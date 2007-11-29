Размышляя над очередной темой «Ботанического вестника», мои дорогие любители флоры, я решил: «А не замахнуться ли нам, на растительного Вильяма, нашего, Шекспира, то бишь на КЕДР!». «Да, легко», - подхватили меня сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом шишек.

"Шишки?! Вы сказали «шишки»?!",- удивленно переспросила Coalla. "Голубчик мой, сколько раз вам говорить, правильно говорить «шышки»! Ах, впрочем, простите, коллега! Шышки это несколько другое, да-с... (и тут Coalla стала тихонько напевать себе под нос: "Рооозовых пряяяников, шышек золотых!") …о чем то бишь мы? Ах, да. Шишки. Итак шишки! Шишки бывают разные...

Вот идешь, бывало с работы домой, накурившись этих самых ши... Вобщем неважно! Идешь, значит, а вокруг темно, скользко... И со всего маха хлобысь! Вот вам и шишка! Прямо на голове! А вы говорите, кедры! Хотя кедры, это тоже ХА-РА-ШО! Кедры - это вам не какие то банальные елки, да-с! И тем более не пихты! Кедры - это практически столбовое дворянство среди хвойных! Кедры славятся своей высотой и шишками. Поэтому, особо кедры ценятся среди белок высотников-монтажников. Такого рода белки монтируют свои дупла высоко-высоко на кедре и там спокойно живут, раскуривая шишки и подкрепляя свою потенцию кедровыми орешками.

Еще кедры любят выдры, но тупо из-за рифмы. Ведь сами посудите, где выдры, а где кедры! Теперь об орешках. Кедровые орешки, как мы уже выяснили очень полезны для потенции. Поэтому, находясь в зимнем лесу особо опасайтесь белок высотниц, которые переели этих самых орешков! Бобруйским энтомологам известны случаи, когда стая таких белок насмерть затрахивала медведя-шатуна.

Теперь о хвое. Хвоя кедра также очень полезна, ибо из нее делают всемирно известный "Хвойный концентрат", благодаря которому грязная вода из водопроводных труб приобретает нарядный желтый цвет и принимать ванну становится не так страшно. Еще хвоя кедра используется в парфюмерии для освежителей воздуха. Особенно эта продукция пользуется популярностью у ассенизаторов. Но также она очень популярна у белок-высотниц в качестве вечернего парфюма. Собираясь на свидание, белка-высотница не только курнет шишку и вдоволь наестся орешков, но и обязательно сбрызнет свою шкурку освежителем воздуха "Хвойный"! Как видим, кедры, сцуко, полезные! Берегите их, и будет вам щастье!

Спасибо, спасибо, дорогой коллега. Чтож, а теперь немного нудной энциклопедической информации, совсем немного!

Кедр (лат. Cedrus) - род хвойных вечнозеленых деревьев семейства Сосновые (Coniferae). Он имеет раскидистую пирамидальную или зонтиковидную (у старых деревьев) крону и стройный ствол с тёмно-серой растрескивающейся чешуйчатой корой. Корневая система кедра поверхностная, поэтому он подвержен ветровалам.

Кедровые хвоинки игловидной формы, трех или четырехгранные, жёсткие и колючие, сине-зелёного или серебристо-серого цвета. Они собраны в пучки по 30-40 штук. На укороченных или на удлинённых побегах расположены по спирали или одиночно. Живет хвоя кедра от трех до шести лет.

Кедр цветёт осенью. Мужские и женские шишечки располагаются по всей кроне. Женские шишечки длиной 5-10 см и шириной 4-6 см, а мужские - одиночные, окружены пучками хвоинок. Пыльца с воздушными мешками. Шишки по форме напоминают бочонок или яйцо, длиной 5-10 см, а шириной 4-6 см, одиночные, прямостоячие, созревают на 2-3-й год и рассыпаются. Семенные чешуи широкопочковидные. Семена смолистые, длиной 12-18 мм, треугольные, с крылом.

Существует четыре вида кедра. В горах Атласа на северо-западе Африки растет кедр атласский (С. atlantica) - огромное дерево до 60 м высотой с пирамидальной кроной, с голубовато-зелёной или серебристо-серой хвоей. В Ливане, Сирии и в других азиатских странах можно встретить кедр ливанский (библейский) (С. libani). Жители острова Кипр гордятся кедром кипрским короткохвойным (С. brevifolia), однако некоторые ученые считают его подвидом ливанского кедра (Cedrus libani var. brevifolia). В Западных Гималаях находится кедр гималайский (С. deodara) - дерево высотой более 50 м с пирамидальной формой кроны и тонкой серо-зеленой хвоей. Кроме так называемых истинных кедров почти на всех континентах существует множество пород деревьев, которые местное население также величают кедром. Это могут быть даже лиственные деревья. В Азии - это цедрела тоона, или бирманский кедр, а в Африке - гварея Томпсона, которую называют также кедром душистым. В России кедровую сибирскую сосну называют кедром сибирским.

