвами молочаев часто становятся травоядные животные, сок этих растений может стать причиной отравления и смерти животного. В квартирах выращиваются не менее опасные растения. Место, пораженное их млечным соком, начинает сильно чесаться, а от некоторых разновидностей на коже могут появиться волдыри. Особенно сильное контактное поражение возникает при попадании сока растения в глаза. Возделывание этого цветка требует особой осторожности и внимания.
Однако его можно использовать как целебное средство. В прошлом сок применялся при укусах бешеных животных, для выведения веснушек, мозолей и бородавок. Вещества, которые выделяют клетки молочаев, являются биологически активными и служат источником улучшения воздушной среды обитания, а также уничтожают или значительно сокращают количество патогенных микроорганизмов.
Кротон (кодиеум)
Кротон - ещё один представитель семейства молочайных. Весьма популярное домашнее растение с большими красивыми листьями оригинальной расцветки. Как и многие представители семейства молочайных, кротон ядовит. Млечный сок кодиеума, как и всех молочайных, ядовит и способен раздражать кожу и слизистые оболочки. Кротон может вызвать отравление, рвоту и сильную аллергическую реакцию. Он опасен для животных, нельзя допускать, чтобы они его жевали. Особенно надо быть внимательными, если кротон находится в одном помещении с декоративными птицами. При попадании сока кротона на кожу необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
Диффенбахия
Очень популярное домашнее растение, красивое и декоративное. Это вечнозеленый кустарник, с большими овальными листьями пестрой окраски. Вырастает до двух метров в высоту. Диффенбахии выполняют в квартире роль «зеленой печени», перерабатывающей вредные соединения. Они очищают воздух от загазованности, поглощают формальдегиды и другие вредные вещества. Обладают фитонцидной активностью.
Они способны существенно сократить количество патогенных организмов в воздухе. Например, диффенбахия пятнистая сокращает численность стафилококка на 30–70%, способствует увлажнению воздушной среды и сокращает количество пылевых частиц на 40–50%. Все это предохраняет человека от некоторых заболеваний, улучшает экологическую обстановку в помещении.
Главный недостаток этого растения – его сок ядовит, так как содержит алкалоиды. Он имеет белый цвет и при попадании на кожу вызывает ее покраснение и отек у людей с нежной кожей, а при попадании в рот — выраженный отек слизистых оболочек рта и языка. При этом человек теряет дар речи, за что на родине, в Южной Америке, растение получило название «немая розга».
Яд не сильный, и максимум, что грозит взрослому здоровому человеку при попадании млечного сока на кожу и вовнутрь – покраснение, зуд, отек и рвота. А вот маленькие дети и домашние животные, особенно кошки, могут серьезно отравиться. Дети из любопытства могут обламывать крупные листья и использовать их для игры. Сок очень быстро впитывается нежной детской кожей. Последствия могут быть намного более серьезные: временная слепота или потеря речи, сильные головокружения и пространственная дезориентация. Поэтому, выращивая эффектную диффенбахию, располагайте её в местах, недоступных детям и животным. А при любых манипуляциях с ней обязательно используйте резиновые перчатки.
Фикус
Это обитатель множества домов, одно из самых популярных растений во всем мире. Роскошная богатая зелень фикуса привлекает многих цветоводов. Один из лучших очистителей воздуха в квартире — Фикус Бенджамина. Он осуществляет интенсивный газообмен с окружающей воздушной средой и поглощает множество вредных соединений. Существует поверье, что фикус способствует зачатию и рождению детей, хотя подтвердить или опровергнуть такое высказывание довольно трудно. А вот на энергетический баланс фикус действительно влияет: он снимает раздражительность, действуя как иммунный психотерапевт, передает человеку свое состояние покоя, уравновешенности, ощущение стабильности жизни.
Неужели и это любимое многими растение ядовито? Конечно, так категорично утверждать нельзя. Фикус попал в этот список потому, что является сильным аллергеном. Особенно опасен сок фикуса: при попадании на кожу он может раздражение и даже ожог.
Не рекомендуется приобретать фикус в дом, где хотя бы один из членов семьи принадлежит к группе аллергиков. Особенно это касается людей, страдающих от непереносимости латекса. Ведь белый сок на листьях растения может выделяться не только вследствие их повреждения, но и по причине болезни растения.
Аллергики весьма чувствительны даже к ничтожным дозам ядовитых веществ, содержащихся в воздухе. В этом случае состояние человека ухудшится. Среди самых популярных раздражителей и стимуляторов аллергии называются шерсть домашних животных, клещи, и на третьем месте в этом списке расположилось именно молочко фикуса.
Адениум тучный
Адениум - необычное и эффектное растение, совсем недавно получившее распространение в наших домах. На верхушке толстого одеревеневшего стебля располагается пучок зеленых листьев и ярких и крупных цветов красного цвета. Сок адениума вызывает поражения кожи и слизистой, вызывает стойкое отравление при попадании в организм человека и животных. Степень опасности: выше средней.
Сок вызывает стойкое и тяжелое отравление, проникает сквозь поры, и через 12–30 часов после прямого контакта с ним наблюдается сильная интоксикация, сопровождаемая такими симптомами, как головная боль, тошнота, ощущение неприятного запаха в воздухе, рвота, слабость.
Цикламен (альпийская фиалка)
Это растение с большими эффектными цветами и плотными темно-зелеными листьями. Опасность представляют собой клубни цикламена, так как они содержат токсичный алкалоид, сходный с ядом кураре. В листьях и цветах цикламена также содержатся токсичные вещества, которые могут вызывать тошноту, головную боль и диарею. В растении содержатся и ядовитые, и полезные компоненты, поэтому клубни цикламена используют в народной медицине, но такое его применение возможно только под медицинским контролем.
Герань (пеларгония)
Пеларгония привлекает нас не только эффектным внешним видом цветов и листвы, но и специфическим ароматом, сочетающим в себе запах розы, мяты, лимона. У герани множество положительных свойств: она отличный антисептик, помогает снимать стресс и напряжение, ее запах не выносят многие насекомые – моль, комары, мухи.
Однако из-за своего сильного запаха герань является аллергеном, и даже может спровоцировать приступ астмы и удушья у некоторых людей, или вызвать аллергическую реакцию, вплоть до отека Квинке. Есть люди, которые совершенно не выносят запах герани, до возникновения тошноты.
Что делать, если:
- Сок опасного растения попал на кожу? Надо тщательно промыть пораженный участок под проточной водой с мылом.
- Сок попал в глаза? Обильно и длительно промыть глаза водой.
- Случайно проглотили кусочек листка растения? Вызвать рвоту, чтобы удалить его. Принять какой-либо сорбент: активированный уголь, полисорб, смекту и т.п.
- Возникли судороги, учащенное сердцебиение, потеря сознания. Это признак сильного отравления, в этом случае нельзя медлить: срочно вызывайте скорую помощь. Покажите медикам, из-за какого именно растения произошло отравление.
- После отравления категорически запрещено пить молоко, так как оно может усилить отравление.
Меры безопасности
- Если у вас в доме есть маленькие дети или домашние животные, не покупайте ядовитые растения. Имеющиеся растения уберите вне зоны досягаемости детей и животных. Для защиты от животных огородите растение сеткой.
- В период цветения растений, особенно с сильным ароматом, старайтесь чаще проветривать помещение.
- При работе с опасными растениями надевайте резиновые перчатки.
- Если вы видите, что при надломе растение начало выделять млечный сок, старайтесь не прикасаться к нему, не чешите лицо и не трите глаза.
- После работы с растением тщательно протрите поверхности, на которых вы работали. Вымойте руки и лицо.