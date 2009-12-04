И это все о нем, или На арене сциндапсус

Ботаники, как я все больше убеждаюсь, люди очень забавные. Пожалуй, только они могут назвать один и тот же предмет сразу несколькими именами. Да так, что сами начнут путаться. Слышали ли вы когда-нибудь о чертовом плюще? А о золотом потосе? А имя эпипремнум золотистый тоже вам ни о чем не говорит? И о рафидофоре золотой вам тоже не ведомо? Правда?

Тогда разрешите вам представить знакомого незнакомца. Облик его вам точно знаком. Красивая лиана с расписными сердцевидными листьями золотисто-зелеными, серебристо-зелеными, либо бело-зелеными. Ее обычное место обитания в наших домах и офисах – высокие шкафы и стена рядом с ними. Мы так привыкли к нему, что и не замечаем порой, а он продолжает расти, вьется по стене или опоре, и непременно радует нас своим ярким внешним видом.

Эта лиана уже знакомого нам семейства ароидных в России больше известна под названием «вдовий плющ» или сциндапсус. Но не стоит пугаться. Ни одно растение не способно оставить вас вдовой, если только не кормить им постылого мужа. А вообще, прежде чем выкидывать сциндапсус в форточку, задумайтесь: в ком всё-таки дело: в растении, к которому ваш муж весьма безразличен, или же всё-таки в вас?

Эпипремнум малотребователен , размещают его в полутенистом или более светлом месте (не рекомендуется протягивать длинные побеги в самые темные углы комнаты). Подходит для выращивания у западных и восточных окон. У южного окна растение притеняют от прямых солнечных лучей.

Пестроокрашенные формы более чувствительны к недостатку света, их не рекомендуется размещать в полутени.

Род включает 15 видов лиан и полуэпифитов, распространенных в тропиках Старого Света: от Индии до Австралии. Название рода в переводе с греческого означает буквально «на стволах» и характеризует жизненную форму растений. Сциндапсус – травянистое растение с лазающими при помощи придаточных корней стеблями. Наиболее широко культивируются формы эпипремнума с цельными сердцевидными, неравнобокими листьями, имеющими золотистый оттенок и достигающими длины до 15 см. Сциндапсусы достаточно неприхотливы в культуре. Это азиатское полегающее растение имеет несколько разновидностей с белыми и желто-зелеными листьями. Растение пускает многометровые побеги, и его можно использовать как лиану. Хорошо смотрится в вертикальной композиции.

Растение теплолюбиво. Лучше всего содержать при 20-25°С, даже зимой. Ни в коем случае температура не должна опускаться ниже 15°С, иначе на листьях будут появляться коричневые пятна. Идеальная температура почвы круглый год около 22°С.

На стеблях сциндапсуса есть наросты, напоминающие бородавку. Сначала – зеленые, потом – покрыты темной, как бы потрескавшейся кожицей. Наросты не плоские, а вытянутые. Если вы увидите их на своем экземпляре – не пугайте, это всего лишь воздушные корни. Они нужны потосу, чтобы, во-первых, цепляться за опору, а во-вторых, для получения дополнительной влаги из воздуха. Имея такие корни, растение точно не пропадет.

Виды и сорта

Эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum (Linden & Andre) G. S. Bunting. Синоним: Э. перистый (Epipremnum pinnatum (L.) Engl.), Э. чудесный (Epipremnum mirabile Schott), Потос золотистый (Pothos aureus Lind. eb Andre), Рафидофора золотистая (Raphidophora aurea (Lind. et Andre) Birdsey), Сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus (Lind. et Andre) Engl.)).

Распространен в тропических влажных лесах на Соломоновых островах. Высокорослые лазящие лианы, сильно разветвленные. Листья крупные, 20-60 см длиной и 20-50 см шириной у взрослых и до 10 см длиной и 5-8 см шириной у молодых растений, зеленые, в золотисто-желтых пятнах и полосах. В культуре имеется ряд садовых форм, отличающихся пятнистостью листьев и размером их. Выращиваются в комнатных условиях.

