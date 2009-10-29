Ваша личная Сахара, или Несколько слов о влажности

Знаете что общего между пустыней Сахара и обычной квартирой с центральным отоплением? Влажность воздуха! Всего 20-25 %! Притом, что комфортный для человека уровень относительной влажности – 40-60 %, а для большинства комнатных растений – 75-80 %.

Першение в горле, сухость кожи, насморк и общая усталость – успели прочувствовать все прелести отопительного сезона? Представьте, каково вашим цветам!

Влажность – это мера, характеризующая содержание водяных паров в воздухе. Относительная влажность – это количество воды, содержащейся в воздухе при данной температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться в воздухе при той же температуре в виде пара. Другими словами, относительная влажность показывает, сколько еще влаги не хватает, чтобы при данных условиях окружающей среды началась конденсация. Эта величина характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. При расчете оптимальной влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности. При температуре 21°С один килограмм сухого воздуха может содержать до 15,8 г влаги. Если 1 кг сухого воздуха содержит 15,8 г воды, то говорят, что относительная влажность воздуха составляет 100 %. Если то же самое количество воздуха содержит 7,9 г воды при той же температуре, то, по сравнению с максимально возможным количеством влаги, отношение составит: 7,9/15,8=0,50 (50 %). Следовательно, относительная влажность такого воздуха будет 50 %.

Первыми на недостаток влаги в помещении реагируют цветы. Большинство растений привыкло к более влажному воздуху, чем тот, что окружает их в наших квартирах. От недостатка воды в воздухе они страдают гораздо чаще, чем от ее избытка. В сухом воздухе растения начинают испарять через устьица на листьях больше воды, и их водный баланс нарушается.

Когда пора бить тревогу?

- Листья сморщиваются или скручиваются.

- Кончики листьев становятся коричневыми и засыхают. Это часто можно наблюдать, например, у фикуса Бенджамина, нефролеписа, а также циперуса.

- Молодые листья развиваются не полностью.

- Бутоны не раскрываются или опадают.

- Некоторые вредители особенно часто поражают растения, если воздух слишком сухой. К ним относятся, в первую очередь, паутинные клещики, трипсы и белокрылка.

Для человека комфортно, когда с повышением температуры влажность понижается. Поэтому мы легче переносим жару выше 25°С, если влажность не превышает 55%.

А тропические растения ощущают все иначе. Устьица на листьях, впитывающие влагу, открываются тем шире, чем выше температура. Этот феномен нельзя ни контролировать, ни изменить. Поэтому только повышение влажности одновременно с повышением температуры позволит растениям чувствовать себя хорошо.

Как можно увеличить влажность в помещении?

Гигроскопичные материалы

Воздушные корни многих тропических лиан – филодендрона, монстеры, сингониума, а также многих орхидей жадно впитывают влагу из воздуха и отдают ее растению. Следовательно, им понравится контакт с влажным (не мокрым!) материалом. Подставьте им опору, покрытую натуральным или синтетическим мхом, кокосовыми волокнами, которые хорошо удерживают влагу. Достаточно будет регулярно увлажнять опору, чтобы поддерживать нормальный уровень влажности, необходимый для хорошего развития растений.

Для кустистых растений принцип гигроскопичных материалов можно использовать чуть иначе. Тот же мох или кокосовое волокно уложите сверху на грунт. Увлажняйте мох, и он будет постепенно отдавать влагу растению и насыщать влагой воздух вокруг него.

Опрыскивание

Опрыскивание листьев растения – самый распространенный способ повышения влажности в доме. С помощью этого простого и действенного метода можно увеличить влажность воздуха в непосредственной близости от растения. Лучше всего опрыскивать растение утром, чтобы за день листья обсохли. Для этого используют теплую мягкую воду (можно кипяченую), чтобы на листьях не оставалось известкового налета. Избегайте опрыскивания, если на листья попадают прямые солнечные лучи: капельки воды на них могут сыграть роль линзы, и растение пострадает от ожога.

Следует иметь в виду, что некоторые виды растений нельзя опрыскивать, потому что на листьях и цветах у них могут появиться пятна гнили. Особенно это касается растении из семейства геснериевых, таких как ахименес, глоксиния, узамбарская фиалка и стрептокарпус. Не очень хорошо относятся к опрыскиванию бегония, примула, каладиум двухцветный и кальцеолярия.

Растения в «водяной постели»

Вы можете обеспечить растениям некоторый запас влаги, который будет способствовать также увеличению влажности воздуха. Например, поместите горшок с растением в водонепроницаемый контейнер и заполните промежуток между горшком и стенками контейнера торфом. Торф время от времени смачивайте, так чтобы он всегда был влажным.

Те, кому не нравится запах влажного торфа, могут поместить растения на поддон с галькой. Налейте в него столько воды, чтобы камни были мокрыми, но вода не касалась дна горшка с растением. Иначе корни растения могут загнить. Для повышения эффективности выберите поддон, примерно равный по размеру диаметру кроны растения.

Группировка растений

На самом деле растения прекрасно могут и сами помочь себе, если только вы чуть-чуть поможете им. Расставляя растения, сгруппируйте их так, чтобы растения, испаряющие много влаги, оказались рядом с теми, которые предпочитают высокую влажность воздуха.

Вообще, именно для сохранения влажности растения лучше расставлять группами.

Фонтанчики

Фонтанчики и туманообразователи не только выглядят красиво, они еще и практическую пользу имеют – влажность в помещении повышают. Пусть не на много, но и этого цветам будет достаточно.

Емкости с водой

Еще одним способом повышения влажности является расстановка в группе растений различных емкостей с водой. Вода из плошек испаряется под воздействием температуры воздуха – чем выше температура воздуха, тем больше испарения.

Для особенно капризных и требовательных растений используйте флорариум – высокую стеклянную емкость.

Увлажнители

Самым простым увлажнителем – является резервуар с водой между ребер радиатора (сатуратор). Он хотя и увлажняет воздух, но, как правило, недостаточно.

Гораздо эффективнее использовать электрический увлажнитель воздуха. Он разбрызгивает маленькие капельки воды, которые сразу же рассеиваются в воздухе, не оседая на растения, мебель, ковры и т.п. Современные производители предлагают увлажнители на любой вкус и кошелек – от самых простых ультразвуковых до сложных моек воздуха с функцией ионизации и ароматизации воздуха.

Совсем не важно, увлажнитель какого типа вы выберите, важно чтобы он у вас был – и тогда и ваши растения, и вы сами вздохнете свободно.