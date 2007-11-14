Стеллажик уже сделали? Классификацию фиалок изучили? Ну что же, продолжим, мои юные фиалководцы!

Вот пришли вы домой, развернули свое богатство и что же? Листовой черенок? Молодая розетка?

Для размножения лучше брать черенки от взрослых молодых растений, не поврежденных вредителями и болезнями. Лучшим посадочным материалом считаются листья со второго ряда снизу, причем выбирают неповрежденный, среднего размера. Маленькие листья чаще погибают, не дав корней. У пестролистных сортов берут самый зеленый лист - в нем больше питательных веществ и сил для питания молодых розеток.

Если лист при транспортировке подвял, его можно опустить целиком в воду для восстановления тургора (крепости и свежести). У черенка оставляют черешок длиной 2-5 см, можно сделать косой срез, но можно и прямой и сделать продольные разрезы вдоль черенка крест-накрест длиной 0,6-1 см. В этом случае образуется больше корней и черенок будет более устойчив при посадке. Затем черенок ставят в пузырек (лучше из темного стекла) или пробирку с кипяченой, дистиллированной или отстоявшейся водой на глубину 1,5-2 см. В каждую пробирку можно положить небольшой кусочек активированного угля – так вода не портится. Воду не меняют, а доливают по мере испарения.

Укоренение длится у разных сортов от 2 недель до месяца и даже больше. Чем быстрее после срезки черенок был поставлен в воду, тем быстрее он укоренится. Черенки ставят в светлое, но не солнечное место, защищают от сквозняков и резких перепадов температур. На этикетке пишут сорт и дату среза черенка.

Существует также способ укоренения листового черенка в торфяных таблетках (смотри темы на форуме)

Через некоторое время ваш черенок обрастет маленькими беленькими корешками и тогда его можно будет посадить в землю. Удобно пользоваться готовой земляной смесью «Сенполия» с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума и небольшого количества садовой земли и песка (можно добавлять перлит, вермикулит).

В качестве домика можно использовать пластиковые стаканчики емкостью 100 мл. На дно класть небольшой кусочек сфагнума, насыпать смесь до половины стаканчика и высадить черенок. Если он неустойчив, проткнуть листовую пластинку зубочисткой и упереть на нее черенок. Вреда это не приносит. Можно просто опереть лист на край стаканчика. Заглублять черенок не следует, иначе молодая поросль появится с большим опозданием, или может вообще не появиться. Землю слегка уплотнить, поливать черенок тепловатой водой и ставить под целлофан для лучшей приживаемости. Обязательно нужно сделать запись на этикетке о дате посадки черенка. Поливать укорененные черенки нужно очень осторожно, тепловатой отстоявшейся водой.

После того, как у основания черенка появятся детки и достигнут 4-5 см, их нужно рассадить в отдельные горшочки. Можно вынуть черенок с порослью, стряхнув часть земли и отделить деток. Их нужно отсортировать по размеру, т.к. самые сильные дадут самые лучшие растения, быстрее зацветут. Но у многоцветных фиалок самые слабые детки могут дать самые красивые и необычные цветки.

Горшочки нужны небольшие, диаметром 3-4 см. Сажают детки также, как и черенки, при достаточном количестве корней. Если корней мало или совсем нет, то в землю нужно добавить побольше мха сфагнума или посадить детку в чистый мелко нарезанный сфагнум. Землю с корешков лучше не удалять, так детки лучше приживаются.

Когда розетки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 7-8-сантиметровые.

Уход за молодыми растениями

Посадка

Если растение неустойчиво, то сверху на землю кладут слой сфагнума и меняют его по мере загрязнения солями. Ювенальные, т.е. самые первые листья, нужно удалить после образования достаточного количества настоящих листьев. Если стебель оголяется, можно досыпать земли или посадить фиалку чуть глубже, но не засыпать черешки нижних листьев.

Температура

Фиалкам нужна постоянная температура в течение всего года, лучше всего +20-24 градуса. Неплохо некоторое понижение температуры ночью, тогда они лучше цветут.