Сорт «Golden Pothos» имеет яркоокрашенные листья зеленовато-золотистого цвета. В уходе, в отличие от своей дикой формы, более требователен к освещению. В условиях флорариума листья становятся более крупными.

Сорт «Marble Queen» - большая часть листовой пластинки серебристо-белая, а зелёные штрихи составляют от 10 до 30% поверхности. При ярком освещении, но без попадания прямых солнечных лучей, листья растения приобретают более контрастную окраску.

Поливают потос круглый год мягкой водой по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Зимой, при прохладном содержании полив сокращают, выжидая день-два после подсыхания верхнего слоя почвы. Застойная влага в сочетании с низкой температурой крайне опасна для растения и приводит к загниванию корней.

Эпипремнум хорошо переносит сухой комнатный воздух. Однако опрыскивать время от времени стоит, чтобы удалить пыль, скопившуюся на листьях.

Во время основного роста, весной и летом, 2-4 раза в месяц растение удобряют цветочным удобрением. Зимой подкармливают 1 раз в месяц.

Виды и сорта

Эпипремнум лесной (E. silvaticum Alderw.). Произрастает в болотистых лесах Индонезии и Суматры. Представляет собой изящную лиану до 6 м длиной. Черешки с длинной, достигающей листовой пластинки пазухой. Листовые пластинки цельные, овально-ланцетные, заострённые на конце, зелёные, блестящие, до 10-20 см длиной и 4-6 см шириной. Междоузлия короткие, что делает растение более декоративным, особенно если учесть сравнительно небольшие общие габариты.

Эпипремнум может достигать довольно больших размеров, поэтому чрезмерно разросшиеся побеги время от времени нужно обрезать. Для придания декоративности и пышности растению посадите в одну емкость несколько растений.

Взрослый эпипремнум пересаживают весной или летом обычно раз в два года, при пересадке укорачивают слишком разросшиеся побеги. Молодые растения переваливают в большие по размеру горшки по мере оплетения земляного кома корнями. Подойдет готовая землесмесь для декоративнолиственных растений. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.

Растения размножают в основном верхушечными черенками, обычно укореняя их в воде.

Виды и сорта

Эпипремнум перистый (E. pinnatum (L.) Engl.). Синоним: Э. золотистый (Epipremnum aureum (Linden & Andre) G. S. Bunting. Родина растения - Индия, Китай. Одна из самых крупных лиан среди ароидных. В природе достигает 30-40 м длины, в культуре обычно не более 10 м. Черешки растения голые, желобчатые, тёмно-зелёные, до 50 см длиной. В комнатных условиях сохраняет юношескую форму (листовые пластинки короткочерешковые, неравнобокие в основании, цельные). У взрослых листьев часто появляются небольшие отверстия, а пластинка становится перисто-рассечённой, отчего этот вид долгое время относили к роду монстер (Monstera Pinnata). В содержании растение крайне неприхотливо, хорошо растёт в комнатных условиях, не достигает крупных размеров.

Возвращаясь к вопросу о вредности-полезности потоса, хочу познакомить вас и с такой информацией, которая попалась мне в Интернете.

Оказывается, сциндапсус золотистый нужен в помещении, где наблюдается «свинцовая» атмосфера – когда люди зацикливаются на материальных проблемах и бытовых мелочах, поэтому в атмосферу не могут проникнуть творческие энергии – там создаётся энергетический вакуум и психика людей начинает работать на износ. Такая же ситуация возникает, когда в помещении или по соседству находится человек, не умеющий и не желающий радоваться жизни, во всём видящий только плохое и вечно брюзжащий. Сциндапсус обладает свойством очищать пространство от застоявшихся негативных энергий и трансформировать тяжёлую энергию пассивности и лени в лёгкую энергию созидания.

Хотите верьте, хотите – нет. А можете просто взять и проверить на собственном опыте .