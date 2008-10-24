Если я сейчас попрошу вас назвать самое популярное растение наших мам и бабушек – 9 из 10 назовут хлорофитум. Он был почти у каждой советской семьи. На кухне – потому что очищает воздух. В спальне – потому что хорошо и быстро растет. В гостиной – потому что одно растение может заменить собой целый зимний сад. Хлорофитумы были в школах. В больницах и поликлиниках. В кинотеатрах и домах отдыха. Они были везде.

С того момента, как 150 лет назад хлорофитум, называемый также «зеленой лилией» и «летучим голландцем», впервые очаровал цветоводов, выведено более 100 сортов для его содержания в комнатах – с однотонными, полосатыми и даже с кудрявыми листьями.

Уход: коротко и ясно

Хлорофитум хохлатый с сочно-зелеными листьями родом из Южной Африки. Его корни напоминают картошку – такие же толстые и округлые, они способны запасать воду.

Место в комнате

Светлое – солнечное или полузатененное.

Содержание: круглый год теплое. Зимой температура не должна опускаться ниже 10°С.

Полив, подкормки

С весны до поздней осени земляной ком должен постоянно оставаться немного влажным. В этот период хлорофитум подкармливают 1 раз в неделю жидким удобрением. Зимой полив сокращают, а подкормки прекращают.

Размножение: очень просто

Классические виды хлорофитума образуют длинные побеги-усы, на которых появляются сначала цветки, а затем миниатюрные детки с корешками. Для размножения достаточно отрезать и посадить пару деток. Выбирайте самые крупные, хорошо развившиеся детки. Острыми ножницами срежьте стебель, на котором находится дочернее растение. Посадите растение в горшочек с землей для рассады. Либо погрузите в воду до тех пор, пока не появятся корни.

Совет: если воздух в комнате чересчур сухой, кончики листьев хлорофитума высыхают и буреют. Повышайте влажность вокруг растения. Опрыскивайте или поставьте на керамзит (в поддон побольше насыпьте керамзит или гальку, налейте воды столько, чтобы она едва закрывала камни, сверху поставьте ваш хлорофитум в горшке; следите, чтобы вода не касалась горшка с растением; по мере испарения подливайте воду).

Хлорофитумы великолепно смотрятся в высоких кашпо, по стенкам которых живописно свешиваются их детки на усах.

Совет: Чтобы ваш экземпляр хлорофитума был более пышным, посадите в один горшок несколько растений.

Хлорофитумы очень полезны: они более активно, чем многие другие комнатные растения, очищают воздух в помещении.

Уголок тропического леса

Хлорофитумы на лето можно вынести под открытое небо в защищенный от ветра уголок, которому они за считанные недели придадут вид зеленых зарослей. Защищайте растения от полдневного солнца, чтобы на листьях не появились бурые сухие пятна. В период дождей следите за тем, чтобы влага не скапливалась внутри кашпо и в поддонах.

Совет: В цветочных ящиках и вазонах хлорофитумы более интересно сочетаются с цветущими, а не с декоративнолистными растениями.

В последнее время в дополнение к сортам хлорофитума хохлатого и хлорофитума капского появились необычайно оригинальные сорта других видов. Один из них — 'Green Orange'. Он не образует усов, а выделяется ярко-оранжевыми черешками, контрастирующими с темно-зелеными ланцетными листьями.