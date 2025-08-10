Как сделать интерьерную картину-комикс своими руками на основе фото? Мастер-класс

Мастер-класс по созданию интерьерной картины-комикса на основе фотографии показала наша форумчанка с творческим подходом к жизни Вера.

Решила я попробовать создать альтернативу раскраскам по номерам. Ибо там сюжет задан, а мне захотелось свой. А именно - нарисовать дочке в комнату наших любимых кошек.

Сфотографировала, с помощью приложения на телефоне Comica (но есть и много других), преобразовала в рисунок нужного стиля.

Осталось перенести будущий шедевр на холст и раскрасить. Размер холста 50×70, для переноса использовала проектор.

Проекторов в продаже великое множество, я особо не заморачивалась, купила недорогой с рук на авито. Настроила, подключила к телефону и направила мою картинку на холст.

Затем обвела контуры проекции карандашом. Получилась этакая раскраска на холсте.

А дальше просто смешиваем краски, у меня акрил, но можно взять и масло, и темперу, и раскрашиваем рисунок.