Полив

Поливать фиалки нужно по мере подсыхания верхнего слоя земли. Нельзя допускать пересушки или переувлажнения земляного кома. Воду для полива берут тепловатую, можно слегка подкислять ее для лучшего усвоения питательных веществ.

Листья фиалок можно и нужно иногда мыть, чтобы удалить пыль. Моют их под несильной струей тепловатой воды под краном, наклонив горшок, чтобы не размылась земля. После этого оставляют растения в ванной, чтобы они просохли. Если влажные розетки поставить в прохладное место, то на листьях могут появиться светлые пятна.

Свет

Растения ставят в светлое место, но не под прямые солнечные лучи, вдали от сквозняков и батарей отопления. Для того, чтобы розетки не деформировались, горшки нужно периодически поворачивать. Лучшее место для фиалок - северное окно, во всех остальных случаях нужно следить за световым режимом.

Если света много, то листья фиалки будут загибаться вниз, к горшку, их окраска станет очень светлой, почти желтой у светлолистных сортов и коричневатой у темнолистных, черешки листьев укорачиваются, молодые листья в центре розетки деформируются. При недостатке света черешки удлиняются, листья тянутся вверх, у пестролистных сортов исчезают пятна. Идеально, конечно, иметь стеллажи с подсветкой люминесцентными лампами.

Земельные смеси для выращивания сенполий

Залогом успеха при выращивании сенполий, несомненно, является правильный подбор земляной смеси. Сейчас нет недостатка в готовых грунтах, в магазинах можно приобрести и отечественные и импортные, с разным составом и по разной цене. Чему отдать предпочтение ? Или лучше смешивать компоненты самим, по-старинке?

Готовые земельные смеси

Основное преимущество готовых земляных смесей - доступность в любое время года, большой ассортимент и отсутствие вредителей. Наличие в них удобрений и микроэлементов позволяет выращивать сенполии без дополнительных подкормок, что благоприятно сказывается на их размножении (листья от перекормленных растений дают только 1-2 детки).



Недостаток – не всегда одинаковый состав одного и того же грунта. Герметично упакованные свежие смеси продолжают выделять азот, поэтому их нужно использовать после выдержки вскрытыми на открытом воздухе в течение 2-3 дней с перемешиванием несколько раз. Часто случалось, что растения, посаженные в грунт сразу из пакета, погибали.

Если Вас не устраивают готовые земляные смеси, Вы можете делать их сами. Это трудоемкий процесс, так как кроме поиска необходимых компонентов требуется еще и обязательное обеззараживание полученного грунта. Некоторые компоненты земляных смесей:

Дерновая земля

Приготовляется из верхнего слоя почвы с дерниной. Куски дёрна укладывают травой вниз и дают перепреть в течение минимум 3-6 месяцев, еженедельно поливая.

Листовая земля

Приготовляется из листьев березы, липы, клена, бука. Куча листьев должна перепревать год-два, прежде чем образуется земля. Готовую листовую землю можно найти между корней деревьев и в оврагах.

Хвойная земля

Получается из перепревшей хвои елей или лиственниц. Тоже можно найти в лесу.

Навозный перегной

Образуется при перегнивании коровьего или конского навоза с соломенной подстилкой. Пригоден навоз только из тех куч, которые не менее 2 лет не пополняются.

Мох сфагнум

Представляет собой очень мягкий, светло-зеленый мох высотой до 15 см. Растет в лесу в виде плотных подушек на земле и поваленных деревьях, часто на болотах. Нижняя часть его побегов белеет из-за недостатка света, но они все равно остаются мягкими. Сфагнум легко отличить именно по нижней беловатой части - у других мхов она коричневая и твердеет с возрастом. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами и хорошо впитывает влагу.

Для земляных смесей лучше всего подходит светлый, старый мох. Его высушивают и перетирают руками или мелко режут ножом или ножницами.

Следует заметить, что сфагнум растет несколько лет, прежде чем достигнет 10-сантиметровой длины; поэтому, собирая его в лесу, не будьте варварами - не уничтожайте полностью его заросли.