Вот так-то! Все думали, что кедр - это кедр, а это сосна какая-то! Ох уж эти учёные, напридумывали всяких непонятных названий. Посмотрел бы я на них, как бы они из шишек сосновых орехи колупали! Наш кедр - самый кедровый кедр в мире! И точка.

А всё-таки я не совсем случайно выбрал для статьи именно кедр. Т.к. ещё в мае резиденты клуба любителей зелёных иголок takar, Дикарь и Dakar побывали на посадке нового кедровника на озере Аракуль. Мероприятие было закрытым и только для членов... клуба.

Хоть и посадка проводилась уже готовыми саженцами, не сочту за нудность, и упомяну: откуда эти кедры вообще берутся (из орешков! если вы не догадались).

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Этап 1.

Подготовленные семена высеваются на приготовленную почву специально отведенных для этих целей полей. Здесь они прорастают и выращиваются в течение 3-4 лет. Высота 3-4-летних сеянцев кедра небольшая и составляет всего 10-15 см.

Этап 2. Чтобы получить крупномерный посадочный материал, сеянцы пересаживаются в полиэтиленовые пакеты и доращиваются в течение 3-5 лет. За это время за саженцами ведутся уходные работы. Заключаются они в систематической прополке сорняков, которые появляются в пакетах. За один сезон таких прополок должно быть 3-4. Обязателен полив, особенно при длительном (более 5-7 дней) отсутствии дождей.

Этап 3. Прививка саженцев. Это операция позволяет получать так называемые "привитые" саженцы. "Привитые" саженцы получают путем прививки черенков, взятых с верхней части кроны "плюсового" дерева, на саженцы в пакетах. Как показал опыт многолетних наблюдений "привитые" сибирские кедры начинают плодоносить на 3-4 год после прививки.

Основное преимущество саженцев с закрытой корневой системой - гарантированная приживаемость (95-100%). Высаживать их рекомендуется с апреля по ноябрь месяц. Это преимущество достигается тем, что корневая система саженцев находится в плодородном почвенном субстрате и снаружи защищена полиэтиленовой пленкой. Такой способ выращивания позволяет сохранить корневую систему при транспортировке на дальние расстояния и посадке саженцев. Возможна также и почтовая рассылка без ущерба для качества посадочного материала.

А теперь фоторепортаж о посадке этих самых саженцев:

1. Посадка производится в ямки, подготовленные лопатой, размером 30 х 30 см, глубиной 30 см. Куда и помещается саженец с корнями.

2. Выливается ведро воды.

3. И... ждём урожай шишек... (шутка)

4. Забрасываем ямку землёй.

5. Тщательно утрамбовываем...

6. Ещё ведро воды...

7. Прикрыли землю дёрном и сфоткались рядом с этим гигантом растительного мира. (гигант - зелёный )

ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА

В течение вегетационного периода (в весенне-летний период) при отсутствии осадков 10-12 дней производится полив из расчета 5 литров на одно посадочное место.

Уход за саженцами заключается в выкашивании травы 1-2 раза в год в зависимости от травостоя в течение нескольких первых лет после посадки.

Возможен неравномерный рост рядом расположенных деревьев из-за естественного отбора. При посадке привитых саженцев рекомендуется подрезание боковых ветвей саженцев в первый год для ускорения роста верхушечного побега (от места прививки).

По своей биологии кедр сибирский не требователен к почвенным условиям. Он может произрастать на любых почвах, за исключением глиняных и чисто песчаных. Хотя кедр светолюбив, в молодости сравнительно теневынослив, успешно развивается под пологом материнских растений. Кроме этого, практически неограничен и ареал возможного выращивания кедра в разрезе природно-климатических зон.

На этом, дорогие мои юннаты, я заканчиваю это описание! Я не стал описывать какого чудесного качества древесина у кедра (самая ценная у хвойных), как не стал описывать и замечательные свойства смолы (она используется при бальзамировании), и много-много ещё чего! Сажайте кедры!

Ваш Чайнег...