Торф

Для смесей лучше всего подходит рыжий верховой торф. Найти его сложно, лучше брать готовые торфяные брикеты.

Песок

Идеален крупный речной песок. Можно использовать и строительный желтый, но его нужно предварительно промыть до чистой воды. Очень мелкий песок принесет больше вреда, чем пользы - он слеживается и превращает земляной ком в камень.

Вермикулит

Вспученный минерал из группы гидрослюд в виде блестящих чешуек. Широко используется цветоводами за рубежом. Легок, сыпуч, влагоёмок. Очень хорош для приготовления безземельных смесей, но найти его практически невозможно.

Перлит

Мелкие камушки белого цвета, различного размера - от мелкого песка до зерен диаметром до 5 мм, очень влагоемкие. Один из компонентов для безземельных смесей у цветоводов за рубежом. Как он выглядит, можно посмотреть в горшках с большинством голландских растений - это белые легко дробящиеся камушки диаметром 3-5 мм.

Древесный уголь

Хорошая добавка к любой земляной смеси. Подходит уголь из лиственных пород деревьев. Перед использованием измельчают.

Керамзит

Коричневые камушки из вспученной глины, мелкие и крупные. Хорошо впитывают воду и медленно её отдают. Используют как дренаж на дне горшка. Очень мелкий керамзит или его крошку можно добавлять прямо в смесь.

Удобрения

Через две недели после пересадки розеток их можно удобрить комплексным удобрением. В дальнейшем удобрять растения следует по схеме:

Январь - 1 раз

Февраль - 2 раза

Март - 2 раза

Апрель - 3 раза

Май - 3 раза

Июнь - 4 раза

Июль - 4 раза

Август - 3 раза

Сентябрь - 3 раза

Октябрь - 2 раза

Ноябрь - 2 раза

Декабрь - 1 раз

Очень слабым раствором удобрений можно поливать при каждом поливе. Рекомендуется чередовать минеральные и органические удобрения.

Удобрять сенполии лучше всего комплексными удобрениями. Сейчас в продаже есть множество различных удобрений: жидких, сухих, в виде палочек и гранул. На этикетке каждого из них обычно указывают состав, соотношение азот-фосфор-калий (N-P-K), наличие других микроэлементов. Наилучших результатов при выращивании сенполий можно достичь в том случае, если правильно чередовать удобрения с разным составом.

Удобрение с большим содержанием азота подходит для лучшего роста молодых растений, деток, для цветущих розеток. Азот продлевает цветение и дольше сохраняет цветки свежими.

Удобрение с повышенным содержанием фосфора необходимо поздней осенью, если вы содержите свои фиалки при естественном освещении, и для тех растений, которые начинают закладывать цветочные почки. Если однократно внести фосфорное удобрение в тот момент, когда цветочные почки видны в пазухах листьев в виде крошечных, едва различимых глазом точек, то цветение будет особенно обильным.

Повышенное количество калия требуется растениям во время цветения для получения более ярких цветов и при содержании их при искусственном освещении для предупреждения уплотнения центра розетки.

Наиболее удобны в применении жидкие удобрения. Они легко дозируются, при поливе равномерно распределяются в почве. Сухие удобрения обычно вносят в почву при посадке растений. Если вы хотите применять их для удобрения уже посаженных цветов, то лучше их развести в воде и поливать растения полученным раствором. Внесение гранул удобрений в почву в сухом виде для растущих цветов нежелательно, т.к. при этом возникают ограниченные участки с очень большим количеством удобрений, вызывающие ожоги корней. Очень хорошие результаты дает применение раствора сухого удобрения "Кемира Люкс", которое содержит несколько видов азота и фосфора и имеет сбалансированный состав остальных элементов. Удобрения в виде палочек применять не рекомендуется также из-за возникновения переудобренных участков и невозможности контролировать и менять количество и состав удобрения.

Некоторые любители добиваются великолепных результатов, внося с каждым поливом удобрения, разведенные в пять раз слабее, чем рекомендуется на этикетке.

Если всё делается правильно, то результат не заставит себя долго ждать, и будет радовать вас своими красками!

